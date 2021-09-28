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«Реал» и «Атлетико» теряют очки. Итоги 7-го тура Примеры

28 сентября 2021, 00:25

Завершились все поединки 7-го тура испанской Примеры.

«Алавес» — «Атлетико» 1:0
Гол: Лагуардия Виктор 4

«Валенсия» — «Атлетик» 1:1
Голы: Маркос Андре 90+5 — Мартинес Иньиго 69

«Севилья» — «Эспаньол» 2:0
Голы: Эн-Несери Юссеф 13, Мир Рафаэль 87

«Реал» — «Вильярреал» 0:0

«Мальорка» — «Осасуна» 2:3
Голы: Родригес Дани 11, Ниньо Фернандо 45+4 — Анхель Хосе 9, Иньиго Перес 58, Мартинес Хави 88

«Барселона» — «Леванте» 3:0
Голы: Депай Мемфис 6 (пенальти), Де Йонг Люк 14, Фати Ансу 90+1

«Реал Сосьедад» — «Эльче» 1:0
Гол: Ойарсабаль Микель 81

«Райо Вальекано» — «Кадис» 3:1
Голы: Гарсия Альваро 9, Фалькао Радамель 44, Паласон Исаак 87 — Ароян Вараздат 23

«Бетис» — «Хетафе» 2:0
Голы: Виллиан Жозе 14, Виллиан Жозе 55

«Сельта» — «Гранада» 1:0
Гол: Суарес Денис 90+4

С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
28 сентября в 09:19
Приятно удивляют пока Сосьедад и Райо, а вот некогда колючий Хетафе неожиданно лежит на дне, без признаков жизни
Фалькао забивает в каждой игре за Райо, молодец, есть еще порох
ДСА
ДСА
28 сентября в 08:18
Явного фаворита в чемпионате похоже нет.
n7wmf2w7nt75
n7wmf2w7nt75
28 сентября в 08:15
Симеоновские очень неожиданно влетели
Gahi
Gahi
28 сентября в 08:04
Тем будет интереснее смотреть чемпионат Испании, когда несколько команд готовы бороться за трофей. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 сентября в 07:50
Сельте сегодня повезло!
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w5vpfkfsxvxc
28 сентября в 07:21
Никакущей Барсе это всё равно не поможет
Leha-ha50
Leha-ha50
28 сентября в 06:56
Барселона подтянулась, надо пропущенную игру выигрывать и все претенденты будут рядышком.
shlomo
shlomo
28 сентября в 06:47
Плотненько все на верху у них...интрига будет
Ironigor
Ironigor
28 сентября в 01:14
За Реал обидно, могли бы на своём поле и выиграть.
Удачи в дальнейшем !!!
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