Травма Азара оказалась незначительной

Вингер «Реала» Эден Азар продолжает восстановление от повреждения.
Marca сообщает, что травма бельгийца оказалась несерьезной. Азар испытывал дискомфорт в задней поверхности бедра после матча Лиги Наций с Францией (2:3). Медосмотр не выявил разрыва мышц.
В ближайшее время 30-летний игрок продолжит проходить медицинские тесты. В текущем сезоне Азар, которым интересуется «Ювентус», не провел ни одного полного матча за клуб и за сборную.
Один ладно хоть когда то там успел пользу принести клубу и можно сказать отбил свой трансфер
А второй только кассы Макдональдсов пополняет,ну и врачам в Мадриде не даёт скучать
Один ладно хоть когда то там успел пользу принести клубу и можно сказать отбил свой трансфер
А второй только кассы Макдональдсов пополняет,ну и врачам в Мадриде не даёт скучать