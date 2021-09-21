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Червиченко — о матче ЦСКА — «Спартак»: «Самая настоящая тягомотина»

21 сентября 2021, 08:24
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (0:1).

Это была самая настоящая тягомотина. Такой неинтересный матч! Примерно того же уровня, что и встреча «Локомотива» и «Урала» ранее. Ничего выдающегося, кроме промахов, здесь не было. Невероятные промахи. Понсе в пустые ворота после отскока мяча от Акинфеева не попадает. Промес, который на 90-й минуте не может забить с линии вратарской, по мячу нормально ударить. Сейчас этот отскок от несчастного новенького — теперь он врагом номер один у них будет, этот Кофрие. Но от всех отскакивает. Бывает.

В принципе, всё было, как я и полагал: сыграли 1:1 — просто спартаковский мяч не засчитали (смеется). Бывает... Очень скучно. Но думаю, что игра была по тем параметрам, как они располагаются в турнирной таблице. На это и наиграли.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
21 сентября в 11:55
И ещё абыдна-да...Это-главное.
112910415
112910415
21 сентября в 11:50
примерно это и ожидалось
Tostao
Tostao
21 сентября в 09:22
Собственно, в РПЛ такая тягомотина не редкость. Всё идёт от низкого уровня игроков и тренеров.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 сентября в 09:08
А что Черевиченко ждал от матча двух команд, находящихся далеко не в лучший форме? Что магическое название "московское дебри" превратит эту игру в настоящее зрелище? Бывает конечно, но крайней редко. Обычно значимость и ответственность за результат этого игры оказывает дополнительное давление на игроков, что не способствует ведению матча в авантюрном атакующем стиле. Добавим сюда неоптимальную форму и получим, что ожидания от этого матча вполне соответствовали реальности.
stanichnik
stanichnik
21 сентября в 09:08
Ожидания болельщиков от "Дерби всея Руси" это проблемы болельщиков.
МапС
МапС
21 сентября в 09:08
Кто-то ожидал искромётной игры? Напрасно.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 сентября в 09:05
Игра действительно была скучной. Никто не хотел проиграть.
КЭТиК
КЭТиК
21 сентября в 09:05
Вот такие матчи надо за деньги показывать. Скука смертная.
sv_1969
sv_1969
21 сентября в 08:51
Трудно не согласиться с Червем
2r96ar2p24vh
2r96ar2p24vh
21 сентября в 08:50
Не твоё червячье дело!
ОПС
ОПС
21 сентября в 08:48, ред.
Это тебе не ТОП чемпионат. К сожалению.
Gahi
Gahi
21 сентября в 08:46
Как могут так и играют, остаётся надеяться что начнут играть лучше. Удачи
mihaluch
mihaluch
21 сентября в 08:44
Всё как ожидалось.
Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
21 сентября в 08:42
Как показывает практика судят)...лет через 80...
beefs
beefs
21 сентября в 08:27
А кто то на лучшее надеялся?...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 сентября в 08:26
Победителей не судят.
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