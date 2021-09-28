Кофрие: «Символ „Спартака“ – гладиатор. Это говорит обо всём»

Защитник «Спартака» рассказал о своем переходе в московский клуб.

«Спартак» – это российский гигант. Здесь много иностранцев, о которых я слышал до трансфера. Спасибо Квинси, он тепло меня принял.

Я не смогу адаптироваться мгновенно, это займет какое-то время, но я готов к такому вызову.

Клуб верит в меня. Во мне видят человека, который не боится жестких стыков. Символ «Спартака» – гладиатор. Это говорит обо всём.

Они искали парня, который не даст сопернику пройти. Они нашли его.