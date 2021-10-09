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«Интер» нацелился на приобретение форварда «Ривер Плейта»

вчера, 16:14

Миланский «Интер» намерен купить нападающего Хулиана Альвареса из «Ривер Плейта». Боссы «нерадзурри» хотят видеть 21-летнего форварда в связке с его соотечественником – Лаутаро Мартинесом. Сам же футболист тоже мечтает о переезде в Европу.

«Ривер Плейт» оценивает своего молодого таланта примерно в 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Интер» может расстаться с ещё одним звездным нападающим.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:12, ред.
Интер смотрел на него в течении некоторого времени, выходя за рамки простого исследовательского исследования, но остановился перед запросом на 25 миллионов евро(сначала), цифра, представленная в пункте, сделанным Ривер Плейтом. Ривер Плейту это нравится, с учетом того, что с дублем он(Хулиан) решил сложную задачу, вечный матч против Бока Хуниорс, что привело к решающему результату в финале 2:1. Хулиан Альварес, теперь с Аргентиной Скалони, продолжает расти. И теперь на него не только глаза Интера.

Еще смотрят - Байер Леверкузен, Тоттенхэм, Аякс, Реал Мадрид, Севилья и Боруссия Дортмунд. На аргентинском рынке, на котором «нерадзурри» со временем ловили рыбу много и хорошо, миланский клуб провел первое обследование, которое сейчас оценивается меньше, чем стоимость пункта. Чтобы вырвать его из клуба, где он вырос, на самом деле достаточно 20 миллионов, так как контракт истекает в декабре 2022 года. Практически возможно. И Интер готов бросить вызов. Посмотрим что будет, интересно.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:39
Для Интера очень дорого.
izrafel
izrafel
вчера в 17:29
Цель хорошая...осталось попасть...:)))
протон
протон
вчера в 16:16
Ничего не могу сказать по его поводу, не слышал и не видел. Но как по мне, пора бы проявлять интерес к игрокам с приставойй ТОП.
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