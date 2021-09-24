Агент Лаксальта: «Травма оказалась серьёзнее. Диего выбыл на 40-50 дней»

Агент Диего Лаксальта рассказал о здоровье защитника «Динамо», который недавно травмировался.
Диего действительно выбыл из строя. К сожалению, травма оказалась серьезнее, чем мы думали. На восстановление уйдет 40-50 дней. Я знаю Диего с 16 лет, это второй случай в его карьере, когда он получает повреждение. Он очень здоровый футболист.
Жаль, что Диего травмировался, он хорошо выступал на старте сезона и был счастлив. В «Динамо» тоже довольны его отношением к делу.
Селтик арендовал Лаксальта в октябре прошлого года до конца сезона. В Милан футболист перешел летом 2018 года из Дженоа. Сумма трансфера составила 14,9 млн. В ходе своей карьеры как защитник также выступал за Торино, Эмполи и Болонью, а также принадлежал Интеру. 2021—н. в. он в Динамо. Его агент правду говорит, он вполне крепкий игрок. Здоровья ему. За Динамо надо играть динамичнее!
Селтик арендовал Лаксальта в октябре прошлого года до конца сезона. В Милан футболист перешел летом 2018 года из Дженоа. Сумма трансфера составила 14,9 млн. В ходе своей карьеры как защитник также выступал за Торино, Эмполи и Болонью, а также принадлежал Интеру. 2021—н. в. он в Динамо. Его агент правду говорит, он вполне крепкий игрок. Здоровья ему. За Динамо надо играть динамичнее!