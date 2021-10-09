«Интер» нацелился на приобретение форварда «Ривер Плейта»

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вчера, 16:14

Миланский «Интер» намерен купить нападающего из «Ривер Плейта». Боссы «нерадзурри» хотят видеть 21-летнего форварда в связке с его соотечественником – . Сам же футболист тоже мечтает о переезде в Европу.

«Ривер Плейт» оценивает своего молодого таланта примерно в 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Интер» может расстаться с ещё одним звездным нападающим.