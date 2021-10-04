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Стало известно, почему «Барселона» до сих пор не уволила Кумана

вчера, 20:06

Руководство «Барселоны» не спешит увольнять главного тренера Рональда Кумана.

Решение о будущем тренера может быть принято по итогам матчей с «Валенсией», киевским «Динамо» и «Реалом».

Утверждается, что одной из причин, по которой президент клуба Жоан Лапорта решил пока не расставаться с нидерландцем, стала невозможность найти ему подходящую замену в ближайшее время.

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Все комментарии
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
сегодня в 12:40
Как это нету, Николич высвобождается же
sir_Alex
sir_Alex ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 12:25
Черчесову пусть предложат.
PadovaFan
PadovaFan
сегодня в 10:21
И так понятно, почему - нищие, неустойку платить нечем.
112910415
112910415
сегодня в 05:49
пусть Куман работает, не так он плох
3ton
3ton
сегодня в 00:04
Верните Вальверде .
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
вчера в 23:56
И что изменится если Кумана уволят? Неужелис приходом нового топ тренера эти бревна и пенсионеры превтратятся в Роналду и Месси? Тут как Реалу после ухода Роналду надо менять все, а не только тренера.
Agamaga........
Agamaga........ ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 23:02
Почему же не хочет? Плати!) за лям евро ведь никто не захочет работать.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:56
Даже Черчесов будет лучше на посту ГТ Барсы.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ димон 37 (раскрыть)
вчера в 22:41
Какие мы нежные...)
311
311
вчера в 22:38
Нормальные тренеры нынче не по карману Барселоне. Да и досрочное расторжение с Куманом денег стоит!)
кристина бораз
кристина бораз ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:29
Это именно меся довел до этого состояния Барселону,,,высосал как упырь...
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 22:21
Тем более, что Барселоной он руководил много лет. Аха-ха)
димон 37
димон 37 ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 22:17
Сирожа симак, бургеры кинг, картофельный папа
barcamilan
barcamilan
вчера в 22:00
даже хетафе уволил тренера а эти ждут
berda2003
berda2003
вчера в 21:50
поверни взор в Россию, сколько свободных специалистов: чабан, рахит рашытов, балаболка мостовой и др. главное - очень дешёвые...
1bear
1bear
вчера в 21:21
да просто на неустойку денег нет...
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:16
Вы очень правильно сказали:" На ваш непросвещённый взгляд". Так вот, главная проблема Барсы- в её тренере, от которого бегут ведущие игроки, и который, не в состоянии поставить командную игру. Прямоленейный и убогий в прошлом защитник, понятия не имеет о креативном футболе....
Futurista
Futurista ответ Обезжиренный (раскрыть)
вчера в 21:11
На нём Куман стоит)...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:10
"Барселона" остаётся классной командой несмотря ни на что. На мой непросвещённый взгляд, её главная проблема не в тренере, а в подборе техничных, но однотипных игроков, которые не в состоянии играть в скоростной вертикальный футбол, культивируемый теми же англичанами и немцами. Пока её футболисты не спеша плетут паутину атак, соперник имеет время без труда перестроить свои ряды и тем самым подготовиться к приёму игроков каталонского клуба "на грудь". При общем высоком мастерстве футболистов Ла-лиги это совсем не трудно, я уже не говорю про другие ТОП-клубы Европы, с которыми "Барселоне" приходится встречаться. Только Депай создаёт какие-то трудности соперникам из-за своей "прямолинейности", но его одного недостаточно для повышения общей мощи команды.
pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:10
И что там дальше носа?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:06
Назначайте карлика.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:05
Увы, но нет желающих из хороших тренеров, возглавить "Барселону"...

Состояние, в котором находится "Барселона", не располагает к тому, чтобы хорошие тренеры, изъявили желание возглавить "Барселону"... О топ-тренерах нет и речи, тем более, что все топ-тренеры при делах...

Но очень возможно, что дни Кумана, в качестве главного тренера, сочтены, так как, бывший игрок Барсы, легенда "Барселоны" - Хави, изъявил желание возглавить "Барселону" в качестве главного тренера после отставки Кумана...

Заявил тогда, когда у "Барселоны" тяжёлые времена, когда у "Барселоны" во всём проблемы, и в игровом плане, и в финансовом, проблемы с игроками стартового состава, а денег на ротацию состава нет... Такие люди, которые не ищут лёгких путей, а "протягивают руку помощи" в тяжёлые для команды время, вызывают уважение...

Ожидаем решение руководства "Барселоны", и хочется верить в то, что вскоре в качестве главного тренера "Барселоны" мы увидим легенду той Великой "Барселоны", во времена Хави, в качестве игрока, Хави...
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:03
Ну это нормально. Барса, сейчас в такой глубокой яме, что никакой топ-тренер
не захочет вытащить ее
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:01, ред.
Через пару лет Месси возглавит Барселону,опыт у него колоссальный. Хави и Иньеста будут сидеть по разные стороны от Ома.Вот тогда каталонцы пронесутся галопом по Европе. Ждать осталось немного.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:53
Некому подхватить падающее знамя барселонского величия
протон
протон
вчера в 20:43
Теперь наглядно видно, кем был для Барсы Месси, если он в таком бардаке, при таких никакущих тренерах, при таком бездарном руководстве умудрялся вытаскивать команду до полуфинала ЛЧ, на равных бороться за 1-ое место в Ла-Лиге, выигрывать Кубок Испании... Иногда, даже "один в поле - воин".
На каких игроков после травм собирается полагаться Куман? На тупого хроника Дембеле или на старого хроника Агуэро?? Или может на деревянного Брэйтуейта?? Кто из них, по мнению этого гения треннсркого цеха, должен будет тащить Барсу к победам?
particular
particular
вчера в 20:37
Во-во, вот так руководство и думает на три игры вперёд, - потому дальше своего носа и не видит :(( Стратеги кабинетные :(
Futurista
Futurista
вчера в 20:36
Рухнул колосс на мессиных ногах...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:35
Просто нет денег на неустойку.
Огромной очереди топ-тренеров тоже нет.
Нужно сказать гному «Большое спасибо».
Он очень долго загонял клуб в долги.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 20:35
Суперклубу из суперлиги нужен супертренер!
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