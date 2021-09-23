Артета: «Три победы после неудачного старта придают нам уверенности»

Главный тренер «Арсенала» , который близок к увольнению, прокомментировал предстоящий матч 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

Три победы после неудачного старта придают нам уверенности. Нужно отдать должное футболистам. Они прекрасно справились с давлением, которое на них оказывалось.