«Ливерпуль» может бесплатно подписать Усмана Дембеле в январе

«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле в январе, сообщает Team Talk.
Контракт французского вингера истекает в конце этого сезона. По информации источника, в английском клубе считают, что смогут получить французского игрока, которым также интересуется «Ювентус», бесплатно в зимнее трансферное окно, так как «Барсе» необходимо сокращать расходы на заработную плату.
В текущем сезоне Усман не сыграл ни в одном матче, он восстанавливается от травмы подколенного сухожилия.
Нападающий вступил в последний год своего нынешнего контракта с Барселоной, и европейские клубы уже на подходе.
В отчете говорится, что Ливерпуль сейчас пытается подписать его бесплатно, но столкнется с конкуренцией со стороны таких клубов, как Бавария, Челси, Манчестер Сити и Ювентус.
В последние месяцы из Испании поступило сообщение о том, что Барселона начала переговоры и очень хочет, чтобы 24-летний футболист согласился на новое соглашение с клубом.
Несмотря на сообщения в августе, в которых утверждалось, что он был на грани подписания нового контракта, он еще не "остановился" на бумаге, и его будущее остается неопределенным. Но в Ливер? - не хочу. Хотя если бесплатно...
Нападающий вступил в последний год своего нынешнего контракта с Барселоной, и европейские клубы уже на подходе.
В отчете говорится, что Ливерпуль сейчас пытается подписать его бесплатно, но столкнется с конкуренцией со стороны таких клубов, как Бавария, Челси, Манчестер Сити и Ювентус.
В последние месяцы из Испании поступило сообщение о том, что Барселона начала переговоры и очень хочет, чтобы 24-летний футболист согласился на новое соглашение с клубом.
Несмотря на сообщения в августе, в которых утверждалось, что он был на грани подписания нового контракта, он еще не "остановился" на бумаге, и его будущее остается неопределенным. Но в Ливер? - не хочу. Хотя если бесплатно...