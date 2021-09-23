Месси, скорее всего, не сыграет против «Монпелье» из-за травмы

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23 сентября 2021, 19:50

Нападающий ПСЖ продолжает восстанавливаться после травмы колена, которую он получил в матче 6-го тура Лиги 1 против «Лиона» (2:1).

Аргентинец уже пропустил встречу 7-го тура чемпионата Франции против «Меца» (2:1). Лео продолжает восстановление после повреждения. Ожидается, что он не сыграет в матче 8-го тура Лиги 1 против «Монпелье», который состоится в эту субботу. Тренерский штаб парижан хочет, чтобы Месси полностью залечил травму и смог выйти на поле в важном матче группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который состоится во вторник.