Травма Азара оказалась незначительной

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вчера, 17:09

Вингер «Реала» продолжает восстановление от повреждения.

Marca сообщает, что травма бельгийца оказалась несерьезной. Азар испытывал дискомфорт в задней поверхности бедра после матча Лиги Наций с Францией (2:3). Медосмотр не выявил разрыва мышц.

В ближайшее время 30-летний игрок продолжит проходить медицинские тесты. В текущем сезоне Азар, которым интересуется «Ювентус», не провел ни одного полного матча за клуб и за сборную.