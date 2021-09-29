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Инсинье: «„Спартак“ не приезжает к „Наполи“ просто так, нужно выложиться»

29 сентября 2021, 15:20
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мыслями перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

С «Лестером» было сложно — это команда, у которой хорошие игроки. Был сложный матч. Завтрашний матч будет очень полезен для нас, но и «Спартак» не приезжает просто так, так что мы должны выложиться на 300 процентов. Мы хотим дойти до финала в ЛЕ.

Хочу ли я побить рекорд Марадоны? Мне до него четыре гола, но я спокоен, просто хочу играть хорошо. Хочу помогать атаке и защите. Если забью — буду рад. Хочу быть хорошим примером для моих компаньонов по команде.

Ранее стало известно, что матч против «Наполи» пропустит один из форвардов «Спартака».

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Все комментарии
протон
протон
29 сентября в 17:08
Прям цель больше 8 мячей забить?
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 16:12
Приезжает наш "Спартак"
абы как и просто так,
приезжает потому,
что не привыкать ему
битым быть,и верю я,
что не светит ни Руя.
Wiamdex
Wiamdex
29 сентября в 15:33
Хотят выложиться на 300%, намекает, что счёт будет 3-0.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
29 сентября в 15:29
Спартаковцы приезжают город посмотреть
Байкал-38
Байкал-38
29 сентября в 15:28
Буду болеть за Спартак, как за российский клуб... но настораживает сам Спартак и форма Наполи.
Я понимаю победы над аутсайдерами чемпионата (Химки, Уфа) с демоническими плясками и песнями Назарова, но это другой уровень.
Но в любом случае удачи Спартак!!!
mihaluch
mihaluch
29 сентября в 15:26
Тут говорить нечего Наполи фаворит.
makkie
makkie
29 сентября в 15:26
Повезло Наполи, проходной матч для них.
Инсинье наверняка забьёт, а может и не единожды.
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