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«Реал» рассматривает Кьезу в качестве альтернативы Мбаппе и Холанду

вчера, 18:41

Мадридский «Реал» внёс полузащитника «Ювентуса» Федерико Кьезу в свой шорт-лист. «Сливочные» попробуют подписать итальянца, если не получится приобрести Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе.

Отмечается, что «Ювентус» не планирует продавать игрока. Клуб уже отказался от крупных предложений по Кьезе.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:24
Флорентино Перес и Хосе Анхель Санчес не хотят уходить с рынка, и дело в том, что, хотя приоритетом является подписание Хoланда и Мбаппе следующим летом, если ни одна из операций, наконец, не станет возможной, они уже рассматривают другие варианты улучшения состава. Одним из игроков, привлекших внимание белого спортивного менеджмента, а также технических секретариатов половины Европы, является Федерико Кьеза.
У игрока, взятого напрокат из Фиорентины в Ювентус, которого
«Старая Синьора» намеревается добавить летом, может быть будущее, отличное от того, что планировалось, а именно то, что Реал Мадрид может выбросить вызов, чтобы захватить великую итальянскую звезду. Я еще в прошлом году его заметил, когда Роналду не мог забить голы, а он мотивированно забивал в важных матчах. Так что я особо не удивлюсь, если он перейдет в Реал Мадрид.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:05
Не пойму Реал!В зените есть суперфорвард тем более без лишних нагрузок! Отказался от сборной!
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:06
У Реала планка упала....
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 19:04
Кьеза конечно хорош. Но его максимум это ювентус. Типа на безрыбье и Кьеза карась
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:42
Кьеза не заменит ни Мбаппе и не Холанда.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:42
Это третиц сорт по сравнению с остальными.
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