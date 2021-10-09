«Интер» нацелился на приобретение форварда «Ривер Плейта»

Миланский «Интер» намерен купить нападающего Хулиана Альвареса из «Ривер Плейта». Боссы «нерадзурри» хотят видеть 21-летнего форварда в связке с его соотечественником – Лаутаро Мартинесом. Сам же футболист тоже мечтает о переезде в Европу.
«Ривер Плейт» оценивает своего молодого таланта примерно в 30 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Интер» может расстаться с ещё одним звездным нападающим.
Еще смотрят - Байер Леверкузен, Тоттенхэм, Аякс, Реал Мадрид, Севилья и Боруссия Дортмунд. На аргентинском рынке, на котором «нерадзурри» со временем ловили рыбу много и хорошо, миланский клуб провел первое обследование, которое сейчас оценивается меньше, чем стоимость пункта. Чтобы вырвать его из клуба, где он вырос, на самом деле достаточно 20 миллионов, так как контракт истекает в декабре 2022 года. Практически возможно. И Интер готов бросить вызов. Посмотрим что будет, интересно.
Еще смотрят - Байер Леверкузен, Тоттенхэм, Аякс, Реал Мадрид, Севилья и Боруссия Дортмунд. На аргентинском рынке, на котором «нерадзурри» со временем ловили рыбу много и хорошо, миланский клуб провел первое обследование, которое сейчас оценивается меньше, чем стоимость пункта. Чтобы вырвать его из клуба, где он вырос, на самом деле достаточно 20 миллионов, так как контракт истекает в декабре 2022 года. Практически возможно. И Интер готов бросить вызов. Посмотрим что будет, интересно.