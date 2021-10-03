«Было большой честью поговорить с легендой». Хабиб встретился с Фергюсоном

Легендарный боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от встречи с бывшим тренером МЮ Алексом Фергюсоном.
Для меня было большой честью поговорить с легендой.
|Манчестер Юнайтед1 : 1Эвертон
|Матч завершен
Легендарный боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от встречи с бывшим тренером МЮ Алексом Фергюсоном.
Для меня было большой честью поговорить с легендой.
У меня было два способа отказаться. Первый — сказать прямо: «Нет-нет, я мусульманин, я не пью». Но можно было иначе: «Если я выпью, могу вас всех тут разнести, ребята. Это не лучшая идея».
Я и сказал это сэру Алексу. Патрис Эвра и Усэйн Болт меня поняли. Сэр Алекс тоже понял, он сказал: «Хорошо, не пей вино», – рассказал Хабиб в интервью
У меня было два способа отказаться. Первый — сказать прямо: «Нет-нет, я мусульманин, я не пью». Но можно было иначе: «Если я выпью, могу вас всех тут разнести, ребята. Это не лучшая идея».
Я и сказал это сэру Алексу. Патрис Эвра и Усэйн Болт меня поняли. Сэр Алекс тоже понял, он сказал: «Хорошо, не пей вино», – рассказал Хабиб в интервью
Хорошая компания, восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, вот это достижение , супер.
Хорошая компания, восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, вот это достижение , супер.