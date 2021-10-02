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Тен Хаг — ещё один кандидат на должность нового тренера «Барселоны»

02 октября 2021, 11:19

Будущее главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана находится под вопросом.

Голландский специалист может быть уволен уже сегодня, если «сине-гранатовые» проиграют «Атлетико» в матче 8-го тура Ла Лиги. Каталонский клуб уже составил шорт-лист из тренеров, которые могут заменить Кумана.

СМИ стало известно имя последнего кандидата в списке. Им является тренер «Аякса» Эрик тен Хаг. Проблема с приглашением голландца заключается в том, что он недавно подписал новый контракт с «Аяксом».

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Все комментарии
Сидор новый
Сидор новый
02 октября в 14:01
Не пойдет он в Барсу...
дурман
дурман
02 октября в 13:15
А Бельса ?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
02 октября в 12:46, ред.
Рональд Куман скорее уйдет. Клуб ищет ему преемника, а тренер Аякса Эрик тен Хаг находится в списке кандидатов. Он был бы предпочтительным вариантом для Барселоны, чтобы заменить голландца.
Каталонская радиостанция также говорит, что тен Хагу немного легче покинуть Аякс в конце этого сезона в июне 2022 года. Таким образом, Барселона, следовательно, поставит временного тренера сейчас, а затем летом, если будет возможность, будет подписать с ним контракт. Тен Хаг тренер, который предпочитает молодых игроков старым. Это значит, что если он придет, то последние тренсферы Барселоны скорее не будут в его интересах, футболисты старше 30(Агуэро например) скорее уйдут, или будут на вторых ролях. Так что я за, потому что молодежь Барсы просто топ, им нужно лишь такой тренер, чтобы прогрессировать.
88_DEIVID
88_DEIVID
02 октября в 11:55
А толку, что он может сделать без топ игроков?
Ironigor
Ironigor
02 октября в 11:30
Добрый день Всем .
А можно поинтересоваться, сейчас мне пришло три приза , три майки , а если я не ошибаюсь мне должна была прийти ещё и худи . И где вообще можно посмотреть, все свои призы которые я выиграл, за всё время игры в КП. Спасибо за понимание.
sv_1969
sv_1969
02 октября в 11:30
Не думаю что это ему надо!Это Лапорта составляет списки а согласится только Усатый)))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 октября в 11:21
Занял место в очереди...
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