Роналду — лучший игрок «Манчестер Юнайтед» по итогам сентября

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02 октября 2021, 12:48

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что нападающий признан лучшим игроком команды по итогам сентября.

В прошлом месяце португалец принял участие в пяти матчах во всех турнирах за «красных дьяволов», отметившись пятью голами.

Напомним, что лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в августе был признан Мэйсон Гринвуд.