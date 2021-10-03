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«Факел» обогнал «Торпедо». Итоги 15-го тура ФНЛ

вчера, 21:05

Завершились все матчи 15-го тура ФНЛ.

«Томь» — «Алания» 1:3
Голы: Кирсанов Никита 11 — Кобесов Давид 15, Самаке Иссака 22, Самаке Иссака 45+2

«Металлург» — «СКА-Хабаровск» 1:1
Голы: Грачев Глеб 16 (автогол) — Караев Давид 39 (пенальти)

«Оренбург» — «Спартак-2» 2:1
Голы: Титков Николай 2, Фамейе Джоэль 68 (пенальти) — Оганесян Степан 61

«Волгарь» — «Велес» 0:1
Гол: Галоян Артур 90+3

«Акрон» — «Кубань» 1:0
Гол: Сагуткин Данила 33

«Ротор» — «Торпедо» 1:1
Голы: Бериашвили Илиа 11 (пенальти) — Калмыков Амур 27

«Факел» — «Текстильщик» 3:0
Голы: Аппаев Хызыр 20, Максимов Максим 54, Акбашев Роман 78

«КАМАЗ» — «Краснодар-2» 2:0
Голы: Морозов Сергей 76, Янушковский Роман 90+1

«Нефтехимик» — «Енисей» 2:3
Голы: Уридия Мераби 32 (пенальти), Котик Артем 78 — Комков Михаил 64, Комков Михаил 67, Скворцов Алексей 90 (пенальти)

«Балтика» — «Олимп-Долгопрудный» 1:1
Голы: Казаев Ян 56 — Коротаев Александр 22 (пенальти)

«Факел» обогнал «Торпедо». Итоги 15-го тура ФНЛ

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:24
Похоже у Факела серьёзные намерения.
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 23:29
Благодарю тебя, очень приятно. Удачи ✊
Gahi
Gahi ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:18, ред.
Алании в этом году исполнилось 100 лет и в принципе они должны были играть в свой Юбилей уже в этом розыгрыше РПЛ, но было странное решение о не допуске в стыковые матчи по причине несоответствии стадиона нормам и стандартам, хотя людей и сейчас не пускают полностью заполнить стадион 🏟. Но насчёт сравнения Алании и Факела то естественно у Алании большие успехи, особенно в новой её истории, где команда становилась чемпионом России в 1995 году а также финалистом Кубка России в сезоне 2010-2011 году. Одно это уже говорит в пользу Алании, да и игроки до сих пор в памяти: Заур Хапов, Артур Пагаев, Бахва Тедеев ну и конечно Назим Сулейманов. Но при этом нельзя забывать и то что большой вклад в победу внес и тренер команды Валерий Газаев так еще и в ЦСКА успешно поработал хотя играл в своё время за Динамо Москва. Так что желаю всем Юбилярам из лучшей Лиги Мира ФНЛ играть в РПЛ, которые достойны как и остальные команды своими результатами в прошлом и настоящим в своей истории. Удачи
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 22:36
Клуб "Алания" в этом году отмечает 100 - летие !!!
Кстати в прошлом туре выиграли у Факела .
Видимо из-за того что Факел не такой опытный , всё таки 25 лет разница !)😉
"Алания" — советский и российский профессиональный футбольный клуб из Владикавказа. Основан в 1921 году. Чемпион России 1995 года, 2-кратный серебряный призёр — 1992 и 1996 годов. Финалист Кубка России по футболу 2010/2011. В сезоне 2021/22 выступает в Первенстве ФНЛ. На данный момент времени находится на четвёртом месте турнирной таблицы ФНЛ.
Имеет желание обратно попасть в высшую лигу РПЛ !!!
Вот такие вот делижки !!! Факелу , Оренбургу , СКА и конечно же Алании Удачи !!!
Всем Добра !!!
Gahi
Gahi
вчера в 22:09, ред.
ФК Факел Воронеж в следующем году исполняется 75 лет со дня основания команды в начале своего пути клуб назывался Труда а затем переименовали в Факел. Команда поиграла почти во всех лигах как Союза так и России, в СССР лучшим достижением Факела было игра в высшей лиге 1961 году 15 место а 1985 году 17 место и в Кубке СССР выход полуфинал в 1984 году. Но а лучшим достижением в России Высший дивизион в 1992,1997 и 2000-2001 годы. Так что у команды поставлена чёткая цель в канун своего юбилея добиться права играть в Премьер-Лиге России. Как мы видим действительно представители лиги ФНЛ добившись права играть в РПЛ не становятся мальчиками для битья, а составляют достойную конкуренцию старожилам Премьер-Лиги, это хорошо видно по результатам как Крыльев Советов так и команды из Нижнего Новгорода. Желаю успехов команде Факел в достижении своих целей чтобы играть Российской Премьер-Лиге. Удачи
beefs
beefs
вчера в 22:04
борьба за путевку накаляется...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:11
Торпедо будет первым!
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