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Пессина – первый итальянец, забивший за «Аталанту» в Лиге чемпионов

29 сентября 2021, 22:04
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 0Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг БойзМатч завершен

Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина забил победный гол в поединке против «Янг Бойс». Это была встреча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Примечательно, что он стал первым итальянским игроком «Аталанты», который сумел отличиться в этом турнире. Всего же бергамаски забили в главном клубном соревновании 31 гол.

Напомним, что сегодня Криштиану Роналду установил абсолютный рекорд в ЛЧ.

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VeniaminS
VeniaminS
29 сентября в 22:05
Поздравляем с победой.
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