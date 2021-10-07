Карпин: «Даже я сейчас буду лучше, чем Самошников»

Главный тренер сборной России рассказал о состоянии защитника и полузащитника .

Макаров вчера почувствовал забитость в икроножной мышце. Сделали обследование. После тренировки будем решать — останется ли на Словению или нет. По Самошникову посмотрим позже. Не сегодня точно. С учётом кадровых проблем даже я буду сейчас лучше, чем он. Я хотя бы на сборе был, а не как Илья, который не провёл с нами ни секунды.

Что планировали сделать, то и сделали. Как футболисты восприняли это — посмотрим. Есть соперник, который хочет выиграть. Доволен отношением к делу на 200%. С этим проблем нет. Во что выльется на поле — увидим. На все эти вопросы ответ будет только после матча. Будет отрицательный результат — можно будет говорить всё что угодно.