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Тухель: «Мы не играем против Гвардиолы в шахматы или теннис»

24 сентября 2021, 20:32
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура Английской Премьер-Лиги против «Манчестер Сити».

Не так давно было много людей, которые говорили мне, что я не знаю, как победить Гвардиолу. Мы не играем матч в теннис или матч в шахматы. Если честно посмотреть на последние три игры между нашими командами, я вижу три матча 50 на 50. Я говорю не только о ситуации перед матчем, но во время матчей, я чувствовал, что исход этих встреч мог быть любым.

Ранее стало известно, что матч с «Манчестер Сити» пропустит один из ключевых игроков «Челси».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 сентября в 23:51
Верю в победу Челси!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
24 сентября в 22:38
Это противостояние больше похоже на битву двух самураев.
протон
протон
24 сентября в 21:42
Два лучших тренера мира прямо сейчас наряду с Клоппом. Очень повезло нам наблюдать битвы мастадонтов этой профессии в одной лиге…
David Young
David Young ответ League1 (раскрыть)
24 сентября в 21:28
Считаете ли Вы что он великий футбольный тренер не смотря на это?
League1
League1 ответ David Young (раскрыть)
24 сентября в 21:25
Всю свою жизнь занимается одним футболом, и его мозг за всю эту жизнь родил только лишь один план "А". На большее оказался не способен.
David Young
David Young ответ League1 (раскрыть)
24 сентября в 21:09
Почему Вы так оцениваете интеллектуальные способности Хосепа Гвардиолы?
League1
League1
24 сентября в 21:07
Правильно. Невозможно играть в шахматы с человеком, у которого только одна извилина.
mihaluch
mihaluch
24 сентября в 21:03
В гольф вы играите.
drug01
drug01
24 сентября в 21:03
Надо ждать и терпеть
Ironigor
Ironigor
24 сентября в 20:59
Неужели в чакушки или в орла ???)))
beefs
beefs
24 сентября в 20:41
В футболе есть элементы шахматной игры...
ДАША Д
ДАША Д
24 сентября в 20:36
В Чапаева нужно сыграть.
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