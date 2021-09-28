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Кофрие: «Символ „Спартака“ – гладиатор. Это говорит обо всём»

28 сентября 2021, 20:51

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о своем переходе в московский клуб.

«Спартак» – это российский гигант. Здесь много иностранцев, о которых я слышал до трансфера. Спасибо Квинси, он тепло меня принял.

Я не смогу адаптироваться мгновенно, это займет какое-то время, но я готов к такому вызову.

Клуб верит в меня. Во мне видят человека, который не боится жестких стыков. Символ «Спартака» – гладиатор. Это говорит обо всём.

Они искали парня, который не даст сопернику пройти. Они нашли его.

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Все комментарии
d1metras
d1metras ответ galem72 (раскрыть)
29 сентября в 12:48
Ну вот смотри - с химками, и легией рассказов играл пцз(еще был матч не помню с кем он тоже на этой позиции играл) Легия забила после его грубейшей ошибки, просто тупо недоиграл эпизод с химками с его зоны много атак было.. Кофрие - с ЦСКА (да с его зоны был забит гол), но он полностью "сожрал" энджуке. Вообще ничего не дал ему сделать. В крайнем матче с Уфой очень цепко отыграл против соперника. По тем матчам, что он выходил в стартовом составе ТТД у него довольно высокие, как для защитника. Посмотрим что будет дальше, но пока как на мой взгляд он выглядит сильнее рассказова.
galem72
galem72 ответ d1metras (раскрыть)
29 сентября в 11:23
Рассказ вроде на райте бегает, а бельгиец в центре стоит. Зачем их сравнивать? ))
Рязань 062
Рязань 062
29 сентября в 07:20
Не гладиатор, а раб....
ДАША Д
ДАША Д
29 сентября в 04:39
Этот должен заиграть.
Байкал-38
Байкал-38
29 сентября в 03:37
А этого то куда понесло? В конце не хватало "Я с детства за Спартак".
Ну, а судя по словам к нам приехал как минимум пятикратный чемпион мира и Европы, многократный победитель еврокубков.
А Спартак теперь должен заявить: "Как долго мы тебя искали..."
Эджуке
Эджуке
29 сентября в 01:21
Там немного (совсем) другое значение символа Спартака, но кому она нужна эта история в 21-м веке! Ведь каждый спартаковец знает, что образ героя Рассела Кроу из фильма "Гладиатор" был взят со Спартака. Да - именно так всё и было! )))
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
28 сентября в 23:43
Самому не смешно?)
Союзник противников
Союзник противников
28 сентября в 23:06
"Ахмат","Динамо","Локомотив", "Зенит","Краснодар","Ростов"...На каком месте после первого круга окажется "российский гигант" с затупленной гладией-вот в чём вопрос..
True Story
True Story
28 сентября в 23:02
1. Если обратиться к древнегреческой мифологии, то Спартак всё же раб
2. Посредственный игрок второго чемпионата Бельгии - один из лучших в Спартаке. Все, что нужно знать об РПЛ
311
311
28 сентября в 22:55
    Cat01
    Cat01
    28 сентября в 22:26
    Символ хороший а игра нет...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    28 сентября в 22:25
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ cska1948 (раскрыть)
      28 сентября в 22:10
        ZIBO rock
        ZIBO rock ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
        28 сентября в 22:09
        Валер, рубль - это разменная монета между Зенитом и Газпромом!
        cska1948
        cska1948
        28 сентября в 22:03
        "...Символ «Спартака» – гладиатор. Это говорит обо всём..."
        ---------------------
        Парень, тебя бессовестно обманули! Символом СпаМа является СВИНЬЯ!
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        28 сентября в 22:01
        Символ-то гладиатор, только Федун то с чемпионата сняться собирается, то клуб за рубль болельщикам продать. В итоге ничего не сделал. Не солидно, не по гладиаторски ;)
        протон
        протон
        28 сентября в 21:54
        Макс, меньше слов - больше дела. А то вон до тебя башкир один все перчатки бросал.
        протон
        протон
        28 сентября в 21:54
        Был красным гигантом, а стал белым карликом))) глядишь, такими темпами потухнет.
        Сп62
        Сп62
        28 сентября в 21:51
        Глядя на его фигуру и выслушав его слова, мороз по коже пробегает.
        andrefino13
        andrefino13 ответ d1metras (раскрыть)
        28 сентября в 21:44
        Ключевые слова : Посильнее Рассказова.)
        ZIBO rock
        ZIBO rock ответ andrefino13 (раскрыть)
        28 сентября в 21:44
          ZIBO rock
          ZIBO rock ответ particular (раскрыть)
          28 сентября в 21:43
          Уже давно ясно что для РПЛ лучше подойдут ноунеймы из "небытия" нежели "сбитые летчики" от грандов!
          andrefino13
          andrefino13
          28 сентября в 21:42
          Можно серию Астерикс и Обелиск снять... Про Спартакус Гладиатурс.....
          ZIBO rock
          ZIBO rock ответ trimetil (раскрыть)
          28 сентября в 21:38
            trimetil
            trimetil
            28 сентября в 21:29
            Объясните ему, что символ Спартака не гладиатор, а свинья.
            Твой Арсен
            Твой Арсен
            28 сентября в 21:28
            Хорошо сказал. Не знаю, как у других, а у меня название клуба "Спартак" всегда вызывало уважение.
            armeec_
            armeec_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
            28 сентября в 21:23
            Тут спорно. зюба может нарисовать цирковое падения, кроты увидят и пойди вратарчику отбей пенку.
            valt134
            valt134
            28 сентября в 21:14
            ТЬФУ... И Этот туда же.
            d1metras
            d1metras
            28 сентября в 21:12
            Можете смеяться над ним, но Кофрие довольно хороший защитник, цепкий,неуступчивый, посильнее Рассказова будет.
            Sergei Egorov
            Sergei Egorov
            28 сентября в 21:09
            Нарисовать можно всё , сильнее от этого не станешь.
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