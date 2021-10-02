«Я не пойду против своего прошлого». Анчелотти — о работе в «Барселоне»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос на тему возможной работы в «Барселоне».
При всем уважении к такому великому клубу, я не пойду против своего прошлого.
Я тренировал «Реал» в прошлом, тренирую сейчас, так что не могу пойти против этого.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на слухи, что главный тренер команды Рональд Куман может быть уволен в ближайшее время.
Кого бы вы не наняли вместо Кумана, хоть Гвардиолу, хоть Почеттино, хоть Клоппа, хоть всех троих одновременно, они пока ситуацию не спасут!
Ждите, терпите и команда снова оживёт...
Кого бы вы не наняли вместо Кумана, хоть Гвардиолу, хоть Почеттино, хоть Клоппа, хоть всех троих одновременно, они пока ситуацию не спасут!
Ждите, терпите и команда снова оживёт...