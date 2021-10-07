«Реал» рассматривает Кьезу в качестве альтернативы Мбаппе и Холанду

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вчера, 18:41

Мадридский «Реал» внёс полузащитника «Ювентуса» в свой шорт-лист. «Сливочные» попробуют подписать итальянца, если не получится приобрести или .

Отмечается, что «Ювентус» не планирует продавать игрока. Клуб уже отказался от крупных предложений по Кьезе.