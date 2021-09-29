Рианчо: «Если все игроки „Спартака“ будут в форме, „Наполи“ испугается».

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал предстоящий матч московского клуба против «Наполи» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Наполи» — очень хорошо организованная команда. Их схема 4-3-3 очень хорошо отработана. Они играют в хороший атакующий футбол. Обычно это команда, которая забивает много голов. «Спартак» должен сильно сыграть в обороне, но и не забывать проводить быстрые контратаки, которые могут навредить неаполитанцам. Это сложная игра. Если все игроки «Спартака» будут в форме, «Наполи» может испугаться. У «Спартака» есть команда, готовая побеждать.