«Спартак» может подписать хавбека «Локомотива» Куликова

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов может сменить клуб грядущей зимой.
23-летним футболистом интересуется «Спартак». Портал transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.
Контракт Куликова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2023 года.
Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов может сменить клуб грядущей зимой.
23-летним футболистом интересуется «Спартак». Портал transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.
Контракт Куликова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2023 года.
Я конечно не буду утверждать, что это неправда, но обратите внимание: всегда, когда в Локо происходит какое-то важное событие, ВНЕЗАПНО прицепом идут ещё 45 негативно окрашенных новостей. Как в случае с уходом крыховяка летом. Напомню начиналось все с новости, что Локомотив устроил распродажу всего. В итоге ушел один Крыховяк, авторы дезы про продажу всего состава за 25 рублей спокойно пьют кофеёк.Не может быть, что Николич ушёл, и все, клуб живет дальше. Фуу, скучно. Ещё уходят Куликов, Баринов, Гильерме, Рангник, стадион сносят для постройки kfc, гимн Локомотива объявляется экстремистским, поезд около стадиона сдаётся в металлолом и т.д.
Я конечно не буду утверждать, что это неправда, но обратите внимание: всегда, когда в Локо происходит какое-то важное событие, ВНЕЗАПНО прицепом идут ещё 45 негативно окрашенных новостей. Как в случае с уходом крыховяка летом. Напомню начиналось все с новости, что Локомотив устроил распродажу всего. В итоге ушел один Крыховяк, авторы дезы про продажу всего состава за 25 рублей спокойно пьют кофеёк.Не может быть, что Николич ушёл, и все, клуб живет дальше. Фуу, скучно. Ещё уходят Куликов, Баринов, Гильерме, Рангник, стадион сносят для постройки kfc, гимн Локомотива объявляется экстремистским, поезд около стадиона сдаётся в металлолом и т.д.