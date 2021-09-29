Пессина – первый итальянец, забивший за «Аталанту» в Лиге чемпионов

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29 сентября 2021, 22:04

Полузащитник «Аталанты» забил победный гол в поединке против «Янг Бойс». Это была встреча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Примечательно, что он стал первым итальянским игроком «Аталанты», который сумел отличиться в этом турнире. Всего же бергамаски забили в главном клубном соревновании 31 гол.

1 — Matteo Pessina è il primo giocatore italiano ad aver segnato con l'Atalanta in # UCL , al 31º gol della Dea nella competizione. Multinazionale. #AtalantaYoungBoys pic.twitter.com/5o9wh901d0 — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 29, 2021