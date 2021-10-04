Хави готов возглавить «Барселону»

Легендарный полузащитник Хави выразил готовность возглавить каталонскую «Барселону», если уволят нынешнего наставника Рональда Кумана. Напомним, что Хави сейчас тренирует катарский «Аль-Садд». Однако президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта делает ставку на другого тренера.
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Как на мой взгляд, это хороший вариант, надо дать шанс одному из лучших игроков "Барселоны" за всю историю "Барселоны", тем более, что руководство "Барселоны" ничем не рискует, так как у Барсы всё - ещё хуже и хуже, и игра, и результаты... Отставка Кумана - дело времени, тем более, когда появился такой кандидат...
Хороший кандидат, игрок, который пользуется огромным авторитетом, и среди болельщиков Барсы, и среди игроков. Игрок, который оставил "яркий след", как игрок, в истории Барсы, надо дать ему шанс, оставить такой же "яркий след" и в качестве главного тренера - "Барселоны"...
Как на мой взгляд, это хороший вариант, надо дать шанс одному из лучших игроков "Барселоны" за всю историю "Барселоны", тем более, что руководство "Барселоны" ничем не рискует, так как у Барсы всё - ещё хуже и хуже, и игра, и результаты... Отставка Кумана - дело времени, тем более, когда появился такой кандидат...
Хороший кандидат, игрок, который пользуется огромным авторитетом, и среди болельщиков Барсы, и среди игроков. Игрок, который оставил "яркий след", как игрок, в истории Барсы, надо дать ему шанс, оставить такой же "яркий след" и в качестве главного тренера - "Барселоны"...
Удачи Хави в "Барселоне" в качестве главного тренера! Очень хочется верить, что это произойдёт в самом скором будущем!
Удачи Хави в "Барселоне" в качестве главного тренера! Очень хочется верить, что это произойдёт в самом скором будущем!