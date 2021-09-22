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Кирьяков: «Отказ Дзюбы будет показательной историей для Карпина»

22 сентября 2021, 08:25

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков высказался об отказе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

Отказываются выступать за сборную по двум причинам: несоответствие физической формы и личные мотивы. Хотя, если тебя вызывает главный тренер на сборы, значит он делает шаг навстречу, для урегулирования конфликта. Не могу ответить, насколько вся эта ситуация для Дзюбы была серьезна в плане обиды. Но судя по тому, что Дзюба отказал, может быть, обида на Карпина у Артёма еще есть. Плохая форма — вряд ли аргумент. Дзюба сейчас в неплохой форме. В последнем туре РПЛ он показал, что может играть за сборную и усилить ее. Для сборной это потеря. Из всех нападающих Дзюба находится в лучшем состоянии сейчас.

Будет ли это показательной историей для Карпина? Думаю, будет. Впереди решающие матчи, все будет зависеть от результата. Если Карпин вытащит сборную на чемпионат мира без Дзюбы, с ним на мундиале он играть не будет. А если нет, то тогда вряд ли с Карпиным продлят контракт. Будет другой тренер, и Дзюба снова будет принимать решение.

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Все комментарии
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
25 сентября в 08:19
Для игры с сильными соперниками Артемка практически бесполезен, и в этом плане вряд ли что-то поменяется, поэтому для перспективы развития вряд ли Дзюбиньо с его опломбом нужен сборной, имхо
Томас Сойер
Томас Сойер
22 сентября в 20:24
В такой ситуации я буду болеть за сборную Карпина.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
22 сентября в 20:22
Карпину удачи!!!!!!
димон 37
димон 37
22 сентября в 18:39
Черчес, е вызывал Денисова по личным мотивам и че вы не 58ил и осетина
димон 37
димон 37 ответ Mag158 (комментарий удален) (раскрыть)
22 сентября в 18:38
Лучший рукаку
за
за ответ ДСА (раскрыть)
22 сентября в 16:06
В его случае, этот шоколад называют ...
... навозом человеческим. )
Рязань 062
Рязань 062
22 сентября в 12:16
говоря об этом, золотых рук мастере, во всех СМИ, обсуждениях на ТВ, коментариях, всех кому не лень, тольео делают рекламу этому бездарю , и среднего уровня игроку. был звонок дзюбе от Карпина-отказался...ВСЕ и не говорите больше об этом. это бревно сейчас слушает все это и упивается своей значимостью. но ведь на самом деле это и не человек вовсе. а некое подобие.
Igo0rek
Igo0rek
22 сентября в 11:58
Зачем вообще сборной нужно это бревно?
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
22 сентября в 11:37, ред.
Глушакова 3 года назад "попросили" из сборной России. Теперь же Денис набрал соответствующие кондиции и снова вызван в сборную. Он, по примеру Дзюбы, также должен выезживаться? Нет! Глушаков рад вызову в сборную. А на Дзюбе, как на игроке сборной России, надо поставить крест. Такое г. .... ставит себя выше команды и нас, болельщиков.
112910415
112910415
22 сентября в 11:08
великий спортсмен мечтает, что Карпина скоро прогонят, тогда и в сборную можно !
ну, а патриотизм ...патриотизм подождёт!
Пик
Пик
22 сентября в 11:02
Вот он реальный дзюба- мы еще и капризничаем - он такой патриот как по зомбоящику показевают Карпину удачи!
Beekeeper
Beekeeper
22 сентября в 10:16
Дзюбиньо не нужен сборной, а сборная не нужна ему. Так что пускай понтуется в зените
ЮЗИК
ЮЗИК
22 сентября в 10:14
Давно пора Дзюба списать
Project Pandora
Project Pandora
22 сентября в 10:13, ред.
Я вообще не понимаю споров о том, кто прав. Бревно было не готово и бревно не вызывали, как Карпин и говорил. Теперь бревно немного набрало форму и получило вызов, как Карпин и озвучивал. Теперь бревно выёживается и корчит из себя венецианский стул. У Карпина слова с делом не расходятся, чтобы говорить что-то о сведении счётов. Если бы он сводил счёты, то и сейчас это полено не вызвал.
sir_Alex
sir_Alex
22 сентября в 10:11
«Будет другой тренер, и Дзюба снова будет принимать решение» – так и будет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 сентября в 10:10
Ещё раз для Кирьяковых, рукатый это не Роналдиньо и не Роналду, наши провели три матча без него и добились вполне положительного результата если учесть, что одна игра была с Хорватией, дзюба не решает ничего я думаю какие то личности проталкивают имя рукатого и это понимают Карпин и весь тренерский штаб, отсутствие Головина или Джикии или Фернадеса больше, причём гораздо больше повлияет на игру команды и результат чем отсутствие рукопомойника и он не является потерей для сборной, желаю Георгиевичу удачи и пробиться на ЧМ с первого места можно даже через стыковые не важно как лишь бы пробиться тогда посмотрим, что запоёт этот петух думаю его карьере придёт конец. Для меня и большинства болельщиков престиж сборной важнее чем капризы этого дерева.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Антон Белянкин (раскрыть)
22 сентября в 10:10
Вот именно. Вызывать в слудующий раз возможно будет уже другой тренер
ОПС
ОПС
22 сентября в 09:25, ред.
Дзюба не прав, ох не прав.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
22 сентября в 09:24
Надо посмотреть до следующего перерыва на игры сборных и если он будет играть как в последнем туре РПЛ, то тогда станет ясно, кто сейчас прав. Не надо делать скоропалительных выводов.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
22 сентября в 09:18
Это был последний вызов Дзюбы в сборную. По крайней мере при Карпине.
stanichnik
stanichnik
22 сентября в 09:16
По характеру, что Дзюба, что Карпин оба не подарки. Но, если Карпин смирив свою гордыню, как мудрый человек для пользы дела первым сделал предложение Артёмке, а тот, как обидчивая девочка встав в позу, отклонил его, обнажив истинную сущность своей мелочной душонки.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 сентября в 09:14
Да господи, что обсуждать, если человек отказывается играть за сборную для сведения личных счетов, то грош цена этому человечишке.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 сентября в 09:09
На чм и без Дзюбы справимся!
cska1948
cska1948
22 сентября в 09:04
"...Будет другой тренер, и Дзюба снова будет принимать решение."
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Дзюба далеко не вечный двигатель, ему уже 33 года и в том, что он будет принимать решения у меня большие сомнения.
Legend 6
Legend 6
22 сентября в 08:59
Молодец Дзюба!!!
Верное решение перед ответственными матчами сборной!!!
Дзюба оказался обиженной бабой!
Caniggia
Caniggia
22 сентября в 08:44
Уверен, что для самого Карпина даже лучше и проще, что Дзюбы не будет в команде. Слишком много возомнил о себе деревянный!
beefs
beefs
22 сентября в 08:42
Дзюба в огромной ж..., и упал ниже плинтуса и как бы его не хвалили подняться уже не сможет...
ДСА
ДСА
22 сентября в 08:28
Почему-то все считают, что Дзюба в шоколаде.
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