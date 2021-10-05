Наумов: «„Локомотив“ возглавит человек из команды Рангника»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал назначение исполняющим обязанности главного тренера «железнодорожников».

Думаю, что это временное назначение. До тех пор, пока не найдут тренера.

Подходит ли Лоськов в качестве полноценного тренера? Да что вы?! Для этих людей [Рангника и руководства], наверное, не подходит. Эти люди расстались с Николичем, и они хотят видеть главным тренером того, кто будет вписываться в их систему. А система такова, что они из футбольного клуба «Локомотив» делают коммерческий проект. Это будет клуб для бизнеса. Сюда будут привозить иностранных футболистов, будут и наши лучшие игроки привлекаться. Они будут тут засвечиваться, а затем их будут продавать в Европу, и тем самым тут будут делать бизнес. Для этого и нужен «Локомотив». А Лоськов для этой работы не подойдет. Потому что Дмитрий, насколько я знаю, может твердо высказать свое мнение. Он имеет свое «я», а им нужен не такой. Это, скорее всего, будет человек из команды Рагника.

А так, если говорить о Лоськове, то он уже очень опытный. Он уже давно ассистирует. Он в таком качестве уже давно в клубе. Еще я в 2010 году приглашал его на работу. Плюс он был хорошим футболистом. Дмитрий знает структуру клуба, знает игроков — конечно, он справится. Тут нет даже вопросов.