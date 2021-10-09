«Ливерпуль» может бесплатно подписать Усмана Дембеле в январе

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вчера, 17:28

«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания нападающего «Барселоны» в январе, сообщает Team Talk.

Контракт французского вингера истекает в конце этого сезона. По информации источника, в английском клубе считают, что смогут получить французского игрока, которым также интересуется «Ювентус», бесплатно в зимнее трансферное окно, так как «Барсе» необходимо сокращать расходы на заработную плату.

В текущем сезоне Усман не сыграл ни в одном матче, он восстанавливается от травмы подколенного сухожилия.