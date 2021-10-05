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Масалитин: «Президентом РПЛ может стать Газзаев»

вчера, 18:23

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал уход с должности президента РПЛ Сергея Прядкина.

Конечно же, в нашем футболе должны быть перемены. Если начали с верхушки, это говорит о том, что команды где-то не доверяли Прядкину. При этом, помню, когда его избрали, клубы выразили недоверие, а его потом его опять переизбирали. Но опять же так как футбол у нас в застое, надо начинать перестройку. Наверное, нужно, чтобы пришли люди с новыми взглядами. Чтобы наш футбол двигался вперед, нужен реформатор.

Кто должен стать президентов РПЛ? Не знаю, сложный вопрос. Ну, допустим, Газзаев. Он сейчас уже свободен от работы в Госдуме. У него есть своя программа, есть свое видение развития футбола. Возможно, если у него есть силы и желание, мог бы возглавить. Но, повторюсь, нам нужны реформы. Если просто так человека поставить, если всё будет по старинке, то мы так с места и не сдвинемся. Может быть, нужно, чтобы даже кто-то молодой пришел. Тот у кого есть программа развития. Но эту программу нужно выполнять, доводить ее до клубов. Но даже если ставить и с именем, но без конкретных идей, ничего не будет. Будем мы просто с этим именем ходить, как раньше на демонстрациях ходили. Нужны люди, которые смогут привести наш футбол к позитивным изменениям. Нужен человек, который хорошо знает наш футбол, знает все его болезненные точки и имеет представление, как их лечить.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
вчера в 21:20
Убрать от туда всех околофутбольных менеджеров и политических деятелей устроивших себе кормушку во главе с Дюковым. Газаев конечно может с Сёминым войти в состав но не в качестве главы РФС. Староваты они уже для развития футбола...
311
311
вчера в 20:45
Пусть сначала усы сбреет!)
протон
протон
вчера в 20:17
опять будут выборы из одного кандидата?
димон 37
димон 37
вчера в 19:57
Только пса не хватало
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:32
Какой Газзаев? Уже поставили своего питерского армянина, который держит ещё весь судейский корпус.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 19:16
"А вы, друзья, как не садитесь..."(с) К кормушке только своих, ну Вы меня понимаете.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:13
Как было так и останется.
cska1948
cska1948
вчера в 19:13
Да не переживайте, в Газпроме ещё есть эффективные менеджеры, которые могут занять пост президента РПЛ...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:09
Неправильный заголовок. Масалитин мог назвать хоть папу римского, просто так, от балды ляпнул.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:05
Или ввести запрет на собак, как в Госдуме:
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:48
Гипотеза Масалитина,не более того.
drug01
drug01
вчера в 18:46
Хорошо свой человек
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:46
Валера, ну если тебе РПЛ напоминает Троекуровскую псарню, то тогда твой тезка действительно самая подходящая кандидатура))
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:44
Он уже руководил «Аланией»
Futurista
Futurista
вчера в 18:40
Тогда лучше Прядкина вернуть...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:37
Прядкин слишком долго сидел
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 18:35
Очень много слов ,всё ни о чём.
Выборы назначены на 22 октября, кандидат один, человек Дюкова. Фамилия его- Хачатурянц.
shlomo
shlomo
вчера в 18:35
"Перемен...мы ждем перемен..."....В.Цой
ДСА
ДСА
вчера в 18:26
Веры в Газзаева нет.
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