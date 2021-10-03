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«Было большой честью поговорить с легендой». Хабиб встретился с Фергюсоном

вчера, 19:19
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Легендарный боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от встречи с бывшим тренером МЮ Алексом Фергюсоном.

Для меня было большой честью поговорить с легендой.

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Все комментарии
rspw559th4kz
rspw559th4kz
сегодня в 02:14
Такое надо заслужить
shlomo
shlomo
вчера в 21:04
Хорошо Сэр выглядит
1bear
1bear
вчера в 20:36
а сер Алекс отлично выглядит для своих без малого 80-и лет !
ДСА
ДСА
вчера в 20:31
Переводчикам было тяжело.
Бак5
Бак5
вчера в 20:25
А сладкий 1ик ты сделал ему?
Жасур Баратов
Жасур Баратов
вчера в 19:36
Соккеру писать уже не чего
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:32
Я рад за него...
протон
протон
вчера в 19:32
«Мы были на «Олд Траффорд», вместе со мной были Патрис Эвра, Усэйн Болт и сэр Алекс Фергюсон. И тут Алекс Фергюсон предлагает мне выпить вина. Для него это хорошо, я не осуждаю. Как мне объяснить мою позицию?

У меня было два способа отказаться. Первый — сказать прямо: «Нет-нет, я мусульманин, я не пью». Но можно было иначе: «Если я выпью, могу вас всех тут разнести, ребята. Это не лучшая идея».

Я и сказал это сэру Алексу. Патрис Эвра и Усэйн Болт меня поняли. Сэр Алекс тоже понял, он сказал: «Хорошо, не пей вино», – рассказал Хабиб в интервью
протон
протон
вчера в 19:30
Захотел на Сантьяго слетал, захотел в Манчестер. Жизнь удалась, имеет право.
Хорошая компания, восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, вот это достижение , супер.
протон
протон
вчера в 19:30
Крутые мужики.А Хабиб молодец.Если есть возможность на это все то почему бы и нет.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:25
Хабиб по легендам ходит
David Young
David Young ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:20
Пока не известно как.
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