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Месси, скорее всего, не сыграет против «Монпелье» из-за травмы

23 сентября 2021, 19:50
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб МонпельеМонпельеМатч завершен

Нападающий ПСЖ Лионель Месси продолжает восстанавливаться после травмы колена, которую он получил в матче 6-го тура Лиги 1 против «Лиона» (2:1).

Аргентинец уже пропустил встречу 7-го тура чемпионата Франции против «Меца» (2:1). Лео продолжает восстановление после повреждения. Ожидается, что он не сыграет в матче 8-го тура Лиги 1 против «Монпелье», который состоится в эту субботу. Тренерский штаб парижан хочет, чтобы Месси полностью залечил травму и смог выйти на поле в важном матче группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который состоится во вторник.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 сентября в 09:14
пока всё так плохо, как только возможно
Cansadoytriste0128
Cansadoytriste0128 ответ протон (раскрыть)
24 сентября в 06:03
да, он снисходителен только к тем, кто ему попу лижет, как Неймар, например. Зря Неймар его позвал в ПСЖ. Мбаппе говорил ему, что он снова тенью Месси станет. Его нездоровая привязанность к Месси испортила ему всю карьеру. Вместо того чтобы строить свою команду в ПСЖ он 4 года грустил и плакал в интервью о Месси. Никогда такого не видела, что ни спроси, Месси, Месси, как будто жить не может без него.
Cansadoytriste0128
Cansadoytriste0128 ответ протон (раскрыть)
24 сентября в 06:01
Он слишком много о себе возомнил. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Он играл не на свой уровень с Лионом, а включил обиженную девочку после замены. Всех заменяют, это норма. Но только он позволил себе такое неуважением к тренеру. Теперь наверняка ультиматум поставил-или я или Почеттино. И играть не хочет. Нет у него никакой травмы.
Cansadoytriste0128
Cansadoytriste0128 ответ Ironigor (раскрыть)
24 сентября в 06:00
Месси как человек мне не нравится абсолютно. Слишком много высокомерия и эгоизма.
Cansadoytriste0128
Cansadoytriste0128 ответ Comentarios (раскрыть)
24 сентября в 05:58
к Неймару. Но кроме Неймара и аргентинцев ему никто попу лизать не будет.
амурец
амурец
24 сентября в 01:21
ну и что что не сыграет? для ПСЖ что он есть, что нет разницы ни какой, а про травму сказали, что бы ещё раз не показывать абсолютную бесполезность типа лучшего игрока мира
протон
протон
23 сентября в 23:45
Месси – замкнутый, молчаливый, флегматик, то есть эмоционально очень сдержанный, и когда концентрация отрицательных эмоций в нем достигает критической величины, возможен взрыв. Но свое высокомерие аргентинец показывает не только в отношениях с игроками молодежного состава. Порой достается и партнерам по основе. Так, Кристиану Тельо Месси четко дал понять его задачу: «Ты никто. Давай мяч мне, ты здесь, чтобы помогать мне». Однажды Лео не стал церемониться с Тельо во время игры, не сдержавшись после решения полузащитника пробить самому. Это случилось в матче против «Милана» в марте 2012-го.Не меньше досталось и Алексису Санчесу, который перебрался в «Барсу» из «Удинезе» за 37 миллионов евро в 2011 году. «Учитывая, как ты плох, не понимаю, как ты можешь столько стоить», – удивлялся Месси.Свое недовольство аргентинец высказывал на поле Исааку Куэнке, а его критика в адрес Давида Вильи долго муссировалась в испанских СМИ. В ноябре прошлого года Лео остался очень недоволен после неточного удара Вильи в матче с «Сельтой». Месси показал, что нужно было делать с мячом. Давид на это ответил, что находился в сложном положении, но лучшего игрока мира эти оправдания не интересовали. Спустя несколько дней Лионель снова был недоволен Вильей во время матча с «Селтиком» в Лиге чемпионов. После этого, правда, публично Месси больше не высказывал Давиду критики вплоть до ухода форварда в «Атлетико».
Gahi
Gahi
23 сентября в 21:09
Что-то верится с трудом что эта травма. Все прекрасно понимают что этот конфликт тянется после замены на 76 минуте матча между ПСЖ с Лионом когда тренер Почеттино тянет руку в сторону Месси а тот провожает его взглядом и не жмёт руку. Это был сильный удар по авторитету тренера, за матчем которым следили большое количество болельщиков со всего мира. Но тренер ПСЖ Маурисио Почеттино пока спокоен и не выдаёт своих эмоций, старается гнуть свою линию и находить компромисс. А насколько она у него получится успешной, мы увидим в следующих матчах его команды. Удачи
Nazi
Nazi
23 сентября в 21:06
Да, надо его вылечить хорошо, что бы уж точно влететь Сити.... :(
stanichnik
stanichnik
23 сентября в 20:55
Сдаётся мне, что у Месси не физическая травма, а душевная.
Comentarios
Comentarios
23 сентября в 20:41
Че переходил если играть за ПСЖ не хочется
протон
протон
23 сентября в 20:36
Удивлюсь ли я если уволят тренера ПСЖ? нет. после этого случая может быть всё.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
23 сентября в 20:23
А есть ли травма?
VeniaminS
VeniaminS
23 сентября в 20:22
Что то травмы пошли,еще путем и не играл.
протон
протон
23 сентября в 20:02
Наверное это травма руки, которой он не поприветствовал Почетинца. Да и странно это всё, сейчас Месси думаю ставит себя, вот как заехал в хату как покажешь себя так и пойдет, не тут то было, это не Барселона и нытье не думаю что ему поможет, скорее всего не травма руки а в психологии
Ironigor
Ironigor
23 сентября в 19:59
Я думаю даже с таким Месси им нечего не светит в матче с Ман Сити. Про легенду футбола Месси можно потихонечку забывать . Закончился Месси !!! А жаль !!!
ДАША Д
ДАША Д
23 сентября в 19:53
Похоже у Месси травма мозга
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