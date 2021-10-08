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Р. Билялетдинов: «Место в воротах против Словакии доверил бы Дюпину»

вчера, 13:29
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением о предстоящем матче отбора к чемпионату мира 2022 года, где национальная команды сыграет против сборной Словакии.

Сборной России по силам обыграть словаков — почему бы и нет? Не сомневаюсь в самоотдаче ребят, эмоции будут на уровне. Футбольная удача — дама капризная, но может и улыбнуться нашей сборной. Да, сейчас у нас отсутствуют опытные наигранные связи, в сборной появляются новые лица, поэтому есть надежда, что что-то возродится. Потом скажем, что матч Россия — Словакия помог рождению какой-то связки на долгие годы вперёд. Свято место пусто не бывает: в любом случае будут выстраиваться какие-то более чёткие линии, наигрываться комбинации.

Место в воротах на матч со Словакией я бы доверил Дюпину. Тем более, что игра будет проходить в Казани, в родных для него стенах! Юра уже давно стучится в двери, сейчас именно тот момент, когда его стоит поставить: подходящий город, дома и стены помогают. Я за Дюпина обеими руками, он заслужил шанс, но дальше решать тренерскому штабу.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:30
По-поводу Дюпина, согласен, он давно заслужил стать первым номером в сборной. По мне так самый надёжный и стабильный вратарь в РПЛ. И не его вина, что Рубин в последних матчах никакущий и позволяет соперникам очень много у своих ворот. Гилерме, думаю, будет фаворитом у Кафанова, но всё же он пропускал последнюю игру Локо, а в Риме допустил чудовищную ошибку, пропустив из ничего второй гол. Ну и по-поводу возможных новых связок, старший Билл прав. В отсутствии Головина, Миранчук и Захарян, должны брать на себя ответственность и лидерство в созидании, комбинировании и креативности в середине и на подступах к штрафной соперника. Миранчук-Заболотный или Захарян-Агаларов, чем не новые связки к уже имеющейся локомотивской Жемалетдинов-Смолов? Болеем за нашу сборную!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:12
А ты при чем?
протон
протон
вчера в 13:53
Дюпина и капитаном можно сделать, он нормальный пацан, вроде
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:33
чтобы его потом скушали
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