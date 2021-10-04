ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Спартак» может подписать хавбека «Локомотива» Куликова

вчера, 19:00

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов может сменить клуб грядущей зимой.

23-летним футболистом интересуется «Спартак». Портал transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

Контракт Куликова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2023 года.

Все новости
Слухи«Краснодар» и «Локомотив» близки к договоренности о трансфере Пабло
Вчера, 13:37 Комментарии9
Трансфер Тиля в «Фейеноорд» невозможен. Игрок много получает в «Спартаке»
03 октября Комментарии24
Слухи«Спартак» интересовался бывшим защитником «Милана» Родригесом
02 октября Комментарии3
Шварц: «У Кавани контракт с МЮ, не стоит говорить о том, что не состоялось»
30 сентября Комментарии6
СлухиТри испанских клуба заинтересованы в трансфере Барриоса
29 сентября Комментарии10
СлухиКавани мог перейти в «Динамо». Шварц решил отказаться от трансфера
29 сентября Комментарии28
Сортировать
Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 22:46
Заррему для начала спросите)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:43
..Летять уткии ,летять уткии ....и два гусяяяя! ))
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 21:55
А на хуха оно на хуха ?
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:46
С изгнанием неугодного Николича, похоже, начинается второй этап по продаже состава Локо. Вот Куликов сейчас с молотка пойдёт. Думаю настанет очередь и опытных бойцов. Следующие на выход Гильерме, Смолов и Баринов.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 20:57
Нужно не подписывать, а отписывать, например Ломовицкого, когда его выпускают, начинается чувство тревоги
протон
протон
вчера в 20:45
Начинается.

Я конечно не буду утверждать, что это неправда, но обратите внимание: всегда, когда в Локо происходит какое-то важное событие, ВНЕЗАПНО прицепом идут ещё 45 негативно окрашенных новостей. Как в случае с уходом крыховяка летом. Напомню начиналось все с новости, что Локомотив устроил распродажу всего. В итоге ушел один Крыховяк, авторы дезы про продажу всего состава за 25 рублей спокойно пьют кофеёк.Не может быть, что Николич ушёл, и все, клуб живет дальше. Фуу, скучно. Ещё уходят Куликов, Баринов, Гильерме, Рангник, стадион сносят для постройки kfc, гимн Локомотива объявляется экстремистским, поезд около стадиона сдаётся в металлолом и т.д.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 20:43
Насчет направления скажу. РЖД отстегнет еще мешок на Локо, все, кому положено получат откаты за трансферы и на вход и на выход. Материальную заинтересованность никто не отменял. Осталось Рябчинского и Сильянова пристроить и можно начинать новую жизнь. Браво ЦОРН!!!
Эджуке
Эджуке
вчера в 20:32
Как пишут тарасовские юмористы - 20 млн и он ваш!
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:18
"Летят перелетные птицы, в осенней дали голубой..." Куликова в "Спартак" за 4 продать, Умярова у "Спартака" за 8 купить, да и вообще...
Gahi
Gahi
вчера в 20:05
Очень тяжело понять логику менеджмента команды Локомотива, за последнее время которые готовы проститься со многими игроками а так-же в придачу с тренером Марко Николичем. Это обычно делается когда приглашают нового тренера, который и ставит свои условия относительно ротации и замены в составе команды игроков. Видимо уже есть утверждённая кандидатура по просьбе которого в клуб будут приглашены футболисты для которых и высвобождают места в команде. Будет интересно в каком направлении будет двигаться Локомотив 🚂 набирая в свой состав новых игроков у незнакомого разъезда и одновременно высаживая тех с кем им будет не по пути. Удачи
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 20:04
Никакой игрок. Абсолютно ничего нет. Никогда не мог понять, что он в основе делает.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:55
Что то неладное происходит в Локо причём давно.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:54, ред.
Это все утка...) В Спартаке уже опровергли этот слух. Таких хавов у Спартака целая Академия
ДСА
ДСА
вчера в 19:52
Слишком переоцененный игрок.
Сп62
Сп62
вчера в 19:47
Странные дела творятся в ж/д королевстве. Шальные деньги не дают покоя новому руководству.
beefs
beefs
вчера в 19:46
во дела, по истину н поймешь что творится с Локо...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:44
А зачем он Спартаку,можно купить и получше.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:30
В паровозике распродажа что ли? Сначала Мухина нам отдали за копейки, потом купили у нас за 12 лямов евро молодняк в лице Марадишвили и Тикнизяна, теперь Краснодару отдают Пабло , а поросятам Куликова ,убирая при этом Николича? Поистине эффективный менеджмент...
shlomo
shlomo
вчера в 19:25
Не думаю, что такое произойдет
Cat01
Cat01
вчера в 19:21
Школа другая.... Не подойдёт
particular
particular
вчера в 19:10
Безусловно, значимое событие и головокружительные цифры.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:02
Ну и хотите .
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100