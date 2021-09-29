Инсинье: «„Спартак“ не приезжает к „Наполи“ просто так, нужно выложиться»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мыслями перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».
С «Лестером» было сложно — это команда, у которой хорошие игроки. Был сложный матч. Завтрашний матч будет очень полезен для нас, но и «Спартак» не приезжает просто так, так что мы должны выложиться на 300 процентов. Мы хотим дойти до финала в ЛЕ.
Хочу ли я побить рекорд Марадоны? Мне до него четыре гола, но я спокоен, просто хочу играть хорошо. Хочу помогать атаке и защите. Если забью — буду рад. Хочу быть хорошим примером для моих компаньонов по команде.
Ранее стало известно, что матч против «Наполи» пропустит один из форвардов «Спартака».
абы как и просто так,
приезжает потому,
что не привыкать ему
битым быть,и верю я,
что не светит ни Руя.
абы как и просто так,
приезжает потому,
что не привыкать ему
битым быть,и верю я,
что не светит ни Руя.
Я понимаю победы над аутсайдерами чемпионата (Химки, Уфа) с демоническими плясками и песнями Назарова, но это другой уровень.
Но в любом случае удачи Спартак!!!
Я понимаю победы над аутсайдерами чемпионата (Химки, Уфа) с демоническими плясками и песнями Назарова, но это другой уровень.
Но в любом случае удачи Спартак!!!
Инсинье наверняка забьёт, а может и не единожды.
Инсинье наверняка забьёт, а может и не единожды.