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Тихонов: «Победа „Шерифа“ — это ответ всему российскому футболу»

29 сентября 2021, 11:18
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)ШерифМатч завершен

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу «Шерифа» над «Реалом» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Победа молдаван — это ответ всему российскому футболу. Я их не критикую, просто привожу факты. Критика — это удел слабых людей. Молдавия — это Смоленская область без экономики, без инфраструктуры, но молдаване за Молдавию готовы обыграть всех. Вот этого нам не хватает сегодня. В России нет сегодня никакой идеологии. Вот я покритиковал Дзюбу, а Орлов написал, что Тихонов — популист, а Дзюба великий, и вспомнил мое какое-то уголовное дело. Губерниеву и Орлову глубоко плевать, будет ли Россия с гимном, выиграет «Зенит» или «Краснодар». У нас понятия престижа страны нет. Спорт высших достижений — это лицо государства.

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Все комментарии
Narum Narum
Narum Narum ответ Ironigor (раскрыть)
30 сентября в 09:06
ой хватит уже идеологии. нужен трезвый расчет и понимание, что разовые победы -это не есть показатель общего состояния футбола. в данном случае Молдовы.

поздравляем, но и все пожалуй.
Narum Narum
Narum Narum
30 сентября в 09:02
это разовые победы есть у всех - здесь идеология не причем. Вопрос в системности - надо держать уровень футбола, тогда и будут говорить о российском футболе.
протон
протон
29 сентября в 17:31
Кто там интересно в составе за Молдову бьется?)
Тилль вообще думает что это Россия =)))
sir_Alex
sir_Alex
29 сентября в 15:10
Где он в составе молдаван увидел???
galem72
galem72
29 сентября в 12:31
Тихонов говорит всегда громко и часто по делу. Но сейчас из этого вью нужно подчерпнуть только лишь про самоотдачу команды. Остальное — откровенный истеричный бред! Ну какие молдаване из Молдовы в Шерифе? При чём тут сравнение страны со Смоленской областью, да ещё и без экономики и инфраструктуры. Ну что он несёт?!
Вчера в матче, вообще, не играло ни одного молдаванина, даже с учётом замен.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 сентября в 12:25, ред.
Это не ответ.....а вопрос....
К руководству всего нашего футбола....
Громкий,нецензурный и неожиданный : "А ---- вы вообще тут делаете ??? За что ---- деньги получаете???"
Союзник противников
Союзник противников ответ Вoлхв (раскрыть)
29 сентября в 12:18
Что-то не видел подобного совета,когда ЦСКА ДВАЖДЫ дрюкнул "Реал" в одном розыгрыше.Читал только,что "Играл второй состав...эти игры ничего не решали....сами себе проиграли...
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 12:16
Одно непонятно :Где там МОЛДАВАНЕ???
Aris
Aris
29 сентября в 12:04
Да, там тоже играют легионеры! Но они играют в футбол, а не на тотализаторе, как у нас!
И сравнивать зарплату в наших клубах и там совсем не нужно! Наши паспортисты могли
могли бы взять на свое содержание такие клубы!
Прав Тихонов!
Ironigor
Ironigor
29 сентября в 11:44
Полностью соглашусь со словами Тихонова .
Страна без идеологии, сроднимо амёбе.
У амёб неправильная, всё время меняющаяся форма из-за временных цитоплазматических выростов, называемых ложноножками или псевдоподиями, которые служат для передвижения и захвата пищи.
Вот это всё то что сейчас происходит и творится у нас и не только в РФС, где мы почему-то, по какой-то непонятной мне причине ,просим голландскую компанию за огромные деньги 💰💰💰 реформировать наш Российский футбол ⚽ . Неужели в огромной России которая почти в сто раз больше по населению чем в Голландии не можем найти специалистов , которые бы даже учли и климатические особенности нашей огромной страны и учитывая все эти нюансы ,разработать проект реформирования всего футбольного хозяйства . Почему мы даже в этом ищем иностранных "добродетелей" , тем самым унижая своих , свою нацию , свою огромную Страну ???
Всем Добра !!!
cska1948
cska1948
29 сентября в 11:34
"...но молдаване за Молдавию готовы обыграть всех..."
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Может молдаване и готовы, не знаю. Только, на сегодня, это за молдаван делают легионеры.
Futurista
Futurista ответ Вoлхв (раскрыть)
29 сентября в 11:32
Деньги не главное в футболе...но деньги это главное)...
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 сентября в 11:30, ред.
Бюджет Шерифа как у Дзюбы зарплата! В этом розыгрыше ЛЧ они уже "выгрызли" 4 своих бюджета!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
29 сентября в 11:28
.".... Молдавия — это Смоленская область без экономики, без инфраструктуры, но молдаване за Молдавию готовы обыграть всех
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1282913/real-sherif..."
Тихонов хоть уже и не молодой, но наивный как шестиклассник. Какая Молдавия, за каких молдаван? Там исключительно госарбайтеры рубятся за деньги. Клуб частный, а не государственный, как у нас большинство. поэтому деньги выгрызают, а не получают из бюджета. Если бы в бюджетных клубах (Зенит, Локо, Динамо, ЦСКА и др) высчитывали из зарплаты за провалы в ЕК, как в прошлом сезоне, может быть и лучше дело обстояло бы. Будут клубы частными, тогда путь состав полностью изх таких "молдаван" состоит.
Вoлхв
Вoлхв
29 сентября в 11:25
Эту игру надо показывать нашим игрокам ежедневно...может дойдет до них, что не деньги главное в футболе....
Djebrael
Djebrael
29 сентября в 11:22
Ну тут стоит согласиться
Futurista
Futurista
29 сентября в 11:22
Больше похоже на Привет...
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