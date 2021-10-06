«Тоттенхэм» заинтересовался Икарди

Лондонский «Тоттенхэм» вошёл в список клубов, интересующихся аргентинским нападающим ПСЖ Мауро Икарди. Англичане изучают возможность подписания футболиста. Случится это лишь в том случае, если команду покинет форвард Харри Кейн.
Ранее сообщалось об интересе к Икарди со стороны итальянского гранда.
ПСЖ выбрал звездную линию атаки, в составе(Месси, Неймара и Килиана Мбаппе), в недавней победе над Манчестер Сити со счетом 2:0. К этим троим присоединился Анхель Ди Мария, когда в воскресенье проиграли Ренну со счетом 2:0, а Икарди ограничился всего 14 минутами в качестве поздней замены.
Бывший стрелок Интера, возможно, ищет выход из французской столицы. Но этот "выход" Тоттенхэм? - посмотрим. Но думаю он уйдет из ПСЖ в любом случае.
ПСЖ выбрал звездную линию атаки, в составе(Месси, Неймара и Килиана Мбаппе), в недавней победе над Манчестер Сити со счетом 2:0. К этим троим присоединился Анхель Ди Мария, когда в воскресенье проиграли Ренну со счетом 2:0, а Икарди ограничился всего 14 минутами в качестве поздней замены.
Бывший стрелок Интера, возможно, ищет выход из французской столицы. Но этот "выход" Тоттенхэм? - посмотрим. Но думаю он уйдет из ПСЖ в любом случае.