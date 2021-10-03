Трансфер Тиля в «Фейеноорд» невозможен. Игрок много получает в «Спартаке»

Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен заявил, что голландский клуб не может позволить себе выкупить права на полузащитника «Спартака» Гуса Тиля.
Мы искали «десятку», и, конечно же, Арне Слот очень хорошо знал Тиля. Мы быстро поняли, что это тот игрок, который нам нужен. Я вёл переговоры со «Спартаком». Мы смогли арендовать Тиля по очень разумной для нас цене. Единственное: в нашей сложной финансовой ситуации мы не можем покупать игроков.
«Спартак» не может вернуть Тиля из аренды или продать его во время зимнего трансферного окна. Он останется в «Фейеноорде» до конца сезона. У Тиля по-прежнему длительный контракт со «Спартаком» [до лета 2024 года], по нему он зарабатывает слишком больше деньги. Для нашего клуба данный трансфер невозможен.
Стоит отметить, что ради перехода в «Фейеноорд» Тиль пошёл на трёхкратное понижение зарплаты. В нынешнем сезоне Тиль провёл 14 матчей во всех турнирах за «Фейеноорд», записав на свой счёт 11 голов и 1 результативную передачу.
А чемпионат Голландии не показатель...там есть пара-тройка клубов в которых забивают...и остальные....которым забивают....
Да что там...
Смотри текущую таблицу ...там АЯКС за 7 туров 30 голов забил...)))
Там Заболотный бы был "забивной машиной"....
А чемпионат Голландии не показатель...там есть пара-тройка клубов в которых забивают...и остальные....которым забивают....
Да что там...
Смотри текущую таблицу ...там АЯКС за 7 туров 30 голов забил...)))
Там Заболотный бы был "забивной машиной"....
А сколько забил Влашич? вот вот
А сколько забил Влашич? вот вот
Оказывается он параллельно в Москве "зарабатывает слишком больше деньги".
Оказывается он параллельно в Москве "зарабатывает слишком больше деньги".
Но зато Педро и Тиль игроки Спартака!
Но зато Педро и Тиль игроки Спартака!