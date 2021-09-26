Арбитр Федотов: «Сложно понять претензии „Краснодара“ к Безбородову»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал высказывания генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига, который раскритиковал судейство в матче 9-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).

Претензии «Краснодара» к Безбородову мне понять сложно. Давайте по порядку: момент с первой красной карточкой Спайичу сложный. Да, Безбородов позвал Панина посмотреть повтор: не было ли там лишения нападающего явной возможности забить гол. Панин момент увидел и вынес своё решение: показал красную карточку. Это очень сложный эпизод.

Возможно, Хашиг не доволен тем, что в ворота «Сочи» не назначили 11-метровый на 50-й минуте. Там была тихая проверка, но вопросов к VAR нет: на повторе видно, что Кордоба сам цеплялся за ногу Юрганова.

Вторая жёлтая Черникову показана по делу: зачем он бил соперника в живот? Ну и к Безбородову и VAR в целом это решение не относится: речь ведь идёт о второй жёлтой.

Так что слов Хашига я не понимаю. Можно докопаться до первой красной карточки, конечно, но решение принимал Панин. Что касается слов Хашига про авторитет, то Панин не молодой судья, авторитет Безбородова на него не может влиять, он же не первый год работает.