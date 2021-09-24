Тухель: «Мы не играем против Гвардиолы в шахматы или теннис»

Главный тренер «Челси» поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура Английской Премьер-Лиги против «Манчестер Сити».

Не так давно было много людей, которые говорили мне, что я не знаю, как победить Гвардиолу. Мы не играем матч в теннис или матч в шахматы. Если честно посмотреть на последние три игры между нашими командами, я вижу три матча 50 на 50. Я говорю не только о ситуации перед матчем, но во время матчей, я чувствовал, что исход этих встреч мог быть любым.