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Наумов: «„Локомотив“ возглавит человек из команды Рангника»

вчера, 20:34

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал назначение Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера «железнодорожников».

Думаю, что это временное назначение. До тех пор, пока не найдут тренера.

Подходит ли Лоськов в качестве полноценного тренера? Да что вы?! Для этих людей [Рангника и руководства], наверное, не подходит. Эти люди расстались с Николичем, и они хотят видеть главным тренером того, кто будет вписываться в их систему. А система такова, что они из футбольного клуба «Локомотив» делают коммерческий проект. Это будет клуб для бизнеса. Сюда будут привозить иностранных футболистов, будут и наши лучшие игроки привлекаться. Они будут тут засвечиваться, а затем их будут продавать в Европу, и тем самым тут будут делать бизнес. Для этого и нужен «Локомотив». А Лоськов для этой работы не подойдет. Потому что Дмитрий, насколько я знаю, может твердо высказать свое мнение. Он имеет свое «я», а им нужен не такой. Это, скорее всего, будет человек из команды Рагника.

А так, если говорить о Лоськове, то он уже очень опытный. Он уже давно ассистирует. Он в таком качестве уже давно в клубе. Еще я в 2010 году приглашал его на работу. Плюс он был хорошим футболистом. Дмитрий знает структуру клуба, знает игроков — конечно, он справится. Тут нет даже вопросов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:43
реформаторы ведут дело железной рукой ... Лоськов не впишется в схему
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 22:43
Пиши-не пиши, высказывайся-не высказывайся - один хрен как решит немчура, так и будет. Опять же - главное что б не во вред, главное не как приснопамятные Олюшка и Васятка).
протон
протон
вчера в 22:08
Наверное это второй тренер, наряду с Семиным, от ухода которого я чувствую опустошение. Как болельщик Локо я поддерживал Марко с самого начала, осенью и тем более сейчас. Мне очень жаль, что так заканчивается.
BDA8181
BDA8181 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:18
А что у нас ещё есть ПФК клубы?!))) Думал что остались одни ЛФКашные ))
Ironigor
Ironigor ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:16
Если не будет игры ,не будет и бизнеса, не будут продажи , аксиома !!!
Рангник же сам работал тренером и разработчик многих бизнес проектов в Ред Булле . Он точно знает что делает. Не зря же его хотели видеть у руля сборной Германии.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:02
В общем хотят еще один клуб нашего чемпионата развалить
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:01
А кто сказал, что будет игра? Не уверен.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:57
Кто бы сомневался.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:49
Ну и флаг им в руки. Лишь бы болельщикам нравилась игра Локо.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:38
Лавры Аякса не дают покоя руководителям Локомотива.
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