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Игонин: «Думаю, что будет ничья в матче со словаками»

вчера, 15:28
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал предстоящий матч между сборными России и Словакии в отборе на ЧМ-2022.

Игра будет сложной вне зависимости от количества травмированных, потому что соперник, во-первых, хорошо знает нашу команду, а во-вторых, является нашим прямым конкурентом. Отсутствие игроков — самое сложное в принципе, с чем может столкнуться тренер сборной. Понятно, что футболисты, которые могут выйти на поле и показать какой-то уровень футбола, есть, но, честно говоря, в таких играх в первую очередь очень нужны лидеры.

Самый главный вопрос сейчас заключается в ротации. Учитывая количество матчей и состояние игроков, хотелось бы, чтобы им хватило сил, чтобы избежать необязательные замены по ходу матча. Я думаю, будет ничья.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:50
и такое, конечно, возможно
Mekail
Mekail
вчера в 17:33
Выигрывать нужно, а не в ничью играть
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:53
Славно Игонин нас прировнял...)))

24.03.2021 Квалификация ЧМ: Европа
Кипр 0 : 0 Словакия

27.03.2021 Квалификация ЧМ: Европа
Словакия 2 : 2 Мальта
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:40
Я тоже думаю что скатают ничейку!
1bear
1bear
вчера в 16:32
Россия победит не смотря ни на что !!!
drug01
drug01
вчера в 16:27
Это будет не плохо
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:22
Ближе к матчу оптимизм падает.
beefs
beefs
вчера в 16:02
Поживём, увидим, на все воля...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:51
Что то да, отталкиваясь от нашей атакующей мощи на текущий момент можно будет увидеть два нуля на табло в концовке матча. Но очевидно с точки зрения тактики борьбы за выход в финальную часть турнира и с учетом, что матч будет у нас на поле, нужно как-то брать три. Все надежда на гений Карпина, молодость Агаларова и опыт Заболотного. Вот перечислил и самому стало как-то повеселее.
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:42
Трудно спорить с доводами Игонина. Действительно, на сегодняшний день у нас просто нет каких-либо явных преимуществ перед словаками. Разве что играем у себя дома, но это ни о чём не говорит. Вполне может быть ничья, что скорее всего и исходит из объективной оценки сил команд и их турнирного положения. Словакам нельзя проигрывать или для них всё закончится в этом отборе. Ничья для них сохраняет шансы на 2-ю позицию. Нам надо выигрывать, чтобы сохранить шансы побороться за 1-е место с Хорватией. Но ничья не будет для нас катастрофична, так как мы по-прежнему останемся фаворитами в споре за 2-е стыковое место. Так что всё сходится на прогнозе Игонина. Но мы хотели бы, чтобы сбылись прогнозы Булыкина или Сенникова. Победы сегодня нашей сборной! Болеем за Россию!
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:31
С такой игрой и составом это за счастье
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