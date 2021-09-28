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Геркус: «Шансы у „Зенита“ значительно выше, чем у „Мальме“»

28 сентября 2021, 19:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус порассуждал о предстоящем матче Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Мальме».

Я с самого начала говорил, что матчи с «Мальме» — ключевые. «Зенит» имеет большие шансы на третье место в группе. Мое мнение никак не поменялось. Нужно выигрывать.

Безусловно, в матче с «Мальме» Дзюба выйдет на поле, и, надеюсь, забьет. Он один из сильнейших нападающих в стране. В предстоящей встрече шансы у «Зенита» значительно выше, чем у соперника.

Ранее стало известно, кто рассудит грядущий поединок.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
29 сентября в 09:40
Если не обыгрывать Мальмё...то и третье место можно не занять.
zsb1961
zsb1961
28 сентября в 22:51
Победы питерцам!
Палыч82
Палыч82 ответ нечитайло (раскрыть)
28 сентября в 21:53
Дай небеса не проиграть, о победах в еврокубках нынче только грезить можно
Gahi
Gahi
28 сентября в 21:41
Будем надеяться что это так на самом деле. Удачи
Галя Каблукова
Галя Каблукова
28 сентября в 21:23
Шанс есть , даже у команды безногих (прости меня Господи) Весь вопрос ,какой он...
протон
протон
28 сентября в 20:53
Шансы на 3 место, как это звучит, в последние годы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 сентября в 20:39
С Брюгге тоже были шансы. Надеюсь, Семак набирается опыта и делает работу на ошибками...
drug01
drug01
28 сентября в 20:22
Шансы есть игры нет
Futurista
Futurista
28 сентября в 20:01
Мальме 30 млн.€...
Зенит 173 млн. €...
Если Зенит не выиграет отмазаться Семаку не получится...
Futurista
Futurista
28 сентября в 19:56
    Союзник противников
    Союзник противников
    28 сентября в 19:55
    Мы знаем,лишь бы не получилось "как всегда".
    shlomo
    shlomo
    28 сентября в 19:52
    Шансы это не реалии...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    28 сентября в 19:43
    Их удел бороться за третье место, а время покажет кто удачливей
    нечитайло
    нечитайло
    28 сентября в 19:38
    не победит зенит, зачморят
    mihaluch
    mihaluch
    28 сентября в 19:36
    Шансы на третье место есть.
    sv_1969
    sv_1969 ответ ДСА (раскрыть)
    28 сентября в 19:36
    1-2 тоже хорошо))
    ДСА
    ДСА
    28 сентября в 19:34
    1-0 будет достаточно.
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