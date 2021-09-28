Кофрие: «Символ „Спартака“ – гладиатор. Это говорит обо всём»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о своем переходе в московский клуб.
«Спартак» – это российский гигант. Здесь много иностранцев, о которых я слышал до трансфера. Спасибо Квинси, он тепло меня принял.
Я не смогу адаптироваться мгновенно, это займет какое-то время, но я готов к такому вызову.
Клуб верит в меня. Во мне видят человека, который не боится жестких стыков. Символ «Спартака» – гладиатор. Это говорит обо всём.
Они искали парня, который не даст сопернику пройти. Они нашли его.
Ну, а судя по словам к нам приехал как минимум пятикратный чемпион мира и Европы, многократный победитель еврокубков.
А Спартак теперь должен заявить: "Как долго мы тебя искали..."
Ну, а судя по словам к нам приехал как минимум пятикратный чемпион мира и Европы, многократный победитель еврокубков.
А Спартак теперь должен заявить: "Как долго мы тебя искали..."
2. Посредственный игрок второго чемпионата Бельгии - один из лучших в Спартаке. Все, что нужно знать об РПЛ
2. Посредственный игрок второго чемпионата Бельгии - один из лучших в Спартаке. Все, что нужно знать об РПЛ
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Парень, тебя бессовестно обманули! Символом СпаМа является СВИНЬЯ!
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Парень, тебя бессовестно обманули! Символом СпаМа является СВИНЬЯ!