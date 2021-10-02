Тен Хаг — ещё один кандидат на должность нового тренера «Барселоны»

Будущее главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана находится под вопросом.
Голландский специалист может быть уволен уже сегодня, если «сине-гранатовые» проиграют «Атлетико» в матче 8-го тура Ла Лиги. Каталонский клуб уже составил шорт-лист из тренеров, которые могут заменить Кумана.
СМИ стало известно имя последнего кандидата в списке. Им является тренер «Аякса» Эрик тен Хаг. Проблема с приглашением голландца заключается в том, что он недавно подписал новый контракт с «Аяксом».
Каталонская радиостанция также говорит, что тен Хагу немного легче покинуть Аякс в конце этого сезона в июне 2022 года. Таким образом, Барселона, следовательно, поставит временного тренера сейчас, а затем летом, если будет возможность, будет подписать с ним контракт. Тен Хаг тренер, который предпочитает молодых игроков старым. Это значит, что если он придет, то последние тренсферы Барселоны скорее не будут в его интересах, футболисты старше 30(Агуэро например) скорее уйдут, или будут на вторых ролях. Так что я за, потому что молодежь Барсы просто топ, им нужно лишь такой тренер, чтобы прогрессировать.
Каталонская радиостанция также говорит, что тен Хагу немного легче покинуть Аякс в конце этого сезона в июне 2022 года. Таким образом, Барселона, следовательно, поставит временного тренера сейчас, а затем летом, если будет возможность, будет подписать с ним контракт. Тен Хаг тренер, который предпочитает молодых игроков старым. Это значит, что если он придет, то последние тренсферы Барселоны скорее не будут в его интересах, футболисты старше 30(Агуэро например) скорее уйдут, или будут на вторых ролях. Так что я за, потому что молодежь Барсы просто топ, им нужно лишь такой тренер, чтобы прогрессировать.