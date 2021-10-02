Козлов — лучший игрок матча «Рубин» — «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» одержал выездную победу над «Рубином» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.
Лучшим игроком этой встречи стал защитник «Нижнего Новгорода» Алексей Козлов. Козлов получил в данной игре желтую карточку.
|Рубин0 : 1Нижний Новгород
|Матч завершен
«Нижний Новгород» одержал выездную победу над «Рубином» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.
Лучшим игроком этой встречи стал защитник «Нижнего Новгорода» Алексей Козлов. Козлов получил в данной игре желтую карточку.
Ну а команда кержакова продолжает удивлять, повержен очередной крепкий соперник, причем на выезде. Рубин , надо признать, подсел в последних матчах , да не все игроки соответствуют уровню команды. Хвича явно подсел, выглядит не так грозно, как прежде.
НН с победой, Слуцкому работать над ошибками.
Ну а команда кержакова продолжает удивлять, повержен очередной крепкий соперник, причем на выезде. Рубин , надо признать, подсел в последних матчах , да не все игроки соответствуют уровню команды. Хвича явно подсел, выглядит не так грозно, как прежде.
НН с победой, Слуцкому работать над ошибками.