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«Барселона» нашла «нового Иньесту» в «Лионе»

21 сентября 2021, 16:04

Полузащитник «Лиона» Максенс Какере попал в сферу интересов «Барселоны».

Как сообщается, каталонский клуб следит за выступлениями 21-летнего футболиста. «Сине-гранатовые» готовы сделать предложение по трансферу игрока. В Какере «Барселона» видит нового Андреса Иньесту, каталонская команда считает, что молодой полузащитник сможет стать лидером в центре поля.

В прошлом сезоне Какере провёл 34 матча во всех турнирах за «Лион», отметившись одной результативной передачей. Его трансферная стоимость оценивается в 17 млн евро.

Также «Барселона» интересуется и другим центральным полузащитником, который может стать альтернативой Какере.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
21 сентября в 22:53
Не будет больше Иньест. Сейчас даже не растят таких игроков. Клубы и родители детишек заняты выращиванием либо центрзащитников, либо форвардов, либо бегунков для флангов. Рабочих лошадок-креативщиков никто не воспитывает, потому что не умеет.
95-shishani-95
95-shishani-95
21 сентября в 18:42
А захочет ли он туда?
Мessi 10
Мessi 10
21 сентября в 18:40, ред.
В Барсе уже есть новый Иньеста. Можно кого-то взять в пару Педри. А лучше бы защитой занялись.
Brooklyn888
Brooklyn888
21 сентября в 17:43
Таких как Хави и Иньеста ,вряд-ли в Барсе найдут ,как и Рауль и Гути в Реале ,копия никогда не заменит оригинал ,будь Куртуа в 200 раз Лучше и круче Касильяса ,он никогда не заменит Икера!
shlomo
shlomo
21 сентября в 16:25
Второго такого не будет уже.... он единственный... как не будет второго Пеле или Марадонны...
sbk
sbk
21 сентября в 16:09
Про з-ка вопрос снял.
Рaтмир
Рaтмир
21 сентября в 16:06
Ну ...тут наверное с долей иронии...Иньесту заменить НЕЛЬЗЯ!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 сентября в 16:06
Нового Иньесту найти не возможно,он такой один!
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