«Наполи» продолжает лидировать. Итоги 6-го тура Серии А

Завершились все матчи 6-го тура чемпионата Италии.
«Специа» — «Милан» 1:2
Голы: Верде Даниэле 80 — Мальдини Даниэль 48, Диас Браим 87
«Интер» — «Аталанта» 2:2
Голы: Мартинес Лаутаро 5, Джеко Эдин 71 — Малиновский Руслан 30, Толой Рафаэль 38
«Дженоа» — «Верона» 3:3
Голы: Кришито Доменико 77 (пенальти), Дестро Маттиа 80, Дестро Маттиа 85 — Симеоне Джованни 8, Барак Антонин 49 (пенальти), Калинич Никола 90+1
«Ювентус» — «Сампдория» 3:2
Голы: Дибала Пауло 10, Бонуччи Леонардо 43 (пенальти), Локателли Мануэль 57 — Йосида Мая 44, Кандрева Антонио 83
«Эмполи» — «Болонья» 4:2
Голы: Бонифаци Кевин 1 (автогол), Пинамонти Андреа 32, Байрами Недим 53 (пенальти), Риччи Самуэле 90 — Бэрроу Муса 11, Арнаутович Марко 77
«Сассуоло» — «Салернитана» 1:0
Гол: Берарди Доменико 54
«Удинезе» — «Фиорентина» 0:1
Гол: Влахович Душан 16 (пенальти)
«Лацио» — «Рома» 3:2
Голы: Милинкович-Савич Сергей 10, Педро 19, Андерсон Фелипе 63 — Роджер Ибаньес 41, Верету Жордан 69 (пенальти)
Во время этого матча футболист «Ромы» попал в скандал.
«Наполи» — «Кальяри» 2:0
Голы: Осимхен Виктор 11, Инсинье Лоренцо 57 (пенальти)
«Венеция» — «Торино» 1:1
Голы: Араму Маттиа 78 (пенальти) — Брекало Йосип 56
что может с ним сделать Наполи???...
что может с ним сделать Наполи???...
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Игра Ангиссы фантастика! Лучший опорник серии А прямо сейчас.
А жаль. Очень хочется надеяться что в скором времени всё изменится в лучшую сторону !!! VIVO JUVENTUS 🇮🇹 !!!
А жаль. Очень хочется надеяться что в скором времени всё изменится в лучшую сторону !!! VIVO JUVENTUS 🇮🇹 !!!