Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу «Шерифа» над «Реалом» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Победа молдаван — это ответ всему российскому футболу. Я их не критикую, просто привожу факты. Критика — это удел слабых людей. Молдавия — это Смоленская область без экономики, без инфраструктуры, но молдаване за Молдавию готовы обыграть всех. Вот этого нам не хватает сегодня. В России нет сегодня никакой идеологии. Вот я покритиковал Дзюбу, а Орлов написал, что Тихонов — популист, а Дзюба великий, и вспомнил мое какое-то уголовное дело. Губерниеву и Орлову глубоко плевать, будет ли Россия с гимном, выиграет «Зенит» или «Краснодар». У нас понятия престижа страны нет. Спорт высших достижений — это лицо государства.
Страна без идеологии, сроднимо амёбе.
У амёб неправильная, всё время меняющаяся форма из-за временных цитоплазматических выростов, называемых ложноножками или псевдоподиями, которые служат для передвижения и захвата пищи.
Вот это всё то что сейчас происходит и творится у нас и не только в РФС, где мы почему-то, по какой-то непонятной мне причине ,просим голландскую компанию за огромные деньги 💰💰💰 реформировать наш Российский футбол ⚽ . Неужели в огромной России которая почти в сто раз больше по населению чем в Голландии не можем найти специалистов , которые бы даже учли и климатические особенности нашей огромной страны и учитывая все эти нюансы ,разработать проект реформирования всего футбольного хозяйства . Почему мы даже в этом ищем иностранных "добродетелей" , тем самым унижая своих , свою нацию , свою огромную Страну ???
Всем Добра !!!
Страна без идеологии, сроднимо амёбе.
У амёб неправильная, всё время меняющаяся форма из-за временных цитоплазматических выростов, называемых ложноножками или псевдоподиями, которые служат для передвижения и захвата пищи.
Вот это всё то что сейчас происходит и творится у нас и не только в РФС, где мы почему-то, по какой-то непонятной мне причине ,просим голландскую компанию за огромные деньги 💰💰💰 реформировать наш Российский футбол ⚽ . Неужели в огромной России которая почти в сто раз больше по населению чем в Голландии не можем найти специалистов , которые бы даже учли и климатические особенности нашей огромной страны и учитывая все эти нюансы ,разработать проект реформирования всего футбольного хозяйства . Почему мы даже в этом ищем иностранных "добродетелей" , тем самым унижая своих , свою нацию , свою огромную Страну ???
Всем Добра !!!