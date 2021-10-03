Раньери может возглавить «Уотфорд»

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вчера, 16:19

Сегодня «Уотфорд» официально объявил об увольнении Хиско Муньоса с должности главного тренера клуба.

«Шершни» находятся в поисках нового наставника. Основным кандидатом является , последним клубом которого была «Сампдория». Стороны уже вступили в переговоры.