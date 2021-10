Футболист «Дженоа» забил гол с бутылкой воды в руке

Форвард «Дженоа» отличился в матче шестого тура чемпионата Италии против «Вероны».

Любопытно, что сделал он это, держа бутылку в руке. Эпизод произошел на 85-й минуте.

Genoa striker Mattia Destro has just scored a goal vs Hellas Verona… with a bottle of water in his hand 🚰 😅#SerieA @CBSSportsGolazo pic.twitter.com/ZtEx7kV3SI