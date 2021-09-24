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Агент Лаксальта: «Травма оказалась серьёзнее. Диего выбыл на 40-50 дней»

24 сентября 2021, 11:42

Агент Диего Лаксальта рассказал о здоровье защитника «Динамо», который недавно травмировался.

Диего действительно выбыл из строя. К сожалению, травма оказалась серьезнее, чем мы думали. На восстановление уйдет 40-50 дней. Я знаю Диего с 16 лет, это второй случай в его карьере, когда он получает повреждение. Он очень здоровый футболист.

Жаль, что Диего травмировался, он хорошо выступал на старте сезона и был счастлив. В «Динамо» тоже довольны его отношением к делу.

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Все комментарии
Борисыч1
Борисыч1
25 сентября в 15:24
В Динамо написали, что Лаксальт пропустит только 3-4 матча.
протон
протон
24 сентября в 17:30
Диего скорейшего выздоровления ! Без тебя будет трудно удерживать напов соперника , да и разгонять команду в атаку, тоже !
dok66
dok66
24 сентября в 17:13
Конечно потеря для Динамо . Но , думаю, Шварц найдет выход . Здоровья парню .
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
24 сентября в 15:39, ред.
Минувший сезон Лаксальт провел в аренде в Селтике. На счету полузащитника 26 матчей за шотландский клуб, в которых он забил один гол.
Селтик арендовал Лаксальта в октябре прошлого года до конца сезона. В Милан футболист перешел летом 2018 года из Дженоа. Сумма трансфера составила 14,9 млн. В ходе своей карьеры как защитник также выступал за Торино, Эмполи и Болонью, а также принадлежал Интеру. 2021—н. в. он в Динамо. Его агент правду говорит, он вполне крепкий игрок. Здоровья ему. За Динамо надо играть динамичнее!
КЭТиК
КЭТиК
24 сентября в 14:01
Потом пока форму наберёт... Так Новый Год и наступит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 сентября в 12:47
Жаль, для динамиков чувствительная потеря, здоровья Диего.
1bear
1bear
24 сентября в 12:43
как же обидно,такая потеря для Динамо
Брулин
Брулин
24 сентября в 12:38
Лаксальт, Лесовой. Такой шикарный фланг сломан !( Скорейшего выздоровления парням.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 сентября в 12:19
Для Динамо - это потеря существенная.
Ironigor
Ironigor
24 сентября в 12:04
Хороший паренёк, очень будет не хватать его .
Скорейшего выздоровления.
stanichnik
stanichnik
24 сентября в 12:02
Обидно, что важный для команды игрок выбыл на столь длительный срок и обидно в двойне, что эту травму он получил на тренировке.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
24 сентября в 11:45
Скорейшего выздоровления.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 сентября в 11:42
Здоровья парню,обидная травма!
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