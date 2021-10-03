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Раньери может возглавить «Уотфорд»

вчера, 16:19

Сегодня «Уотфорд» официально объявил об увольнении Хиско Муньоса с должности главного тренера клуба.

«Шершни» находятся в поисках нового наставника. Основным кандидатом является Клаудио Раньери, последним клубом которого была «Сампдория». Стороны уже вступили в переговоры.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:30
Очень может быть.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 19:37
Тренер из топов!! Посмотрим что из этого выйдет!!
протон
протон
вчера в 19:07
Нужно повторить достижение с "Лестером"!
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:58
Этот специалист вызывает уважение внезависимости от того,какой клуб он тренерует
Любит Раньери трудные проекты Лестер вывел на новый уровень в свое время,даже чемпионами сделал,никакущий Нант попил кровушки в сезоне 17/18 у многих, мертвую Сампдорию несколько сезонов держал на плаву, так что для "шершний" это хороший вариант.
Gahi
Gahi
вчера в 17:56
Раньери сможет поставить командную игру и добиться нужного результата. Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:36
Этот тренер заслуживает большего
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:22
Самая достойная кандидатура.
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 16:44
Что бы в следующем сезоне выиграть АПЛ.
shlomo
shlomo
вчера в 16:39
Может и согласиться...
Брулин
Брулин
вчера в 16:25
Ессли захочит то конечно сделает!
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