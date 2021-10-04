Хави готов возглавить «Барселону»

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вчера, 18:51

Легендарный полузащитник Хави выразил готовность возглавить каталонскую «Барселону», если уволят нынешнего наставника . Напомним, что Хави сейчас тренирует катарский «Аль-Садд». Однако президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта делает ставку на другого тренера.