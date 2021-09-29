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Рианчо: «Если все игроки „Спартака“ будут в форме, „Наполи“ испугается»

29 сентября 2021, 16:06
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал предстоящий матч московского клуба против «Наполи» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Наполи» — очень хорошо организованная команда. Их схема 4-3-3 очень хорошо отработана. Они играют в хороший атакующий футбол. Обычно это команда, которая забивает много голов. «Спартак» должен сильно сыграть в обороне, но и не забывать проводить быстрые контратаки, которые могут навредить неаполитанцам. Это сложная игра. Если все игроки «Спартака» будут в форме, «Наполи» может испугаться. У «Спартака» есть команда, готовая побеждать.

Ранее стало известно, что данную встречу пропустит нападающий «Спартака».

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Все комментарии
311
311
29 сентября в 18:10
Вроде не первое апреля!)
kasyak7
kasyak7
29 сентября в 17:42
Ну ясное дело в форме,не голышом же на поле выходить))) главное,чтобы постиранная форма была.А то судя по результатам один раз обделались и форму больше не стирают
Garrincha58
Garrincha58
29 сентября в 17:26
надо чтобы Спартак вышел без формы и тогда неаполитанцы точно испугаются и убегут с поля
порт
порт
29 сентября в 17:10
А мне кажется наоборот, если спартаковцы выйдут без формы, то даже болельщики сбегут.
Союзник противников
Союзник противников ответ ЮЗИК (раскрыть)
29 сентября в 17:05
Это просто Везувий проснулся.
протон
протон
29 сентября в 17:04
Спасибо Лучано за добрые слова. Но нет, не борются к сожалению....
ЮЗИК
ЮЗИК
29 сентября в 16:43
Там походу уже все задрожали
ykcyc77
ykcyc77
29 сентября в 16:37
Как бы Спартак в штаны не наделал! Сейчас Наполи феерит в Чемпионате Италии.
Ironigor
Ironigor
29 сентября в 16:33
Рианчо: «Если все игроки „Спартака“ будут в форме, „Наполи“ испугается».
И это только трое в форме !!!)
А что ждать тогда от всех гладиаторов Спартака !!!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 сентября в 16:19, ред.
Если только в такой.....форме
makkie
makkie
29 сентября в 16:15
Болтун Рианчо в своём стиле ))
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 16:09
За такие прогнозы в приличном обществе бью канделябром по морде,но в других срЕдах шарлатанам приплачивают.
Конь 666
Конь 666
29 сентября в 16:08
Кого им там пугаться, это даже не чемпион 12 чемпионата
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