«Реал» намерен подписать Бастони из «Интера»

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29 сентября 2021, 15:10

«Реал» определил центрального защитника «Интера» в качестве трансферной цели, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «нерадзурри» были бы готовы отпустить 22-летнего игрока, если получат предложение в размере 60 миллионов евро.

Бастони принял участие в семи матчах во всех соревнованиях за «Интер» в этом сезоне. Его контракт с миланским клубом действует до лета 2024 года.