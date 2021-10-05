Масалитин: «Президентом РПЛ может стать Газзаев»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал уход с должности президента РПЛ Сергея Прядкина.
Конечно же, в нашем футболе должны быть перемены. Если начали с верхушки, это говорит о том, что команды где-то не доверяли Прядкину. При этом, помню, когда его избрали, клубы выразили недоверие, а его потом его опять переизбирали. Но опять же так как футбол у нас в застое, надо начинать перестройку. Наверное, нужно, чтобы пришли люди с новыми взглядами. Чтобы наш футбол двигался вперед, нужен реформатор.
Кто должен стать президентов РПЛ? Не знаю, сложный вопрос. Ну, допустим, Газзаев. Он сейчас уже свободен от работы в Госдуме. У него есть своя программа, есть свое видение развития футбола. Возможно, если у него есть силы и желание, мог бы возглавить. Но, повторюсь, нам нужны реформы. Если просто так человека поставить, если всё будет по старинке, то мы так с места и не сдвинемся. Может быть, нужно, чтобы даже кто-то молодой пришел. Тот у кого есть программа развития. Но эту программу нужно выполнять, доводить ее до клубов. Но даже если ставить и с именем, но без конкретных идей, ничего не будет. Будем мы просто с этим именем ходить, как раньше на демонстрациях ходили. Нужны люди, которые смогут привести наш футбол к позитивным изменениям. Нужен человек, который хорошо знает наш футбол, знает все его болезненные точки и имеет представление, как их лечить.
Выборы назначены на 22 октября, кандидат один, человек Дюкова. Фамилия его- Хачатурянц.
Выборы назначены на 22 октября, кандидат один, человек Дюкова. Фамилия его- Хачатурянц.