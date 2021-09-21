Баринов: «Про чемпионство ЦСКА и „Спартаку“ надо забыть»

Народный артист РФ Валерий Баринов прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ .

В «Спартаке» нет руководства. В верхах что-то не то, где-то они сбились. Им надо менять подход. Но «Спартак» вчера в игре старался, были моменты. В данном случае ЦСКА повезло, они играли не лучше красно-белых. И Акинфеев, конечно, молодец. Вот эти два фактора сыграли свою роль. Про чемпионство ЦСКА и «Спартаку» надо забыть. «Зенит» — это претендент на победу номер один, хотя не хочется делать прогнозов.