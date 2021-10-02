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«Я не пойду против своего прошлого». Анчелотти — о работе в «Барселоне»

02 октября 2021, 19:54

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос на тему возможной работы в «Барселоне».

При всем уважении к такому великому клубу, я не пойду против своего прошлого.

Я тренировал «Реал» в прошлом, тренирую сейчас, так что не могу пойти против этого.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на слухи, что главный тренер команды Рональд Куман может быть уволен в ближайшее время.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 00:21
Надо каталонцам Зидана позвать. Он конечно не пойдет, но если есть хоть один шанс из миллиона и он сработает - будет Бомбищще. И кстати, Барса заиграет однозначно лучше.

Ну а если ожидаемо не сработает пригла, то сам факт что она, типа была, даст стопитсот новых комментарие везде:)
протон
протон
02 октября в 23:09
Журналисты совсем с ума посходили. Спросят ещё пусть Переса не хочет ли он стать президентом Барсы.
Есть же более отбитые журналюги с тупыми вопросами, чем в рфпл
Hamman
Hamman
02 октября в 22:42, ред.
Барсе нужно на данный момент не метаться в срочных поисках замены Куману, при этом кидаясь из края в край, а успокоиться и дать тренеру пару сезонов спокойно наиграть свою молодежь. Как бы вам, болелы Барсы, не было больно осознавать это, но Барселона в данный момент в большой з****це! И финансово и кадрово ( второе соответственно вытекает из первого).
Кого бы вы не наняли вместо Кумана, хоть Гвардиолу, хоть Почеттино, хоть Клоппа, хоть всех троих одновременно, они пока ситуацию не спасут!
Ждите, терпите и команда снова оживёт...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 21:11
Да пойдёт,дело в цене!
A.S.A
A.S.A
02 октября в 20:21
Конечно такой опытный и умный трееер как Карло Барселоне сейчас и нужен, который выстраивает игру с нуля, который может не только провести перестройку, но и дать при этом положительный результат
Но Анчи все правильно сказал, уважение к Барселоне это молодец,даже не смотря на то.что в ЛаЛиге они соперники,но есть свои принципы и морали, поэтому он после реала не пойдет в Барсу
УЕСКА
УЕСКА
02 октября в 20:18
Анчелотти верно рассуждает не то что беспринципный Гути.
Байкал-38
Байкал-38
02 октября в 20:14
Поддерживаю Карло!
Реал и Барса великие клубы и непримиримые соперники. Переход из клуба в клуб это предательство. Тоже самое распространяется и на то, если один раз надел футболку Барсы или Реала, то это навсегда, второй раз надеть футболку своего заклятого врага это... и не важно какую должность ты занимаешь, уборщицы или гл.тренера.
mihaluch
mihaluch
02 октября в 19:59
Барса не знает что делать Кумана убирать замены нет.
Брулин
Брулин
02 октября в 19:56
Было бы интересно на это посмотреть что бы получилось
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