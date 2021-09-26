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Арбитр Федотов: «Сложно понять претензии „Краснодара“ к Безбородову»

26 сентября 2021, 21:53
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал высказывания генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига, который раскритиковал судейство в матче 9-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).

Претензии «Краснодара» к Безбородову мне понять сложно. Давайте по порядку: момент с первой красной карточкой Спайичу сложный. Да, Безбородов позвал Панина посмотреть повтор: не было ли там лишения нападающего явной возможности забить гол. Панин момент увидел и вынес своё решение: показал красную карточку. Это очень сложный эпизод.

Возможно, Хашиг не доволен тем, что в ворота «Сочи» не назначили 11-метровый на 50-й минуте. Там была тихая проверка, но вопросов к VAR нет: на повторе видно, что Кордоба сам цеплялся за ногу Юрганова.

Вторая жёлтая Черникову показана по делу: зачем он бил соперника в живот? Ну и к Безбородову и VAR в целом это решение не относится: речь ведь идёт о второй жёлтой.

Так что слов Хашига я не понимаю. Можно докопаться до первой красной карточки, конечно, но решение принимал Панин. Что касается слов Хашига про авторитет, то Панин не молодой судья, авторитет Безбородова на него не может влиять, он же не первый год работает.

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Все комментарии
Aris
Aris
27 сентября в 09:13
Молодцы Быки, дали жару и особенно судьям. Не получилось у них ......
pytg86vskvk8
pytg86vskvk8
27 сентября в 04:57
Ничего тут сложного нет
mihaluch
mihaluch
27 сентября в 01:05
Претензии к судейству всегда у проигравшей стороны.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 сентября в 22:52
Без Федотова никак...
Ironigor
Ironigor
26 сентября в 22:22
Всем всегда чего-то не хватает.
25процентный клоун
25процентный клоун
26 сентября в 22:20
быков всё время тянут вниз судьи
sv_1969
sv_1969
26 сентября в 22:18
Хашиг продолжатель нытья Картошкина))
протон
протон
26 сентября в 22:18, ред.
ВАР очень хитрая штука, он может вмешаться, а может что-то не заметить. Судью на ВАР никто не контролирует и ему очень легко, в отличии судьи в поле, подсуживать какой-нибудь из команд. Вот пенальти на Дзюбе был очень спорный, но ВАР промолчал, не позвал судью посмотреть повтор. А удаление Спаича тоже очень спорное, судья в поле дал желтую, но вмешался ВАР и надавил на молодого судью, о чем Хашиг и говорит. На 45 минуте Бурмистров очень грубо локтем ударил в лицо Сорокина, судья в поле дал желтую, но на повторе это было очень похоже на прямую красную. Но ВАР промолчал, а ведь мог спокойно позвать судью посмотреть повтор. Короче этим ВАРом можно очень легко манипулировать и выходить сухим из воды.
Cat01
Cat01
26 сентября в 22:07
Это просто эмоции....
Союзник противников
Союзник противников
26 сентября в 22:06
ТАм где Витя,там и нытьё. Плаксивый мальчик,заражающий этим качеством всех вокруг.
ermak6848
ermak6848
26 сентября в 22:05
Это надо просто замутить...
Трезвый повар
Трезвый повар
26 сентября в 22:02, ред.
Судьи благоволят к Сочи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 сентября в 21:55
Вот и я говорю,молчали бы уже!
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