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«Тоттенхэм» заинтересовался Икарди

06 октября 2021, 13:02

Лондонский «Тоттенхэм» вошёл в список клубов, интересующихся аргентинским нападающим ПСЖ Мауро Икарди. Англичане изучают возможность подписания футболиста. Случится это лишь в том случае, если команду покинет форвард Харри Кейн.

Ранее сообщалось об интересе к Икарди со стороны итальянского гранда.

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sir_Alex
sir_Alex
06 октября в 21:44
Кейн всё никак не может покинуть "шпор" 😉
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
06 октября в 16:11
По сообщениям, Тоттенхэм рассматривает возможность перехода нападающего ПСЖ Мауро Икарди. Игрок сборной Аргентины снизился в иерархии в Парк-де-Пренс после приезда Лионеля Месси летом. Икарди начал четыре из восьми матчей ПСЖ в Лиге 1 в этом сезоне(забил в первых двух матчах ПСЖ в новом сезоне, еще забил победный гол Лиону в конце матча(2:1)).
ПСЖ выбрал звездную линию атаки, в составе(Месси, Неймара и Килиана Мбаппе), в недавней победе над Манчестер Сити со счетом 2:0. К этим троим присоединился Анхель Ди Мария, когда в воскресенье проиграли Ренну со счетом 2:0, а Икарди ограничился всего 14 минутами в качестве поздней замены.
Бывший стрелок Интера, возможно, ищет выход из французской столицы. Но этот "выход" Тоттенхэм? - посмотрим. Но думаю он уйдет из ПСЖ в любом случае.
shlomo
shlomo
06 октября в 13:14
Пока только прикидки....
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