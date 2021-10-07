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Карпин: «Даже я сейчас буду лучше, чем Самошников»

вчера, 19:41

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии защитника Ильи Самошникова и полузащитника Дениса Макарова.

Макаров вчера почувствовал забитость в икроножной мышце. Сделали обследование. После тренировки будем решать — останется ли на Словению или нет. По Самошникову посмотрим позже. Не сегодня точно. С учётом кадровых проблем даже я буду сейчас лучше, чем он. Я хотя бы на сборе был, а не как Илья, который не провёл с нами ни секунды.

Что планировали сделать, то и сделали. Как футболисты восприняли это — посмотрим. Есть соперник, который хочет выиграть. Доволен отношением к делу на 200%. С этим проблем нет. Во что выльется на поле — увидим. На все эти вопросы ответ будет только после матча. Будет отрицательный результат — можно будет говорить всё что угодно.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:16
выходи сам, Валера !
by53ee46nhpk
by53ee46nhpk
сегодня в 03:24
Так оно и есть
Дрючик 76
Дрючик 76
сегодня в 02:44, ред.
Блин,как же хочется прийти на работу,а тебе скажут:чел иди в бассейн,сауну Потом в номер на пару дней отдохни и будешь снова в теме!)Нет,скажут иди и херачь ,пока не сдохнешь за свои 20к!!!Пздц....
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 23:35
Карпин!!! Сделай то что сделал Луис Энрике. Набери ребят из U 19. Настрой, поставь по своим местам и катай футбол на удовольствие. Уверен раскатаешь не только Словакию но и Италию как вчера испанцы.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 22:29
Да,не легкая это работа,из болота тащить бегемота. Будем надеяться, что Валера слепит из чего нибудь команду,и возможно добудет нужный нам результат. Похоже на то,что Карпин заранее ищет оправдания за возмжные неудачи,но выбор исполнителей действительно невелик,будем надеяться на бональную везуху.
pomor45
pomor45 ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 22:23
Калиф на полгода, а понтов на десятилетие вперёд.
1bear
1bear
вчера в 21:36
если бы Карпин был защитником,то вышел бы сам вместо Самошникова
alexgurzan
alexgurzan ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 21:27
Больше проблем от них было, чем пользы, поэтому и закрыли.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:25
Обычно внесения изменений в правила анонсируются заранее. Я также как sbk формировал свою команду с учетом игр сборных. Если бы знал что они не будут учитываться то выбрал бы в состав совсем других игроков. И зачем было матчи сборных убирать? Кому они мешали? Разве мнение игроков не должно учитываться? А нас даже никто не спросил. Теперь больше недели нельзя играть в фэнтези потому что нет матчей. Игра простаивает.
andrefino13
andrefino13
вчера в 21:23
Валера в порядке, это видно.
Lu4nik
Lu4nik
вчера в 21:01
Валера, ты до сих пор будешь лучше на поле не только Самошникова...
Beekeeper
Beekeeper ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:52
очковтирательством занимался усатый таракан.
berda2003
berda2003
вчера в 20:47
у гламурной болонки мысли только об одном: ответить оригинально, с выпендрёжем, полушутя, полусерьёзно - так ни о чём - чисто по-козлиному...
pomor45
pomor45 ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 20:45
Не вижу в нём ни того, ни другого. Вижу только авантюриста и очковтирателя.
pomor45
pomor45
вчера в 20:42
Карпина как назначили на полгода: посмотрим, поглядим, увидим. Вот и он составы подбирает по такому же принципу. На все вопросы: посмотрим , увидим.
Tostao
Tostao
вчера в 19:51
Как бы не закончились эти две игры, надо отдать должное Карпину не только как тренеру, но и как человеку.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:49
Выбор конечно маленький
протон
протон
вчера в 19:49
Валера и сейчас показал бы класс, наверняка на тренировках этим и занят
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:44
Момент истины наступает.
4RT
4RT
вчера в 19:43
Да и лучше Дзюбы тоже
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:42
Инвалидная команда.
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