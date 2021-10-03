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Трансфер Тиля в «Фейеноорд» невозможен. Игрок много получает в «Спартаке»

вчера, 15:00

Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен заявил, что голландский клуб не может позволить себе выкупить права на полузащитника «Спартака» Гуса Тиля.

Мы искали «десятку», и, конечно же, Арне Слот очень хорошо знал Тиля. Мы быстро поняли, что это тот игрок, который нам нужен. Я вёл переговоры со «Спартаком». Мы смогли арендовать Тиля по очень разумной для нас цене. Единственное: в нашей сложной финансовой ситуации мы не можем покупать игроков.

«Спартак» не может вернуть Тиля из аренды или продать его во время зимнего трансферного окна. Он останется в «Фейеноорде» до конца сезона. У Тиля по-прежнему длительный контракт со «Спартаком» [до лета 2024 года], по нему он зарабатывает слишком больше деньги. Для нашего клуба данный трансфер невозможен.

Стоит отметить, что ради перехода в «Фейеноорд» Тиль пошёл на трёхкратное понижение зарплаты. В нынешнем сезоне Тиль провёл 14 матчей во всех турнирах за «Фейеноорд», записав на свой счёт 11 голов и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:16
Федун богатый, может себе позволить платить даже никакущему Зобнину 3.5 млн.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:28
Раздувают зарплаты всяким посредственностям, а потом ныкаются во второй половине турнирной таблицы...
sv_1969
sv_1969 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:20
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 17:54
    Он будет в АПЛ получать ещё больше
    sv_1969
    sv_1969 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 17:17
    никто не принесет! Игрок много получает в «Спартаке»
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 16:26
    Ну и сколько "много" он за Спартак забил ???

    А чемпионат Голландии не показатель...там есть пара-тройка клубов в которых забивают...и остальные....которым забивают....
    Да что там...
    Смотри текущую таблицу ...там АЯКС за 7 туров 30 голов забил...)))
    Там Заболотный бы был "забивной машиной"....
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 16:18
    В следующем сезоне будет за Спартак блистать.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 16:08, ред.
    Надо же, Тиль Хочет играть в футбол и поэтому пошёл на тройное понижение зарплаты, перейдя в Фейеноорд. А мог бы просто включить режим "Саня Кокорин" и наслаждаться жизнью!
    True Story
    True Story
    вчера в 15:59
    Так то Тиль не дурак: доит Федуна, а живет и ирает в Голландии
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 15:54
    Руй бы нашел применение голландцу в Спартаке 100%! Уж слишком он крут в Фейеноорде, не верю я чтобы такой игрок не заиграл бы в Спартаке. Просто Тедеско не так его использовал и дал мало шансов себя проявить.
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    вчера в 15:51
    может пора вернуть?) хотя Мирзова тоже возвращали))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ leonidspb1958 (раскрыть)
    вчера в 15:45
    почему же простофиля? Тилль за два месяца забил 12 мячей, емли так и дальше пойдет дело то скоро Федуну пнринесут хорошие денюжки.
    А сколько забил Влашич? вот вот
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 15:40
    Тедеско он не подошёл ,а для Руя ,сейчас ,был бы в самый раз . Тем более с проблемами в середине поля . Что ж ,придётся ждать его до лета .
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 15:34
    Там не написано, что одно вытекает из другого. Просто Тилль дорого стоит, вот и всё. И да, он забивает гораздо Чаще Малкома и Клаудинье
    leonidspb1958
    leonidspb1958
    вчера в 15:28
    Бедный простофиля Федун!
    311
    311
    вчера в 15:25
    Жалкие нищеброды! То ли дело Спартак!)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 15:24
    Получается байки про троекратное понижение зарплаты ради игры в Нидерландии - сказки старого Римуса....
    Оказывается он параллельно в Москве "зарабатывает слишком больше деньги".
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    вчера в 15:16
    А Тиль хорош, но Тедеско отказался строить вокруг него команду.
    particular
    particular
    вчера в 15:14, ред.
    Вот он многоликий еврофутбол, - у одних денег как грязи, а другие какого-то с@аного Тиля не могут выкупить :)
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 15:05, ред.
    Бизнес по федуновски, купить игрока за 10+ млн.евро и отдать в аренду за 1 лям и меньше.
    Но зато Педро и Тиль игроки Спартака!
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 15:03
    Деньги гробят футбол
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 15:03
    Вот оно как...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 15:02
    Пусть скинут ему зарплату!
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