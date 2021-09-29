ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

«Реал» намерен подписать Бастони из «Интера»

29 сентября 2021, 15:10

«Реал» определил центрального защитника «Интера» Алессандро Бастони в качестве трансферной цели, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «нерадзурри» были бы готовы отпустить 22-летнего игрока, если получат предложение в размере 60 миллионов евро.

Бастони принял участие в семи матчах во всех соревнованиях за «Интер» в этом сезоне. Его контракт с миланским клубом действует до лета 2024 года.

Все новости
СлухиХавбек «РБ Лейпциг» Нкунку может перейти в «Реал»
Сегодня, 13:07 Комментарии10
СлухиТимо Вернер заинтересовал «Атлетико»
Сегодня, 10:40 Комментарии8
СлухиОрье пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с «Вильярреалом»
Сегодня, 09:40 Комментарии7
Слухи«Арсенал» стал ещё одним претендентом на Стерлинга
Вчера, 10:10 Комментарии7
Клопп сообщил, что «Ливерпуль» не будет отправлять Джонса в аренду
02 октября Комментарии4
Слухи«Атлетико» интересен защитник «Бенфики» Вериссимо
02 октября Комментарии4
Все комментарии
протон
протон
29 сентября в 17:10
Бастони неплох ! Возможно топом будет
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
29 сентября в 16:45
Будучи продуктом молодежной академии Аталанты, Бастони подписал контракт с миланским Интером в 2017 году. Oн провел кампанию 2018/19 на временном периоде с Пармой, прежде чем вернуться в Интер и совершить прорыв в основной команде в следующем сезоне. С тех пор он превратился в ключевого игрока «Нерадзурри», зарекомендовав себя как один из самых многообещающих молодых центральных защитников Европы наряду с такими, как Жюль Кунде и Маттейс де Лигт. На сегодняшний день Бастони 80 раз играл за миланский Интер, забив два гола(где-то так), а за сборную Италии у него семь
матчей. Этим летом Реал потерял "золотых игроков", самых сильных составляющих своего недавнего успеха, когда Рафаэль Варан и Серхио Рамос покинули клуб в пользу Манчестер Юнайтед и ПСЖ соответственно.
И хотя Давид Алаба был переведен из мюнхенской Баварии бесплатно, есть место для еще одного качественного центрального защитника, особенно учитывая, что Анчелотти, похоже, не доверяет Хесусу Вальехо, в то время как Начо широко использовался в качестве защитника. Так что вполне возможно...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
29 сентября в 15:48
Если договорятся - подпишут.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100