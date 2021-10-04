Стало известно, почему «Барселона» до сих пор не уволила Кумана

Руководство «Барселоны» не спешит увольнять главного тренера Рональда Кумана.
Решение о будущем тренера может быть принято по итогам матчей с «Валенсией», киевским «Динамо» и «Реалом».
Утверждается, что одной из причин, по которой президент клуба Жоан Лапорта решил пока не расставаться с нидерландцем, стала невозможность найти ему подходящую замену в ближайшее время.
На каких игроков после травм собирается полагаться Куман? На тупого хроника Дембеле или на старого хроника Агуэро?? Или может на деревянного Брэйтуейта?? Кто из них, по мнению этого гения треннсркого цеха, должен будет тащить Барсу к победам?
На каких игроков после травм собирается полагаться Куман? На тупого хроника Дембеле или на старого хроника Агуэро?? Или может на деревянного Брэйтуейта?? Кто из них, по мнению этого гения треннсркого цеха, должен будет тащить Барсу к победам?
Состояние, в котором находится "Барселона", не располагает к тому, чтобы хорошие тренеры, изъявили желание возглавить "Барселону"... О топ-тренерах нет и речи, тем более, что все топ-тренеры при делах...
Но очень возможно, что дни Кумана, в качестве главного тренера, сочтены, так как, бывший игрок Барсы, легенда "Барселоны" - Хави, изъявил желание возглавить "Барселону" в качестве главного тренера после отставки Кумана...
Заявил тогда, когда у "Барселоны" тяжёлые времена, когда у "Барселоны" во всём проблемы, и в игровом плане, и в финансовом, проблемы с игроками стартового состава, а денег на ротацию состава нет... Такие люди, которые не ищут лёгких путей, а "протягивают руку помощи" в тяжёлые для команды время, вызывают уважение...
Ожидаем решение руководства "Барселоны", и хочется верить в то, что вскоре в качестве главного тренера "Барселоны" мы увидим легенду той Великой "Барселоны", во времена Хави, в качестве игрока, Хави...
Состояние, в котором находится "Барселона", не располагает к тому, чтобы хорошие тренеры, изъявили желание возглавить "Барселону"... О топ-тренерах нет и речи, тем более, что все топ-тренеры при делах...
Но очень возможно, что дни Кумана, в качестве главного тренера, сочтены, так как, бывший игрок Барсы, легенда "Барселоны" - Хави, изъявил желание возглавить "Барселону" в качестве главного тренера после отставки Кумана...
Заявил тогда, когда у "Барселоны" тяжёлые времена, когда у "Барселоны" во всём проблемы, и в игровом плане, и в финансовом, проблемы с игроками стартового состава, а денег на ротацию состава нет... Такие люди, которые не ищут лёгких путей, а "протягивают руку помощи" в тяжёлые для команды время, вызывают уважение...
Ожидаем решение руководства "Барселоны", и хочется верить в то, что вскоре в качестве главного тренера "Барселоны" мы увидим легенду той Великой "Барселоны", во времена Хави, в качестве игрока, Хави...