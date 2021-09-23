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Артета: «Три победы после неудачного старта придают нам уверенности»

23 сентября 2021, 09:18
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета, который близок к увольнению, прокомментировал предстоящий матч 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

Три победы после неудачного старта придают нам уверенности. Нужно отдать должное футболистам. Они прекрасно справились с давлением, которое на них оказывалось.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ DXTK (раскрыть)
23 сентября в 12:46
Ну он то канонир, но он против правления Кронке и даже был на стороне Даниэля Эка, когда тот хотел купить клуб...так что может настроить парней на победу, так сказать" даст леща" и Кронке и Доминатору...
galem72
galem72 ответ A.S.A (раскрыть)
23 сентября в 12:17
Ты не понимаешь, он даже в своей послематчевой вьюхе пытается доминировать. ))
протон
протон
23 сентября в 11:13
Тотальная доминация в играх с великими и ужасными Норвичем, Уимблдоном и Бернли...
13 место чувствуется как раньше зона ЛЧ. Как низко Арсенал пал...
Да, Артета, Арсеналу будет очень тяжело всё время, пока ты у руля
Интересно, кого уволят раньше - доминатора или Сульшера.
Leha-ha50
Leha-ha50
23 сентября в 10:11
Рано делать выводы. Будем понаблюдать, что там дальше у Арсенала получится.
DXTK
DXTK ответ A.S.A (раскрыть)
23 сентября в 09:59, ред.
ну Виейра может и сольет вам три очка на классе канонир все же, у шпор отнял арсеналу отдал, робингуд ......
DXTK
DXTK
23 сентября в 09:58
артета забыл рассказать как его арсенал доминировал над уимблдоном, который находится в 3 дивизионе, а еще фантастическая победа над Бернли и Норвичем борьба за выживнаие и важные три очка на классе.
1bear
1bear
23 сентября в 09:57
ой,на долго ли???до ТТХ ? ситуация как в Спартаке...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
23 сентября в 09:42
Арсенал с возвращением.
A.S.A
A.S.A
23 сентября в 09:42
Три победы подряд это да, но две победы в АПЛ над командой лифт Норвич и слабеньким Бернли и обе победы с минимальным счетом. И плюс победа над Уимбулдонон из первой лиги...да уж большое достижение...
Вот обыграйте в дерби Тоттенхэм, далее идут матчи с Брайтоном, Кристал Пэлас , Вилла...вот тут одержите три победы и бейте себя в грудь...а так эти победы в былые годы были бы не обсуждаемыми, а при Артете и этому радуемся
shlomo
shlomo
23 сентября в 09:33
Тяжко будет против шпор....
ДАША Д
ДАША Д
23 сентября в 09:33
Тоттенхэм как раз сейчас не в самой лучшей форме попался.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 сентября в 09:20
Давай вперёд без поражений!
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