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«Челси» вышел на первое место. Итоги 7-го тура АПЛ

вчера, 20:40

Завершились все матчи 7-го тура АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 1:1
Голы: Марсьяль Антони 43 — Таунсенд Эндрос 65

«Бернли» — «Норвич Сити» 0:0

«Челси» — «Саутгемптон» 3:1
Голы: Чалоба Трево 9, Вернер Тимо 84, Чилуэлл Бенжамин 89 — Уорд-Праус Джеймс 61 (пенальти)

«Лидс» — «Уотфорд» 1:0
Гол: Льоренте Диего 18

«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед» 2:1
Голы: Хван Хи-Чхан 20, Хван Хи-Чхан 58 — Хендрик Джеффри 41

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал» 0:0

«Кристал Пэлас» — «Лестер Сити» 2:2
Голы: Олисе Майкл 61, Шлупп Джеффри 72 — Ихеаначо Келечи 31, Варди Джейми 37

«Тоттенхэм» — «Астон Вилла» 2:1
Голы: Хейбьерг Пьер-Эмиль 27, Таргетт Мэтт 71 (автогол) — Уоткинс Олли 67

«Вест Хэм» — «Брентфорд» 1:2
Голы: Боуэн Джаррод 80 — Мбеумо Брайан 20, Висса Йоан 90+4

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 2:2
Голы: Мане Садио 59, Салах Мохамед 76 — Фоден Фил 69, Де Брюйне Кевин 81

«Челси» вышел на первое место. Итоги 7-го тура АПЛ

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:10
от Арсенала ( 11место) до первого места всего 6 очков, вся борьба впереди!
чем симпатична АПЛ - своей непредсказуемостью, почти каждый тур сюрпризы бывают.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:14
Я верил в Челси!
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:39
Плотнасть таблицы на данном промежутке радует, это хорошо, значит все команды борются и каждая команда навязывает свою игру и легко никому не даются очки
Если убрать Арсенал, то больше всего пока разочаровывает Норвич...так уверенно играли в Шипе,побеждали забивали много голов,но вот в АПЛ пока игра не клеится
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:16
Пожалуй, первая четвёрка в АПЛ определилась уже в в седьмом туре, и вполне возможно, что и первое, второе, третье, четвёртое место, в такой последовательности мы и увидим в итоге по завершению чемпионата АПЛ.
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
вчера в 21:02
Как я и предполагал, МС помогли Челси подняться на первое место, только я думал Сити выиграет, но повезло ливерпулю.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:54
Всё неясно всё очень плотно.
протон
протон
вчера в 20:45
так держать Челси
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:41
тихим сапом и первые
drug01
drug01
вчера в 20:41
Так держать
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