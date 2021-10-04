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Хави готов возглавить «Барселону»

вчера, 18:51

Легендарный полузащитник Хави выразил готовность возглавить каталонскую «Барселону», если уволят нынешнего наставника Рональда Кумана. Напомним, что Хави сейчас тренирует катарский «Аль-Садд». Однако президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта делает ставку на другого тренера.

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Все комментарии
Spartak_56
Spartak_56
сегодня в 13:11
А помошником Иньесту вот будет сила
Agamaga........
Agamaga........ ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
сегодня в 08:23
Жирный неваляшка точно не вариант 😀
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 06:43
Просто Хави понял хуже некуда и согласился
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 06:10
Тогда Слуцкого или Карпина и срочно😂😂😂
Agamaga........
Agamaga........ ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
вчера в 23:07
Нет времени на раскачку!)) Барселоне нужен рывок, скачок, прорыв, инновации и модернизации 😀
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:12
Сложно будет ему, однозначно!
протон
протон
вчера в 20:49
Xави лучшая кандидатура, уже вижу его у бровки поля. Живая легенда на тренеровкаx всем даст сильный ментальный толчок.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:40
Вряд ли Хави справится.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:21
Тот факт, что Хави заявил, что готов возглавить "Барселону" тогда, когда у "Барселоны" тяжёлые времена, когда всё рушится, и в игровом плане, и по результатам команды, когда проблемы с составом команды, когда проблемы с финансами, свидетельствует только о том, что Хави не ищет лёгких путей, что у него болит душа и сердце за свою любимую команду, которая совсем недавно была Великой "Барселоной", а сейчас "катится" в пропасть...

Удачи Хави в "Барселоне" в качестве главного тренера! Очень хочется верить, что это произойдёт в самом скором будущем!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:17
В такой ситуации надо ли? Хави может потерять репутацию в качестве тренера. Что касается Кумана, он уже опустил вниз по турнирной таблице одну испанскую команду, когда тренировал. Теперь, решил заняться Барсой
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:11
Понимая, что при наличии в составе "Барселоны" - Месси, Хави не сможет де-факто быть главным тренером, может быть только де-юре, Хави отказывался под разными предлогами от того, чтобы возглавить Барсу в качестве главного тренера. Как только Месси ушёл из "Барселонны", как Хави тут же заявил о том, что готов возглавить "Барселону"...

Как на мой взгляд, это хороший вариант, надо дать шанс одному из лучших игроков "Барселоны" за всю историю "Барселоны", тем более, что руководство "Барселоны" ничем не рискует, так как у Барсы всё - ещё хуже и хуже, и игра, и результаты... Отставка Кумана - дело времени, тем более, когда появился такой кандидат...

Хороший кандидат, игрок, который пользуется огромным авторитетом, и среди болельщиков Барсы, и среди игроков. Игрок, который оставил "яркий след", как игрок, в истории Барсы, надо дать ему шанс, оставить такой же "яркий след" и в качестве главного тренера - "Барселоны"...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:53
Всё лучше Кумана будет
steel900
steel900
вчера в 19:44
Хави точно это сказал?
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 19:41
ВЕрно. Да и сыроват он. Сперва нужно освоится в условном Сосьедаде. А потом и в Барсу можно.
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
вчера в 19:40
Удачи. Лишь бы не как Пирло.)
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:38
Ну наконец то! Надо назначать своего воспитанника Хави и верить в него, как когда-то поверили в своего Гвардиолу.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:37
Не лучшее время возглавить барсу...Слишком там сейчас всё запущено...
112910415
112910415
вчера в 19:34
пусть пока Куман
придёт ещё время Хави
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:27
Не нужно сейчас этого делать..... НИЧЕГО не сделаешь и потеряешь репутацию!!!!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:21
Найдут ли лучше Кумана вот в чём вопрос.
drug01
drug01
вчера в 19:19
Готов значит работай
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:16
Готовы многие, но проблемы Барсы не в тренере. И вряд ли кто-то вернёт каталонцев в топ Европы в ближайшие 2-3 года.
Конь 666
Конь 666
вчера в 19:13
Уж лучше авантюра с Хави, чем топтаться на месте с Куманом
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:07
Все готовы возглавить Барселону, вопрос, потянет ли!?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:00
Небольшая очередь уже выстраивается
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:54
Хави не вожак
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