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Р. Билялетдинов — о «Локомотиве»: «Лучше Лоськов, чем все иностранцы»

вчера, 17:56

Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал назначение Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива».

Лучше Лоськов, чем все иностранцы, которые всплывали в СМИ. Он теплее, ближе. Надо дать шанс Дмитрию, потому что я не вижу того, что могут дать иностранцы, а свой человек сможет. Иногда надо делать ставку на иностранцев, но сейчас пора бы попробовать своего тренера. Но в целом я за то, чтобы искать тренеров из российской среды и не принижать возможности наших специалистов. Я двумя руками за то, чтобы Дмитрий как можно дольше поработал и получил шанс стать главным тренером без приставки и. о.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:18
Николича уволили не за поражение, а за то, что не соответствовал новой концепции клуба. По этой же причине вряд ли в клубе появится Палыч. Очень трудно представить, что он уживется с Рангником. Хотя они оба профессионалы и, наверняка, признают это друг за другом, но взгляды на футбол у них разные. Поэтому к немецкой концепции будут искать немецкого тренера или около этого.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:10
Пускай потренирует может что нибудь получится.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:05
И подумал : "Только я предпочтительней!".
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:03
Это смотря какой иностранец.
beefs
beefs
вчера в 17:58
вроде бы правильно, а практика у Лоськова есть?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:57
Вот это вряд ли...
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