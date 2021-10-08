Р. Билялетдинов: «Место в воротах против Словакии доверил бы Дюпину»

Российский тренер поделился мнением о предстоящем матче отбора к чемпионату мира 2022 года, где национальная команды сыграет против сборной Словакии.

Сборной России по силам обыграть словаков — почему бы и нет? Не сомневаюсь в самоотдаче ребят, эмоции будут на уровне. Футбольная удача — дама капризная, но может и улыбнуться нашей сборной. Да, сейчас у нас отсутствуют опытные наигранные связи, в сборной появляются новые лица, поэтому есть надежда, что что-то возродится. Потом скажем, что матч Россия — Словакия помог рождению какой-то связки на долгие годы вперёд. Свято место пусто не бывает: в любом случае будут выстраиваться какие-то более чёткие линии, наигрываться комбинации.

Место в воротах на матч со Словакией я бы доверил Дюпину. Тем более, что игра будет проходить в Казани, в родных для него стенах! Юра уже давно стучится в двери, сейчас именно тот момент, когда его стоит поставить: подходящий город, дома и стены помогают. Я за Дюпина обеими руками, он заслужил шанс, но дальше решать тренерскому штабу.