Тен Хаг — ещё один кандидат на должность нового тренера «Барселоны»

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02 октября 2021, 11:19

Будущее главного тренера «Барселоны» находится под вопросом.

Голландский специалист может быть уволен уже сегодня, если «сине-гранатовые» проиграют «Атлетико» в матче 8-го тура Ла Лиги. Каталонский клуб уже составил шорт-лист из тренеров, которые могут заменить Кумана.