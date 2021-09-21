Кузнецов: «Для меня Заболотный не является игроком матча со „Спартаком“»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал результат матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:0).

Первый тайм матча ЦСКА — «Спартак» был очень скучным и почти без голевых моментов. Во втором — зашевелились и начали создавать моменты. Но качество игры на самом низком уровне. Если бы забил Понсе в начале второго тайма, то игра бы раскрылась. В итоге ЦСКА забил, а «Спартак» — нет. Побеждает тот, кто забивает. Не забить в пустые — это не невезение, это проблема в мастерстве футболиста. Каждая команда билась и пыталась выполнить тренерские установки.

Уровень русского футбола очень слабый сейчас. Многие говорят, что он растёт, но это неправда. ЦСКА и «Спартак», некогда лидеры нашего чемпионата, показали такую игру. Мы не должны удивляться, почему в еврокубках ничего добиться не можем.