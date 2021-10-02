«Я не пойду против своего прошлого». Анчелотти — о работе в «Барселоне»

Главный тренер «Реала» ответил на вопрос на тему возможной работы в «Барселоне».

При всем уважении к такому великому клубу, я не пойду против своего прошлого.

Я тренировал «Реал» в прошлом, тренирую сейчас, так что не могу пойти против этого.