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Травма Азара оказалась незначительной

вчера, 17:09

Вингер «Реала» Эден Азар продолжает восстановление от повреждения.

Marca сообщает, что травма бельгийца оказалась несерьезной. Азар испытывал дискомфорт в задней поверхности бедра после матча Лиги Наций с Францией (2:3). Медосмотр не выявил разрыва мышц.

В ближайшее время 30-летний игрок продолжит проходить медицинские тесты. В текущем сезоне Азар, которым интересуется «Ювентус», не провел ни одного полного матча за клуб и за сборную.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:23
Это хорошая новость.
David Young
David Young
вчера в 18:27
Хорошо что так.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:27
Азар потерял свою нацеленность на ворота.
протон
протон
вчера в 17:23
Бэйл и Азар прям две раковые опухоли Реала
Один ладно хоть когда то там успел пользу принести клубу и можно сказать отбил свой трансфер
А второй только кассы Макдональдсов пополняет,ну и врачам в Мадриде не даёт скучать
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:12
Не сейчас, так в другой раз сломается.
asraeil
asraeil
вчера в 17:12
Хорошая новость....быстрого восстановления
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