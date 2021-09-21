Червиченко — о матче ЦСКА — «Спартак»: «Самая настоящая тягомотина»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (0:1).

Это была самая настоящая тягомотина. Такой неинтересный матч! Примерно того же уровня, что и встреча «Локомотива» и «Урала» ранее. Ничего выдающегося, кроме промахов, здесь не было. Невероятные промахи. Понсе в пустые ворота после отскока мяча от Акинфеева не попадает. Промес, который на 90-й минуте не может забить с линии вратарской, по мячу нормально ударить. Сейчас этот отскок от несчастного новенького — теперь он врагом номер один у них будет, этот Кофрие. Но от всех отскакивает. Бывает.



В принципе, всё было, как я и полагал: сыграли 1:1 — просто спартаковский мяч не засчитали (смеется). Бывает... Очень скучно. Но думаю, что игра была по тем параметрам, как они располагаются в турнирной таблице. На это и наиграли.