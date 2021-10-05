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Глушаков: «Не дождётесь, чтобы я отказался от вызова в сборную, как Дзюба»

вчера, 19:29

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал вызов в сборную России, рассказал о том, может ли он стать капитаном, а также высказался об отказе нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы от вызова в национальную команду.

О капитане сборной говорили уже много. Скажут – буду капитаном, не скажут – не буду. Главное, чтобы каждый из нас был капитаном в душе. Тогда будет стержень, боеспособный коллектив. Битвы за повязку не будет. Будет правильное решение.

Я бы не сказал, что я возрастной футболист. Это ваш миф, а я налево, направо повернулся – там 33 года, 34: такого же года игроки. Не считаю, что возраст имеет значение, если футболист выполняет то, что говорит тренер, и готов функционально – смотреть, сколько кому лет, не надо. Главное – чтобы футболист бегал.

Дзюба поступил не очень красиво, отказавшись ехать в сборную? Я не собираюсь это комментировать, это его решение. Могу ли я сказать, что не в форме, как Дзюба, и не поехать в сборную? Нет, не дождётесь.

Откуда у меня была вера, что я вернусь в сборную? Опять вы про возраст. Мне хочется играть в футбол, я не наигрался. Если бы вернули мне 10 лет – был бы самым счастливым человеком. Я люблю своё дело, много трудился и работал, мотивация есть. Чем буду доволен в сборной? Главное – две победы команды.

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Все комментарии
gvp3nt78pxmv
gvp3nt78pxmv
сегодня в 03:25
Глушак в своём репертуаре
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 02:53
Это правильная позиция.
pomor45
pomor45
вчера в 22:09
Главное – чтобы футболист бегал.
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Бегают хорошо - тут по статистике в лидерах. Только бегать надо с толком, а вот тут не очень хорошо- тоже по статистике.
Конь 666
Конь 666
вчера в 20:53, ред.
Успехов тебе в сборной! Не выйдешь на поле, дак хоть молодежь зарядишь и мотивируешь!
Сп62
Сп62
вчера в 20:46
Денис молодец. Ещё раз доказал, что не паспорт играет на поле, а футболист. Удачи в сборной и в клубе.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:14
Глушаков не впишется в сборную.
протон
протон
вчера в 20:14
Денис красава, удачи в сборной
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:14
Посмотрим, как играть будет
второй
второй
вчера в 20:02
Симонян-на пенсию ,Нет, не дождётесь.!!!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:57
Глушачок прямо огонь, в бой рвётся. При том, что куча травмированных и он может сгодиться.
112910415
112910415
вчера в 19:46
не задушишь, не убьёшь !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:34
Не факт, что Карпин его выпустит. Есть ребята и получше.
ДСА
ДСА
вчера в 19:33
Дзюба надо в баню приглашать.
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