Роналду — лучший игрок «Манчестер Юнайтед» по итогам сентября

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что нападающий Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды по итогам сентября.
В прошлом месяце португалец принял участие в пяти матчах во всех турнирах за «красных дьяволов», отметившись пятью голами.
Напомним, что лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в августе был признан Мэйсон Гринвуд.
Роналду не просто лучший игрок МЮ, он в принципе лучший...
Роналду не просто лучший игрок МЮ, он в принципе лучший...
какая физическая форма!!! когда после гола Вильяреалу футболку на радостях скинул....мама дорогая - мужики нервно закурили,а женщины невольно поправили волосы.....
какая физическая форма!!! когда после гола Вильяреалу футболку на радостях скинул....мама дорогая - мужики нервно закурили,а женщины невольно поправили волосы.....