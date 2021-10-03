Раньери может возглавить «Уотфорд»

Сегодня «Уотфорд» официально объявил об увольнении Хиско Муньоса с должности главного тренера клуба.
«Шершни» находятся в поисках нового наставника. Основным кандидатом является Клаудио Раньери, последним клубом которого была «Сампдория». Стороны уже вступили в переговоры.
Любит Раньери трудные проекты Лестер вывел на новый уровень в свое время,даже чемпионами сделал,никакущий Нант попил кровушки в сезоне 17/18 у многих, мертвую Сампдорию несколько сезонов держал на плаву, так что для "шершний" это хороший вариант.
Любит Раньери трудные проекты Лестер вывел на новый уровень в свое время,даже чемпионами сделал,никакущий Нант попил кровушки в сезоне 17/18 у многих, мертвую Сампдорию несколько сезонов держал на плаву, так что для "шершний" это хороший вариант.