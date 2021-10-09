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«Ливерпуль» может бесплатно подписать Усмана Дембеле в январе

вчера, 17:28

«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле в январе, сообщает Team Talk.

Контракт французского вингера истекает в конце этого сезона. По информации источника, в английском клубе считают, что смогут получить французского игрока, которым также интересуется «Ювентус», бесплатно в зимнее трансферное окно, так как «Барсе» необходимо сокращать расходы на заработную плату.

В текущем сезоне Усман не сыграл ни в одном матче, он восстанавливается от травмы подколенного сухожилия.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:04, ред.
По сообщениям, в январе Ливерпуль готовит предложение для Усмана Дембеле.

Нападающий вступил в последний год своего нынешнего контракта с Барселоной, и европейские клубы уже на подходе.

В отчете говорится, что Ливерпуль сейчас пытается подписать его бесплатно, но столкнется с конкуренцией со стороны таких клубов, как Бавария, Челси, Манчестер Сити и Ювентус.

В последние месяцы из Испании поступило сообщение о том, что Барселона начала переговоры и очень хочет, чтобы 24-летний футболист согласился на новое соглашение с клубом.

Несмотря на сообщения в августе, в которых утверждалось, что он был на грани подписания нового контракта, он еще не "остановился" на бумаге, и его будущее остается неопределенным. Но в Ливер? - не хочу. Хотя если бесплатно...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:26
Вряд ли, он нужен "Ливерпулю" даже бесплатно...
Накир
Накир
вчера в 17:30
Бесплатно это всегда приятно...:)))
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