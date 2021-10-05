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Карпин: «Я против того, чтобы чемпионат мира проводился каждые два года»

вчера, 20:50

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал идею проведения чемпионата мира каждые два года.

Я против того, чтобы чемпионат мира проводился каждые два года, получается, международные турниры будут проходить каждый год. Я против того, чтобы у футболистов был перегруз. Я даже не про российских футболистов, а про европейских, они сейчас играют по 70 матчей. Если это будет каждый год, то потом будут спрашивать, с чем связано такое количество травм. Представьте: послековидный год, игры стали чаще, представьте, что это будет каждый год, я скорее против.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:45
не всякая реформа уместна !
xrag7a5wp2f6
xrag7a5wp2f6
сегодня в 03:19
Абсолютно согласен с Валерой
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:01
Весь здравомыслящий мир против!
протон
протон
вчера в 21:55
Валера дело говорит. 70 матчей каждый сезон и каждые два года ЧМ! Там все поломанные и ели живые ходить по полю будут. ЧМ тем и хорош, что раз в 4 года. Это ожидание, предвкушение...
Праздник футбола!
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:14
Каждый год крупный международный турнир это слишком.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:02
Это очень часто!
Cat01
Cat01
вчера в 20:56
Пусть решают сами
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:55
НЕ будет этого,слава богу.
drug01
drug01
вчера в 20:54
Для нас это плохо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:54
А я за то, чтоб всё осталось так, как есть!
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