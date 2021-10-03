«Факел» обогнал «Торпедо». Итоги 15-го тура ФНЛ

Завершились все матчи 15-го тура ФНЛ.
«Томь» — «Алания» 1:3
Голы: Кирсанов Никита 11 — Кобесов Давид 15, Самаке Иссака 22, Самаке Иссака 45+2
«Металлург» — «СКА-Хабаровск» 1:1
Голы: Грачев Глеб 16 (автогол) — Караев Давид 39 (пенальти)
«Оренбург» — «Спартак-2» 2:1
Голы: Титков Николай 2, Фамейе Джоэль 68 (пенальти) — Оганесян Степан 61
«Волгарь» — «Велес» 0:1
Гол: Галоян Артур 90+3
«Акрон» — «Кубань» 1:0
Гол: Сагуткин Данила 33
«Ротор» — «Торпедо» 1:1
Голы: Бериашвили Илиа 11 (пенальти) — Калмыков Амур 27
«Факел» — «Текстильщик» 3:0
Голы: Аппаев Хызыр 20, Максимов Максим 54, Акбашев Роман 78
«КАМАЗ» — «Краснодар-2» 2:0
Голы: Морозов Сергей 76, Янушковский Роман 90+1
«Нефтехимик» — «Енисей» 2:3
Голы: Уридия Мераби 32 (пенальти), Котик Артем 78 — Комков Михаил 64, Комков Михаил 67, Скворцов Алексей 90 (пенальти)
«Балтика» — «Олимп-Долгопрудный» 1:1
Голы: Казаев Ян 56 — Коротаев Александр 22 (пенальти)