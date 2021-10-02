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Клюйверт: «„Барселона“ поддерживает Кумана»

02 октября 2021, 10:01

Бывший футболист «Барселоны» Патрик Клюйверт высказался о ситуации с возможным увольнением главного тренера каталонского клуба Рональда Кумана.

«Барселона» находится в трудном положении, из которого они должны выйти как можно скорее. Я не разговаривал с Куманом в последнее время.

Увольнение тренера — самое простое решение. Вы должны дать ему возможность поработать. Вы должны дать ему время, чтобы стабилизировать ситуацию после стольких потрясений и изменений. Ситуация в «Барселоне» может быть разрешена только с помощью результатов.

Куман сказал, что «Барселона» не может стремиться выиграть каждый трофей, как бывшему игроку, больно ли мне слышать эти слова? Боль — слишком грубое слово. Если тренер говорит что-то подобное, это подрывает тебя в моральном плане. Я уверен, что у него есть причины так говорить. Ситуация сложная. Они должны выйти из неё как можно быстрее.

Я думаю, «Барселона» поддерживает Кумана. Он приобрёл тех игроков, которых хотел.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
02 октября в 10:40
Значит уволят его
протон
протон
02 октября в 10:16, ред.
А мне больше нравился, как играет Марко Ван Бастен и Гулид
Ironigor
Ironigor
02 октября в 10:04, ред.
Зря ты так думаешь.
Просто это сейчас называется, безысходность !!!)
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