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Баринов: «Про чемпионство ЦСКА и „Спартаку“ надо забыть»

21 сентября 2021, 12:19
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Народный артист РФ Валерий Баринов прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ.

В «Спартаке» нет руководства. В верхах что-то не то, где-то они сбились. Им надо менять подход. Но «Спартак» вчера в игре старался, были моменты. В данном случае ЦСКА повезло, они играли не лучше красно-белых. И Акинфеев, конечно, молодец. Вот эти два фактора сыграли свою роль. Про чемпионство ЦСКА и «Спартаку» надо забыть. «Зенит» — это претендент на победу номер один, хотя не хочется делать прогнозов.

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Все комментарии
протон
протон
21 сентября в 17:08
Да уж...после матча с Уралом, многое стало понятно...У Зенита в этом году конкурентов не будет, тем более Азмун остался, без него ещё может тот же Локо с Зенитом пободался, а так думаю про чемпионство разговор неуместный. По составу, амбициям и вложенным средствам Локо мог бы побороться, но если так играть как с Уралом и терять очки, то это бесполезно. Тикнизян, Марадашвили, тот же Бека, да хоть и Анджорин, это замечательно и на перспективу, но со взрослыми мужиками тяжело им бодаться. Не пошла игра у Смолова и не давали ему играть и забивать некому.
Garrincha58
Garrincha58
21 сентября в 16:00
артист занимайся своим артистическим делом прогнозы ваши высказывай в гримёрке в театре своей труппе, если кому это интересно мне твоё мнение вообще не волнует
альсато
альсато
21 сентября в 15:34
На Сегодня-даже УРАЛ не потерял шанс на ЧЕМПИОНСТВО!...чемпион-не тот, кто меньше всех проигрывает, а тот, кто больше всех набирает ОЧКОВ!)))
stanichnik
stanichnik
21 сентября в 15:15
Позади только четверть чемпионата и этот отрыв в десять очков между Питером и Спартаком ещё вполне можно отыграть, не говоря уже про семь, на которые чемпион опережает армейцев.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 сентября в 14:07
Первый ряд в партере уже "выкуплен", остались последующие ряды.
STVA 1
STVA 1 ответ drug01 (раскрыть)
21 сентября в 13:37
Разве это хорошо? Это как раз про конкуренцию. Вон взять ПСЖ. В лиге 1 слились в том году и это с таким составом. В этом усилились и то буксуют по игре. Ушастого им не взять и с таким составом. Что говорить про Зенит.
SHMEL258
SHMEL258
21 сентября в 13:34, ред.
Вот когда мы накупим столько же сколько локо из бездонного кармана, тогда и говорить можно, а сейчас играем тем что есть. Кстати локо тоже вряд ли прыгнет выше третьего места. А вдруг у нас в зимнее трансферное окно появится мега бомбардир и всё поправится? Сколько уже чемпионатов было, когда ситуация с фаворитами и аутсайдерами менялась кардинально, так что говорить что-то о месте в концовке чемпионата сейчас не только нецелесообразно, но и глупо.
112910415
112910415
21 сентября в 13:33
тут уж не до чемпионства
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
21 сентября в 13:32, ред.
Я это ещё где-то год назад писал здесь что с приходом газпрома и мудЬко пришла гегемония Зенита и как это не прискорбно, но но это добьет наш футбол. Хотя куда уж дальше (((
sv_1969
sv_1969 ответ Союзник противников (раскрыть)
21 сентября в 13:28
Так точно. Не хочет признать что первое место за газпромом)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 сентября в 12:59
К сожалению, два заслуженных московских клуба, постоянно находящихся в списках претендентов на чемпионство в этом году году могут расчитывать максимум на попадание в квалификацию Лиги Конференций. С чем это можно связать? Скорее всего с непрофессиональным управлением клубов нынешним руководство и недоработке во всех аспектах, начиная от трансферов до тренерских позиций. И если Березуцкий на посту главного тренера "ЦСКА" еще может дорасти до чего то стоящего, то дни Руя в "Спартаке" похоже сочтены. Кто может теперь составить конкуренцию "Зениту"? "Динамо" слишком молодая и нестабильная команда, способная в принципе обыграть "Зенит" в отдельно взятом матче, но на дистанции способная собрать поражения от "Нижнего Новгорода". "Локомотив"? После вчерашней унылой игры в Екатеринбурге назвать "Локомотив" претендентом на чемпионство язык не поворачивается, хотя железнодорожники скорее всего будут явным претендентом на второе место. Как ни прискорбно подводить итоги - но интриги практически опять нет и явным претендентом на золото является опять "Зенит", если только не умудрится погрязнуть во внутренних скандалах и склоках, но предпосылок к этому пока не видно.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 сентября в 12:50
Зениту они сейчас не конкуренты
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 сентября в 12:47
С такой игрок, как с Уралом и Локо про чемпионство можно не мечтать. По игре Динамо выглядит предпочтительнее.
Beekeeper
Beekeeper
21 сентября в 12:43
а на чемпионство никто и не ращитывал, о чем вообще Баринов.
drug01
drug01
21 сентября в 12:43
Верно только Зенит
Денис Каменский
Денис Каменский
21 сентября в 12:42
Локо не будет чемпионом тоже, уважаемый Баринов. Зенит чемпион, к орогчению.
galem72
galem72
21 сентября в 12:34
Какой нафиг чемпионство? Тут в рпл бы остаться по итогам сезона.
Союзник противников
Союзник противников ответ sv_1969 (раскрыть)
21 сентября в 12:29
СВой клуб как сын-бандит :Опасный,но родной.
sv_1969
sv_1969
21 сентября в 12:22
Локо тоже.... Может забыть
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