Игнатьев: «Надо помнить, что главная задача сборной — выход на ЧМ-2022»

Заслуженный тренер РСФСР прокомментировал предстоящий матч сборной России против Словакии в отборочном цикле к ЧМ -2022.

Как всегда, ждем успешной игры, победы, чтобы в дальнейшем не приходилось разводить руками, оправдываться и списывать всё на случайность. Чтобы с неким основанием и надеждой двигаться дальше. При этом хотелось бы, чтобы команда показала игровое качество, содержание. Но главное на сегодняшний день — это результат, особенно с учетом того, что сегодня происходит в команде, с командой. Нам надо помнить, что глобальной задачей остается выход на чемпионат мира. Повышать требования и искать новые формы мотивации будем в дальнейшем.

Я считаю, что сегодня этот матч ключевой. Таков закон спорта. Переворачиваем страницу, и будет снова важнейшая игра. Сегодня Карпин говорит игрокам, что, если мы сегодня не выиграем, то потом будет неинтересно. Это важнейшая игра и для него, и для его помощников, и для каждого футболиста. Завтра утром начнется подготовка к следующей самой-самой важной игре. Так и выстраивается жизнь спортсмена.