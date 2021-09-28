«Реал» и «Атлетико» теряют очки. Итоги 7-го тура Примеры

Завершились все поединки 7-го тура испанской Примеры.
«Алавес» — «Атлетико» 1:0
Гол: Лагуардия Виктор 4
«Валенсия» — «Атлетик» 1:1
Голы: Маркос Андре 90+5 — Мартинес Иньиго 69
«Севилья» — «Эспаньол» 2:0
Голы: Эн-Несери Юссеф 13, Мир Рафаэль 87
«Реал» — «Вильярреал» 0:0
«Мальорка» — «Осасуна» 2:3
Голы: Родригес Дани 11, Ниньо Фернандо 45+4 — Анхель Хосе 9, Иньиго Перес 58, Мартинес Хави 88
«Барселона» — «Леванте» 3:0
Голы: Депай Мемфис 6 (пенальти), Де Йонг Люк 14, Фати Ансу 90+1
«Реал Сосьедад» — «Эльче» 1:0
Гол: Ойарсабаль Микель 81
«Райо Вальекано» — «Кадис» 3:1
Голы: Гарсия Альваро 9, Фалькао Радамель 44, Паласон Исаак 87 — Ароян Вараздат 23
«Бетис» — «Хетафе» 2:0
Голы: Виллиан Жозе 14, Виллиан Жозе 55
«Сельта» — «Гранада» 1:0
Гол: Суарес Денис 90+4
С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.
Фалькао забивает в каждой игре за Райо, молодец, есть еще порох
Фалькао забивает в каждой игре за Райо, молодец, есть еще порох
Удачи в дальнейшем !!!
Удачи в дальнейшем !!!