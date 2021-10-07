Хавбек «Локомотива» Магкеев был прооперирован в Германии

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вчера, 19:22

Полузащитник «Локомотива» перенес операцию на колене в Германии. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Станиславу Магкееву в одной из клиник Германии была успешно проведена операция по пластике передней крестообразной связки. После возвращения в Россию футболист продолжит восстановительные процедуры под наблюдением врачей и физиотерапевтов.