Трансфер Тиля в «Фейеноорд» невозможен. Игрок много получает в «Спартаке»

Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен заявил, что голландский клуб не может позволить себе выкупить права на полузащитника «Спартака» .

Мы искали «десятку», и, конечно же, Арне Слот очень хорошо знал Тиля. Мы быстро поняли, что это тот игрок, который нам нужен. Я вёл переговоры со «Спартаком». Мы смогли арендовать Тиля по очень разумной для нас цене. Единственное: в нашей сложной финансовой ситуации мы не можем покупать игроков.

«Спартак» не может вернуть Тиля из аренды или продать его во время зимнего трансферного окна. Он останется в «Фейеноорде» до конца сезона. У Тиля по-прежнему длительный контракт со «Спартаком» [до лета 2024 года], по нему он зарабатывает слишком больше деньги. Для нашего клуба данный трансфер невозможен.