Масалитин: «Президентом РПЛ может стать Газзаев»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал уход с должности президента РПЛ Сергея Прядкина.

Конечно же, в нашем футболе должны быть перемены. Если начали с верхушки, это говорит о том, что команды где-то не доверяли Прядкину. При этом, помню, когда его избрали, клубы выразили недоверие, а его потом его опять переизбирали. Но опять же так как футбол у нас в застое, надо начинать перестройку. Наверное, нужно, чтобы пришли люди с новыми взглядами. Чтобы наш футбол двигался вперед, нужен реформатор.