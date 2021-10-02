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Козлов — лучший игрок матча «Рубин» — «Нижний Новгород»

02 октября 2021, 16:05
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

«Нижний Новгород» одержал выездную победу над «Рубином» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

Лучшим игроком этой встречи стал защитник «Нижнего Новгорода» Алексей Козлов. Козлов получил в данной игре желтую карточку.

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Все комментарии
Телогрейка
Телогрейка
вчера в 08:50, ред.
Козлову должен был мутный Карась красную показать на Самошникове, а ему лучший игрок..... Нет слов, деб... зм зашкаливает.
ДАША Д
ДАША Д
02 октября в 19:00
Кого-то надо было признать лучшим.
Дoбрыня
Дoбрыня
02 октября в 18:01
Согласен был лучший...
marut
marut
02 октября в 17:38
Очень хорошо отыграл матч
drug01
drug01
02 октября в 16:47
Можно в сборную брать
Ironigor
Ironigor
02 октября в 16:41
Алексей настоящий пахарь на поле ! Удачи !
Leha-ha50
Leha-ha50
02 октября в 16:31
Алексей действительно играет полезно, очень агрессивно, успевает и в атаке , и в нападении. И пенальти на нем был заработан. Молодец.
Ну а команда кержакова продолжает удивлять, повержен очередной крепкий соперник, причем на выезде. Рубин , надо признать, подсел в последних матчах , да не все игроки соответствуют уровню команды. Хвича явно подсел, выглядит не так грозно, как прежде.
НН с победой, Слуцкому работать над ошибками.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 16:07
Да уж,Козлов был полезен!
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