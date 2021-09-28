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«Наполи» продолжает лидировать. Итоги 6-го тура Серии А

28 сентября 2021, 00:03

Завершились все матчи 6-го тура чемпионата Италии.

«Специа» — «Милан» 1:2
Голы: Верде Даниэле 80 — Мальдини Даниэль 48, Диас Браим 87

«Интер» — «Аталанта» 2:2
Голы: Мартинес Лаутаро 5, Джеко Эдин 71 — Малиновский Руслан 30, Толой Рафаэль 38

«Дженоа» — «Верона» 3:3
Голы: Кришито Доменико 77 (пенальти), Дестро Маттиа 80, Дестро Маттиа 85 — Симеоне Джованни 8, Барак Антонин 49 (пенальти), Калинич Никола 90+1

«Ювентус» — «Сампдория» 3:2
Голы: Дибала Пауло 10, Бонуччи Леонардо 43 (пенальти), Локателли Мануэль 57 — Йосида Мая 44, Кандрева Антонио 83

«Эмполи» — «Болонья» 4:2
Голы: Бонифаци Кевин 1 (автогол), Пинамонти Андреа 32, Байрами Недим 53 (пенальти), Риччи Самуэле 90 — Бэрроу Муса 11, Арнаутович Марко 77

«Сассуоло» — «Салернитана» 1:0
Гол: Берарди Доменико 54

«Удинезе» — «Фиорентина» 0:1
Гол: Влахович Душан 16 (пенальти)

«Лацио» — «Рома» 3:2
Голы: Милинкович-Савич Сергей 10, Педро 19, Андерсон Фелипе 63 — Роджер Ибаньес 41, Верету Жордан 69 (пенальти)

Во время этого матча футболист «Ромы» попал в скандал.

«Наполи» — «Кальяри» 2:0
Голы: Осимхен Виктор 11, Инсинье Лоренцо 57 (пенальти)

«Венеция» — «Торино» 1:1
Голы: Араму Маттиа 78 (пенальти) — Брекало Йосип 56

«Наполи» продолжает лидировать. Итоги 6-го тура Серии А

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
28 сентября в 10:47
Жаль, что «Наполи» не прошли в ЛЧ. Наверное навели бы там шороху.
ОПС
ОПС
28 сентября в 07:51
Тяжко будет Спартаку.
КЭТиК
КЭТиК
28 сентября в 07:16
Ювентус потихоньку поднимается.
Gahi
Gahi
28 сентября в 05:24
Очень хороший старт и замечательный результат. Удачи
1bear
1bear
28 сентября в 04:27
ну и повезло же Спартаку с группой в ЛЕ...
что может с ним сделать Наполи???...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 сентября в 03:06
Наполи в этом сезоне машина!
протон
протон
28 сентября в 01:25
Чересчур круто играет Наполи! Это просто невероятно. Агрессивный прессинг. Мгновенный возврат мяча после потери. Молниеносные атаки и постоянные обострения. Тотальное доминирование все 90 минут. 6 побед из 6. Это просто космос!
Игра Ангиссы фантастика! Лучший опорник серии А прямо сейчас.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 сентября в 00:20
"Наполи" пока как каток прошелся по серии А. Наверно в матче Лиге Европы со "Спартаком" ни на что лучше не надеется
Ironigor
Ironigor
28 сентября в 00:14
Что-то за игру Ювентуса особой радости не испытываю.
А жаль. Очень хочется надеяться что в скором времени всё изменится в лучшую сторону !!! VIVO JUVENTUS 🇮🇹 !!!
Ironigor
Ironigor
28 сентября в 00:10
Наполи очень радует своей игрой !!! Удачи !!!
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