Кирьяков: «Отказ Дзюбы будет показательной историей для Карпина»

Бывший футболист сборной России высказался об отказе форварда «Зенита» от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ -2022.

Отказываются выступать за сборную по двум причинам: несоответствие физической формы и личные мотивы. Хотя, если тебя вызывает главный тренер на сборы, значит он делает шаг навстречу, для урегулирования конфликта. Не могу ответить, насколько вся эта ситуация для Дзюбы была серьезна в плане обиды. Но судя по тому, что Дзюба отказал, может быть, обида на Карпина у Артёма еще есть. Плохая форма — вряд ли аргумент. Дзюба сейчас в неплохой форме. В последнем туре РПЛ он показал, что может играть за сборную и усилить ее. Для сборной это потеря. Из всех нападающих Дзюба находится в лучшем состоянии сейчас.

Будет ли это показательной историей для Карпина? Думаю, будет. Впереди решающие матчи, все будет зависеть от результата. Если Карпин вытащит сборную на чемпионат мира без Дзюбы, с ним на мундиале он играть не будет. А если нет, то тогда вряд ли с Карпиным продлят контракт. Будет другой тренер, и Дзюба снова будет принимать решение.