«Челси» предлагал за Маркиньоса 100 млн евро. ПСЖ ответил отказом

Источник со ссылкой на RMC Sport сообщает, что прошлым летом «Челси» собирался подписать защитника ПСЖ Маркиньоса.
Лондонский клуб предлагал за футболиста, на которого ранее претендовала «Барселона», 100 млн евро.
Однако парижане и сам игрок отказались от сделки.
С приходом Лукаку защита Челси слабое звено?)) наверно поэтому Челси пропустил всего 1 гол за 5 туров...и тот с пенальти)) на сегодня всё хорошо с защитой, а как дальше будет покажет время.
С приходом Лукаку защита Челси слабое звено?)) наверно поэтому Челси пропустил всего 1 гол за 5 туров...и тот с пенальти)) на сегодня всё хорошо с защитой, а как дальше будет покажет время.
Если даже Рюдигер уйдёт, защита не станет слабым звеном как ты пишешь. ТТ найдёт другого игрока, да и искать не надо, есть Чалоба, есть Кунде к покупке которого Челси скорее всего вернётся. И как то глупо сравнивать покупку ЦН за сотку, и позицию защитника.
Если даже Рюдигер уйдёт, защита не станет слабым звеном как ты пишешь. ТТ найдёт другого игрока, да и искать не надо, есть Чалоба, есть Кунде к покупке которого Челси скорее всего вернётся. И как то глупо сравнивать покупку ЦН за сотку, и позицию защитника.
Ещё бы остальные французские клубы могли удерживать своих лидеров. Эхх...
Ещё бы остальные французские клубы могли удерживать своих лидеров. Эхх...