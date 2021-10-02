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Роналду — лучший игрок «Манчестер Юнайтед» по итогам сентября

02 октября 2021, 12:48

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что нападающий Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды по итогам сентября.

В прошлом месяце португалец принял участие в пяти матчах во всех турнирах за «красных дьяволов», отметившись пятью голами.

Роналду — лучший игрок «Манчестер Юнайтед» по итогам сентября

Напомним, что лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в августе был признан Мэйсон Гринвуд.

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Все комментарии
протон
протон
02 октября в 23:55
Только пришёл - и сразу стал лидером. Браво, Криштиану!
Роналду не просто лучший игрок МЮ, он в принципе лучший...
David Young
David Young
02 октября в 15:48
Возвращение легенды получилось превосходным.
1bear
1bear
02 октября в 15:45
Браво! Отличное возвращение...и ветераном его язык не поворачивается назвать...
какая физическая форма!!! когда после гола Вильяреалу футболку на радостях скинул....мама дорогая - мужики нервно закурили,а женщины невольно поправили волосы.....
Брулин
Брулин
02 октября в 15:23
Отличное возвращение получилось конечно. Де Хеа тоже хорош, как в лучшие свои времена.
da da da
da da da
02 октября в 15:03
молодц КРиш,хоть и гол из оффсайда Вильярреалу положил.
berda2003
berda2003
02 октября в 14:57
а у нас лучший бревно, как-то за державу обидно...
zooveterinar
zooveterinar
02 октября в 13:44
Старт дествительно не плохой, если проводить параллели с Ювентусом,по прошедшему году!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
02 октября в 13:38
Никто другого и не ожидал, у карлика началась икота.
Juventus CR7
Juventus CR7
02 октября в 13:29
Заслужено!! Лидер как на поле так и вне поля!!!
FERIS
FERIS
02 октября в 13:26
Однозначно Рон лучший!
KnowSoccer
KnowSoccer
02 октября в 13:01
Просто машина! Наверное, мы такое не скоро увидим. Месси тоже, конечно бог футбола, но в таком возрасте лучше получается у КриРо!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 октября в 12:52
Тут все очевидно
asraeil
asraeil
02 октября в 12:51
Тут даже не обсуждаемо..:)))
Caniggia
Caniggia
02 октября в 12:50
Ну тут двух мнений быть не может. Однозначно, КР!
ОПС
ОПС
02 октября в 12:49
У каждого свои критерии.
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