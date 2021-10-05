Р. Билялетдинов — о «Локомотиве»: «Лучше Лоськов, чем все иностранцы»

Российский тренер прокомментировал назначение исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива».

Лучше Лоськов, чем все иностранцы, которые всплывали в СМИ . Он теплее, ближе. Надо дать шанс Дмитрию, потому что я не вижу того, что могут дать иностранцы, а свой человек сможет. Иногда надо делать ставку на иностранцев, но сейчас пора бы попробовать своего тренера. Но в целом я за то, чтобы искать тренеров из российской среды и не принижать возможности наших специалистов. Я двумя руками за то, чтобы Дмитрий как можно дольше поработал и получил шанс стать главным тренером без приставки и. о.