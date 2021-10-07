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Хавбек «Локомотива» Магкеев был прооперирован в Германии

вчера, 19:22

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев перенес операцию на колене в Германии. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Станиславу Магкееву в одной из клиник Германии была успешно проведена операция по пластике передней крестообразной связки. После возвращения в Россию футболист продолжит восстановительные процедуры под наблюдением врачей и физиотерапевтов.

Напомним, что после матча с «Химками» в РПЛ (0:0) у Магкеева выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава правой ноги.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 23:31
Скорейшего выздоровления.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:49
Здоровья Стасу!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:03
Скорейшего выздоровления и в строй.
протон
протон
вчера в 20:03
Вот интересно...РЖД- мега- монст- монополист, ворочит миллиардами долларов...и игрока из своей дочерней команды лечат в ГЕРМАНИИ...Неужели с такими миллиардами нельзя было отстроить хоть одну современную клинику, ради интереса или принципа...НЕТ- же...будем дальше качать миллиарды, нам не до этих мелочей. Пусть в Европе "загнивающей", как нам глаголят, лечаться...
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:41
Не хорошая травма заживает долго.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:27
Здоровья парню
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