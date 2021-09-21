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«Челси» предлагал за Маркиньоса 100 млн евро. ПСЖ ответил отказом

21 сентября 2021, 13:53

Источник со ссылкой на RMC Sport сообщает, что прошлым летом «Челси» собирался подписать защитника ПСЖ Маркиньоса.

Лондонский клуб предлагал за футболиста, на которого ранее претендовала «Барселона», 100 млн евро.

Однако парижане и сам игрок отказались от сделки.

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Все комментарии
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Romeo 777 (раскрыть)
24 сентября в 07:12
И ещё есть Гвардиола ,которому вечно защитников не хватает ,потратил уже миллиард на защиту а ему все мало ,если игрок стоящий ,то явно просто так стоять не будет
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Romeo 777 (раскрыть)
24 сентября в 07:09, ред.
Оборона это не только защита ,извини меня когда в в полузащите такие монстры как Канте и Жоржиньо то до обороны вообще дело может не доходить .Претендентов не так много ? Там Реал двух основных потерял ,Барселона явно не все в порядке в защите ,ты уверен что претендентов не так много ? Если защитник Реально топ ,два этих испанских великана просто так смотреть не будут
Romeo 777
Romeo 777 ответ Ливерпулище (раскрыть)
23 сентября в 20:35
Да просить можно всё, что угодно, Челси уже почти договорился с Севильей о трансфере за 60 миллионов, пока агент не влез. Думаю за 60-70 договорятся, да и претендентов не так много, он как раз нужен для игры в 3 ЦЗ.
С приходом Лукаку защита Челси слабое звено?)) наверно поэтому Челси пропустил всего 1 гол за 5 туров...и тот с пенальти)) на сегодня всё хорошо с защитой, а как дальше будет покажет время.
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Romeo 777 (раскрыть)
22 сентября в 15:13
Кунде что дешевле обойдется ? Напомню за него 80 лямов просили.И после уходя Рюдегера почему защита не станет слабым звеном ? Если честно с приходом Лукаку у вас уже защита слабое звено
Romeo 777
Romeo 777 ответ Ливерпулище (раскрыть)
22 сентября в 10:47
Покупка Кепы было вынужденной мерой, его купили под закрытие ТО, и это было пожелание «сигаретки» Сарри, его выбор, Челси же пошло ему навстречу и выплатили отступные. К тому же, Кепка котировался на то время одним из лучших молодых киперов. Никто не предполагал даже, и не мог знать, что так будет лажать. Вот тебе и 80 миллионов.
Если даже Рюдигер уйдёт, защита не станет слабым звеном как ты пишешь. ТТ найдёт другого игрока, да и искать не надо, есть Чалоба, есть Кунде к покупке которого Челси скорее всего вернётся. И как то глупо сравнивать покупку ЦН за сотку, и позицию защитника.
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Romeo 777 (раскрыть)
21 сентября в 17:45
За Динского вратаря 80 отдали ,а за хорошего защитника почему бы и нет ? Летом Рюдегер уйдет в Реал там или ПСЖ и станет у вас защита слабым местом ,а за слабые места вы по сотке отдаете
протон
протон
21 сентября в 16:59
100 Лямов за позицию , которую они не так уж сильно и хотели укрепить ?
Romeo 777
Romeo 777
21 сентября в 15:13
Почему не 200 млн то сразу...с Лукаку всё лето мурыжились, торгуясь для усиления самого слабого места в составе, а тут типа за защитника 100-ку.
Бак5
Бак5
21 сентября в 14:41
Псж не интересует деньги у них есть до уя
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
21 сентября в 14:19
ПСЖ молодец.
Ещё бы остальные французские клубы могли удерживать своих лидеров. Эхх...
Ironigor
Ironigor
21 сентября в 13:56
ПСЖ - пиар арабская ошибка !!!
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