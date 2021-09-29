«Реал» намерен подписать Бастони из «Интера»

«Реал» определил центрального защитника «Интера» Алессандро Бастони в качестве трансферной цели, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, «нерадзурри» были бы готовы отпустить 22-летнего игрока, если получат предложение в размере 60 миллионов евро.
Бастони принял участие в семи матчах во всех соревнованиях за «Интер» в этом сезоне. Его контракт с миланским клубом действует до лета 2024 года.
матчей. Этим летом Реал потерял "золотых игроков", самых сильных составляющих своего недавнего успеха, когда Рафаэль Варан и Серхио Рамос покинули клуб в пользу Манчестер Юнайтед и ПСЖ соответственно.
И хотя Давид Алаба был переведен из мюнхенской Баварии бесплатно, есть место для еще одного качественного центрального защитника, особенно учитывая, что Анчелотти, похоже, не доверяет Хесусу Вальехо, в то время как Начо широко использовался в качестве защитника. Так что вполне возможно...
матчей. Этим летом Реал потерял "золотых игроков", самых сильных составляющих своего недавнего успеха, когда Рафаэль Варан и Серхио Рамос покинули клуб в пользу Манчестер Юнайтед и ПСЖ соответственно.
И хотя Давид Алаба был переведен из мюнхенской Баварии бесплатно, есть место для еще одного качественного центрального защитника, особенно учитывая, что Анчелотти, похоже, не доверяет Хесусу Вальехо, в то время как Начо широко использовался в качестве защитника. Так что вполне возможно...