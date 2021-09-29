Инсинье: «„Спартак“ не приезжает к „Наполи“ просто так, нужно выложиться»

Нападающий «Наполи» поделился мыслями перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

С «Лестером» было сложно — это команда, у которой хорошие игроки. Был сложный матч. Завтрашний матч будет очень полезен для нас, но и «Спартак» не приезжает просто так, так что мы должны выложиться на 300 процентов. Мы хотим дойти до финала в ЛЕ .

Хочу ли я побить рекорд Марадоны? Мне до него четыре гола, но я спокоен, просто хочу играть хорошо. Хочу помогать атаке и защите. Если забью — буду рад. Хочу быть хорошим примером для моих компаньонов по команде.