«Челси» вышел на первое место. Итоги 7-го тура АПЛ

Завершились все матчи 7-го тура АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 1:1
Голы: Марсьяль Антони 43 — Таунсенд Эндрос 65
«Бернли» — «Норвич Сити» 0:0
«Челси» — «Саутгемптон» 3:1
Голы: Чалоба Трево 9, Вернер Тимо 84, Чилуэлл Бенжамин 89 — Уорд-Праус Джеймс 61 (пенальти)
«Лидс» — «Уотфорд» 1:0
Гол: Льоренте Диего 18
«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед» 2:1
Голы: Хван Хи-Чхан 20, Хван Хи-Чхан 58 — Хендрик Джеффри 41
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал» 0:0
«Кристал Пэлас» — «Лестер Сити» 2:2
Голы: Олисе Майкл 61, Шлупп Джеффри 72 — Ихеаначо Келечи 31, Варди Джейми 37
«Тоттенхэм» — «Астон Вилла» 2:1
Голы: Хейбьерг Пьер-Эмиль 27, Таргетт Мэтт 71 (автогол) — Уоткинс Олли 67
«Вест Хэм» — «Брентфорд» 1:2
Голы: Боуэн Джаррод 80 — Мбеумо Брайан 20, Висса Йоан 90+4
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 2:2
Голы: Мане Садио 59, Салах Мохамед 76 — Фоден Фил 69, Де Брюйне Кевин 81
чем симпатична АПЛ - своей непредсказуемостью, почти каждый тур сюрпризы бывают.
чем симпатична АПЛ - своей непредсказуемостью, почти каждый тур сюрпризы бывают.
Если убрать Арсенал, то больше всего пока разочаровывает Норвич...так уверенно играли в Шипе,побеждали забивали много голов,но вот в АПЛ пока игра не клеится
Если убрать Арсенал, то больше всего пока разочаровывает Норвич...так уверенно играли в Шипе,побеждали забивали много голов,но вот в АПЛ пока игра не клеится