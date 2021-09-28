«Сити» одолел «Челси», «шпоры» пали перед «Арсеналом». Итоги 6-го тура АПЛ

Завершились все матчи 6-го тура АПЛ.
«Челси» — «Манчестер Сити» 0:1
Гол: Жезус Габриэл 53
«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 0:1
Гол: Хос Кортни 88
«Эвертон» — «Норвич Сити» 2:0
Голы: Таунсенд Эндрос 29 (пенальти), Дюкуре Абдулайе 77
«Лидс» — «Вест Хэм» 1:2
Голы: Рафинья 19 — Фирпо Эктор 67 (автогол), Антонио Майкл 90
«Лестер Сити» — «Бернли» 2:2
Голы: Варди Джейми 37, Варди Джейми 85 — Варди Джейми 12 (автогол), Корне Максвел 40
«Уотфорд» — «Ньюкасл Юнайтед» 1:1
Голы: Сарр Исмаила 72 — Лонгстафф Шон 23
«Брентфорд» — «Ливерпуль» 3:3
Голы: Пиннок Этан 27, Янельт Виталий 63, Висса Йоан 82 — Жота Диого 31, Салах Мохамед 54, Джонс Кертис 67
«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон» 0:1
Гол: Хименес Рауль 61
«Арсенал» — «Тоттенхэм» 3:1
Голы: Смит-Роу Эмиль 12, Обамеянг Пьер-Эмерик 27, Сака Букайо 34 — Сон Хын-Мин 79
«Кристал Пэлас» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:1
Голы: Заха Вилфрид 45+2 (пенальти) — Мопе Нил 90+5
Вилла конечно отскочила,но это победа над МЮ и еще и на Олде,дорогово стоит и тут вина только на Сульшере
Эвертон победил, это хорошо, но вот Норвич в глубоком накауте в этом сезоне, ждал от них большего но скорее всего снова вернутся в Шип...
Лидс в этом сезоне что то совсем не похож на себя, ну а молотобойцы продолжают показывать хорошую игру
Бернли приятно удивил в матче с Лисами, думал Лестер наберет 3 очка, но Варди есть Варди и сказал свое слово в этом матче, при чем дважды)
Уотфорд -Ньюкасл непонятно что ждать от этих команд и ничья в очной встрече наверное справедливый результат
Пчелы красавцы, в Шипе были самой результативной командой, и вот в АПЛ забивают не хуже треху Ливерпулю отгрузили, двушку Арсеналу, приятная команда
Святые и Волки пока никакие...скорее всего будут сражаться за выживание
Пэлас молодцы, неожидал что после капитальной чистки и омоложения состава еще и со сменой тренера они будут исправно набирать очки, но Вейра пока дает результат ну а что касается Брайтона, это просто открытие чемпионата на данный момент браво👏👏👏
Ну и на последок похвалю свой Арсенал...действительно доменировали(не думал что скажу такое про команду Артеты) но только в первом тайме, а во втором играли на удержания....хорошо что победили...надеюсь продолжим победное шествие так сказать "движен е вверх"))
Всем удачи и топите за своих, что бы не случилось
Вилла конечно отскочила,но это победа над МЮ и еще и на Олде,дорогово стоит и тут вина только на Сульшере
Эвертон победил, это хорошо, но вот Норвич в глубоком накауте в этом сезоне, ждал от них большего но скорее всего снова вернутся в Шип...
Лидс в этом сезоне что то совсем не похож на себя, ну а молотобойцы продолжают показывать хорошую игру
Бернли приятно удивил в матче с Лисами, думал Лестер наберет 3 очка, но Варди есть Варди и сказал свое слово в этом матче, при чем дважды)
Уотфорд -Ньюкасл непонятно что ждать от этих команд и ничья в очной встрече наверное справедливый результат
Пчелы красавцы, в Шипе были самой результативной командой, и вот в АПЛ забивают не хуже треху Ливерпулю отгрузили, двушку Арсеналу, приятная команда
Святые и Волки пока никакие...скорее всего будут сражаться за выживание
Пэлас молодцы, неожидал что после капитальной чистки и омоложения состава еще и со сменой тренера они будут исправно набирать очки, но Вейра пока дает результат ну а что касается Брайтона, это просто открытие чемпионата на данный момент браво👏👏👏
Ну и на последок похвалю свой Арсенал...действительно доменировали(не думал что скажу такое про команду Артеты) но только в первом тайме, а во втором играли на удержания....хорошо что победили...надеюсь продолжим победное шествие так сказать "движен е вверх"))
Всем удачи и топите за своих, что бы не случилось