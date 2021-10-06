«Тоттенхэм» заинтересовался Икарди

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06 октября 2021, 13:02

Лондонский «Тоттенхэм» вошёл в список клубов, интересующихся аргентинским нападающим ПСЖ . Англичане изучают возможность подписания футболиста. Случится это лишь в том случае, если команду покинет форвард .

Ранее сообщалось об интересе к Икарди со стороны итальянского гранда.