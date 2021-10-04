Стало известно, почему «Барселона» до сих пор не уволила Кумана

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вчера, 20:06

Руководство «Барселоны» не спешит увольнять главного тренера .

Решение о будущем тренера может быть принято по итогам матчей с «Валенсией», киевским «Динамо» и «Реалом».

Утверждается, что одной из причин, по которой президент клуба Жоан Лапорта решил пока не расставаться с нидерландцем, стала невозможность найти ему подходящую замену в ближайшее время.