Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу «Шерифа» над «Реалом» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Победа молдаван — это ответ всему российскому футболу. Я их не критикую, просто привожу факты. Критика — это удел слабых людей. Молдавия — это Смоленская область без экономики, без инфраструктуры, но молдаване за Молдавию готовы обыграть всех. Вот этого нам не хватает сегодня. В России нет сегодня никакой идеологии. Вот я покритиковал Дзюбу, а Орлов написал, что Тихонов — популист, а Дзюба великий, и вспомнил мое какое-то уголовное дело. Губерниеву и Орлову глубоко плевать, будет ли Россия с гимном, выиграет «Зенит» или «Краснодар». У нас понятия престижа страны нет. Спорт высших достижений — это лицо государства.