«Барселона» нашла «нового Иньесту» в «Лионе»

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21 сентября 2021, 16:04

Полузащитник «Лиона» попал в сферу интересов «Барселоны».

Как сообщается, каталонский клуб следит за выступлениями 21-летнего футболиста. «Сине-гранатовые» готовы сделать предложение по трансферу игрока. В Какере «Барселона» видит нового , каталонская команда считает, что молодой полузащитник сможет стать лидером в центре поля.

В прошлом сезоне Какере провёл 34 матча во всех турнирах за «Лион», отметившись одной результативной передачей. Его трансферная стоимость оценивается в 17 млн евро.

Также «Барселона» интересуется и другим центральным полузащитником, который может стать альтернативой Какере.