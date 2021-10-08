Игонин: «Думаю, что будет ничья в матче со словаками»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал предстоящий матч между сборными России и Словакии в отборе на ЧМ -2022.

Игра будет сложной вне зависимости от количества травмированных, потому что соперник, во-первых, хорошо знает нашу команду, а во-вторых, является нашим прямым конкурентом. Отсутствие игроков — самое сложное в принципе, с чем может столкнуться тренер сборной. Понятно, что футболисты, которые могут выйти на поле и показать какой-то уровень футбола, есть, но, честно говоря, в таких играх в первую очередь очень нужны лидеры.

Самый главный вопрос сейчас заключается в ротации. Учитывая количество матчей и состояние игроков, хотелось бы, чтобы им хватило сил, чтобы избежать необязательные замены по ходу матча. Я думаю, будет ничья.