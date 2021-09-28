Геркус: «Шансы у „Зенита“ значительно выше, чем у „Мальме“»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус порассуждал о предстоящем матче Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Мальме».
Я с самого начала говорил, что матчи с «Мальме» — ключевые. «Зенит» имеет большие шансы на третье место в группе. Мое мнение никак не поменялось. Нужно выигрывать.
Безусловно, в матче с «Мальме» Дзюба выйдет на поле, и, надеюсь, забьет. Он один из сильнейших нападающих в стране. В предстоящей встрече шансы у «Зенита» значительно выше, чем у соперника.
Ранее стало известно, кто рассудит грядущий поединок.
Зенит 173 млн. €...
Если Зенит не выиграет отмазаться Семаку не получится...
Зенит 173 млн. €...
Если Зенит не выиграет отмазаться Семаку не получится...