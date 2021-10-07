Хавбек «Локомотива» Магкеев был прооперирован в Германии

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев перенес операцию на колене в Германии. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.
Станиславу Магкееву в одной из клиник Германии была успешно проведена операция по пластике передней крестообразной связки. После возвращения в Россию футболист продолжит восстановительные процедуры под наблюдением врачей и физиотерапевтов.
Напомним, что после матча с «Химками» в РПЛ (0:0) у Магкеева выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава правой ноги.