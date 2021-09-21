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Кузнецов: «Для меня Заболотный не является игроком матча со „Спартаком“»

21 сентября 2021, 12:45
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал результат матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:0).

Первый тайм матча ЦСКА — «Спартак» был очень скучным и почти без голевых моментов. Во втором — зашевелились и начали создавать моменты. Но качество игры на самом низком уровне. Если бы забил Понсе в начале второго тайма, то игра бы раскрылась. В итоге ЦСКА забил, а «Спартак» — нет. Побеждает тот, кто забивает. Не забить в пустые — это не невезение, это проблема в мастерстве футболиста. Каждая команда билась и пыталась выполнить тренерские установки.

Уровень русского футбола очень слабый сейчас. Многие говорят, что он растёт, но это неправда. ЦСКА и «Спартак», некогда лидеры нашего чемпионата, показали такую игру. Мы не должны удивляться, почему в еврокубках ничего добиться не можем.

В составе ЦСКА выделить некого. Даже боец Фернандес вчера особо не выделялся. Для меня Заболотный не является игроком матча. Забил — молодец. Но, помимо этого, что он сделал ещё?

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Все комментарии
протон
протон
21 сентября в 17:06
"Забил и все..." А что он, млин, должен еще сделать был? В воротах встать? Откуда весь этот мусор ветеранский лезет.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 сентября в 13:59
Лучшими были те, кто остался в запасе.
SHMEL258
SHMEL258
21 сентября в 13:31
Почему Кузнецов и Масалитан вспоминают про Понсе, но забывают про Чалова, который тоже при выгоднейшем моменте пробил не в угол пустых ворот, а в Айртона? Выиграли, счет на табло. Теперь пусть "специалисты" вату катают и строят из себя умников.
Союзник противников
Союзник противников
21 сентября в 13:22
А на что это влияет? Не было этой шоу-хрени в твои годы,и обходились.И играли лучше.
-Хостинский-
-Хостинский-
21 сентября в 12:59, ред.
А приз за игрока матча тут можно было и не вручать , не кому просто , все сыграли плохо
shlomo
shlomo
21 сентября в 12:57
А если бы не забил....что бы вообще ты говорил?
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