«Реал» рассматривает Кьезу в качестве альтернативы Мбаппе и Холанду

Мадридский «Реал» внёс полузащитника «Ювентуса» Федерико Кьезу в свой шорт-лист. «Сливочные» попробуют подписать итальянца, если не получится приобрести Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе.
Отмечается, что «Ювентус» не планирует продавать игрока. Клуб уже отказался от крупных предложений по Кьезе.
У игрока, взятого напрокат из Фиорентины в Ювентус, которого
«Старая Синьора» намеревается добавить летом, может быть будущее, отличное от того, что планировалось, а именно то, что Реал Мадрид может выбросить вызов, чтобы захватить великую итальянскую звезду. Я еще в прошлом году его заметил, когда Роналду не мог забить голы, а он мотивированно забивал в важных матчах. Так что я особо не удивлюсь, если он перейдет в Реал Мадрид.
У игрока, взятого напрокат из Фиорентины в Ювентус, которого
«Старая Синьора» намеревается добавить летом, может быть будущее, отличное от того, что планировалось, а именно то, что Реал Мадрид может выбросить вызов, чтобы захватить великую итальянскую звезду. Я еще в прошлом году его заметил, когда Роналду не мог забить голы, а он мотивированно забивал в важных матчах. Так что я особо не удивлюсь, если он перейдет в Реал Мадрид.