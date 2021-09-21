«Челси» предлагал за Маркиньоса 100 млн евро. ПСЖ ответил отказом

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21 сентября 2021, 13:53

Источник со ссылкой на RMC Sport сообщает, что прошлым летом «Челси» собирался подписать защитника ПСЖ Маркиньоса.

Лондонский клуб предлагал за футболиста, на которого ранее претендовала «Барселона», 100 млн евро.

Однако парижане и сам игрок отказались от сделки.