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Игнатьев: «Надо помнить, что главная задача сборной — выход на ЧМ-2022»

вчера, 13:02
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев прокомментировал предстоящий матч сборной России против Словакии в отборочном цикле к ЧМ-2022.

Как всегда, ждем успешной игры, победы, чтобы в дальнейшем не приходилось разводить руками, оправдываться и списывать всё на случайность. Чтобы с неким основанием и надеждой двигаться дальше. При этом хотелось бы, чтобы команда показала игровое качество, содержание. Но главное на сегодняшний день — это результат, особенно с учетом того, что сегодня происходит в команде, с командой. Нам надо помнить, что глобальной задачей остается выход на чемпионат мира. Повышать требования и искать новые формы мотивации будем в дальнейшем.

Я считаю, что сегодня этот матч ключевой. Таков закон спорта. Переворачиваем страницу, и будет снова важнейшая игра. Сегодня Карпин говорит игрокам, что, если мы сегодня не выиграем, то потом будет неинтересно. Это важнейшая игра и для него, и для его помощников, и для каждого футболиста. Завтра утром начнется подготовка к следующей самой-самой важной игре. Так и выстраивается жизнь спортсмена.

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Все комментарии
протон
протон ответ David Young (раскрыть)
вчера в 15:35
Возможно поставил бы на 1-0 или 2-1 в пользу России, но с учетом травмированных и отсутствующих на ничью поставил, и поставил бы 2к , но думаю уже поздно отформотировать ставку.
David Young
David Young ответ протон (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:29
Ничья вполне возможна.
протон
протон
вчера в 13:58
Ставка по большей части из-за травм и иным причинам, по которым некоторые футболисты не сыграют в этом матче. Основные проблемы как мне кажется будут в обороне, а именно на флангах из-за отсутствия Фернандеса(закончил игру в сборной), Караваева, Самошников. На место них вызвали игрока Адамова и Терехова и как по мне разница в классе огромная. Также отмечу потери Миранчуков оба, Черышев. Головин и Захарян под вопросом. У Словаков также есть шансы на успех в целом и нужно побеждать в этом матче. Состав как минимум ничем не хуже у наших соперников и поэтому ничья кажется отличным вариантом.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:24
эта первая задача,надо выполнить.
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:18
"...ждем успешной игры, победы, чтобы в дальнейшем не приходилось разводить руками, оправдываться и списывать всё на случайность."
Да-да, помним отбор на ЧМ 1998 под руководством Б.П. Игнатьева, когда разводили руками после провала, а виноваты были наглые болгары, судья Крондл, жребий-гад, спецом подсунувший нам в стыки сильнейшую из возможных сборных - Италию!
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:15, ред.
У меня только один вопрос: кто будет забивать Словакии?... в атакующей линии у нас огромные кадровые проблемы.... выбор среди нападающих очень скудный, к тому же все они не в лучшей игровой форме.... Арсен Захарян, который неплохо смотрелся в "Динамо", скорее всего не сможет из-за повреждения выйти в старте, все же остальные форварды находятся в серьёзном кризисе.... от результативности Смолова не осталось и следа и дошло до того, что в игре с "Ростовом" нападающий не появился в основном составе ..... Заболотный из-за постоянных повреждений никак не наберёт игровую форму.... ну и третий вариант – это Агаларов, который показывал сумасшедшую результативность на старте сезона. Увы, сразу же после попадания в расширенный список национальной команды Гамид перестал забивать, промолчав в трёх матчах "Уфы" подряд..... ситуация с нападением крайне непростая, да еще и отказ Дзюбы случился очень не кстати ( злой я на него..... даже Карпин пересилил себя и пригласил, а этот.....)....
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:10
Так выстраивается жизнь спортсмена и футболиста.
Cat01
Cat01
вчера в 13:10
Надо всем это понять
drug01
drug01
вчера в 13:09
Сложно но... Возможно!!!?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:05
Сложно об этом забыть)
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