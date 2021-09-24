Агент Лаксальта: «Травма оказалась серьёзнее. Диего выбыл на 40-50 дней»

Агент рассказал о здоровье защитника «Динамо», который недавно травмировался.

Диего действительно выбыл из строя. К сожалению, травма оказалась серьезнее, чем мы думали. На восстановление уйдет 40-50 дней. Я знаю Диего с 16 лет, это второй случай в его карьере, когда он получает повреждение. Он очень здоровый футболист.

Жаль, что Диего травмировался, он хорошо выступал на старте сезона и был счастлив. В «Динамо» тоже довольны его отношением к делу.